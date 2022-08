Qu’est-ce que Photo Dump sur Instagram et pourquoi est-il si à la mode

Photo Dump : tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle fonctionnalité Instagram

Une nouvelle tendance s’est emparée d’Instagram avec l’intention de changer le paradigme de ce réseau social. Dans un monde plein de des filtres, des photos de rêve et une vie « parfaite », penser à une image floue et peu attrayante semble inacceptable. C’était du moins ce qu’il semblait jusqu’à l’arrivée du photo-dump.

Qu’est-ce que Photo Dump et comment ça marche ?

Si vous n’êtes toujours pas familier ou ne savez pas très bien de quoi il s’agit, nous vous dirons qu’il s’agit poster un diaporama photo liés les uns aux autres et qui décrivent d’une manière ou d’une autre un moment de votre vie. Bien sûr, ils ont quelques particularités qui sont à l’origine d’une tendance.

Le premier d’entre eux et le plus important est que le les images ne doivent pas être parfaites. En fait, plus défectueuxsans intérêt, flou ou même des mouvements plus fidèles que vous serez à cette tendance et le les résultats seront bien meilleurs.

Pour vous donner une idée du potentiel de cette proposition, il suffit de regarder de nombreuses célébrités qui ont rejoint cette esthétique qui agit comme un antidote à productionperfection et Monde Magique affiché sur le réseaux sociaux au jour d’aujourd’hui.

Ces images semblent volées dans le dossier « interdit de publier » de votre célébrité préférée, où ils sont montrés dans des situations de la vie quotidienne, avec linge de maisonsans maquillage, faire des visages ou simplement peu « produits » et qui offrent une perspective méconnue des célèbres et qui les fait paraître plus « normaux ».

La naissance de cette proposition est liée à la nécessité de se montrer en tant qu’êtres humains, en particulier pendant les périodes de voyage, vivre de nouvelles expériences et profiter de la vie comme nous le savons, ce n’était pas possible. C’est là que le des photos plus « normales » Ils ont occupé le devant de la scène.

Au cas où à ce stade vous ne pensez pas à vous montrer naturel et authentique dans les réseaux sociaux possible, les spécialistes du domaine ont déterminé que les publications basées sur photo-dump obtenons des résultats étonnants dans l’algorithme du réseau social.

Conseils pour publier vos photos dans le style Photo Dump sur Instagram

Si vous envisagez de rejoindre ce mouvement et montrez vos photos « secrètes »nous vous en disons quelques secrets qui vous aideront à en tirer le meilleur parti et obtenez une meilleure connexion avec vos abonnés.

Choisissez des photos qui éveillent la curiosité ou générer un impact dans votre communauté. Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous n’avez pas besoin qu’ils soient parfaits, produits ou de la meilleure qualité.

La variété est essentielle pour obtenir de bons résultats. Dans ce cas, le photo-dump englobe toutes sortes d’images qui expliquent une situation spécifique et pour cela il n’est pas nécessaire qu’elles aient meilleure qualité, mise au point ou pose.

Une description qui mise sur le côté le plus humain. Passer la formalité miser sur le côté informel (pas pour ce vulgaire), soyez précis, direct et pourquoi pas, accompagner d’un emoji Donnez-lui cette touche unique.

Comme n’importe quel post sur Instagramsi vous voulez obtenir une bonne interaction et que le plus de personnes se connectent à votre contenuchoisissez le bon moment en fonction de la heure et jour pour le poster.

Maintenant que vous savez ce que Photo Dump et pourquoi c’est si à la mode, il est temps de montrer votre côté le plus humain et de mettre de côté le monde parfait qui s’affiche sur les réseaux sociaux. Vous osez?

