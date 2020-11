Qu’est-ce que Parler? Les conservateurs de l’application de médias sociaux affluent après la perte électorale de Trump

Le 7 novembre 2020 est un jour dont on se souviendra dans l’histoire américaine pendant … eh bien, toute l’histoire américaine.

Après avoir annoncé que Joe Biden était le vainqueur prévu de l’élection présidentielle de 2020, la droite et les conservateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager ce qu’ils pensaient des résultats.

Et bien que les utilisateurs de médias sociaux conservateurs utilisent toujours Twitter, Facebook, Instagram et plus encore, il existe une application de médias sociaux relativement nouvelle qui est devenue de plus en plus populaire au cours des derniers jours, et cette application est Parler.

Qu’est-ce que Parler, l’application de médias sociaux conservatrice?

Parler est une application de «réseau social pour la liberté d’expression» qui a été lancée en 2018 par John Matze et Jared Thomson, et qui gagne en popularité depuis qu’il a été annoncé que Joe Biden a battu Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2020 le 7 novembre 2020.

Selon la page d’accueil de l’application, ceux qui utilisent Parler peuvent:

«Parlez librement et exprimez-vous ouvertement, sans craindre d’être ‘déplatformé’ pour vos opinions. Engagez-vous avec de vraies personnes, pas avec des robots. Parler est axé sur les personnes et la confidentialité, et vous donne les outils dont vous avez besoin pour organiser votre expérience Parler. »

Parler est l’une des meilleures plateformes de médias sociaux conservateurs en 2020.

Selon le site Web de l’application, Parler décrit ses valeurs à travers une série de «directives» pour ses utilisateurs:

«Soyez vous-même: discutez et défendez vos valeurs, vos passions, vos réalisations et vos idées dans un environnement qui vous permet d’être vous-même, sans« interdiction de l’ombre »motivée par l’agenda. Tous les Parlayers sont égaux: Indépendamment de la race, du sexe, de l’âge, des préférences sexuelles, de la religion, de la politique ou des choix alimentaires – enfin, à l’exception de la pizza à l’ananas – chaque utilisateur est traité de la même manière selon le règlement de la communauté de Parler. Liberté religieuse: les adeptes de toutes les religions – ainsi que les non-adhérents – sont invités à converser civilement, à discuter de solutions aux problèmes mondiaux urgents et, espérons-le, à comprendre que nous sommes tous plus similaires que nous ne sommes différents. La création de contenu exacerbe la haine: les politiques de conservation de contenu biaisées permettent aux foules de rage et aux intimidateurs d’influencer le règlement de la communauté. Les politiques neutres de Parler favorisent une communauté d’individus qui tolèrent l’expression de toutes les idées non violentes.

Pourquoi les conservateurs affluent-ils vers Parler?

Plus tôt cette année, Twitter et Facebook ont ​​commencé à vérifier les faits et à appliquer des clauses de non-responsabilité sur des tweets et des publications qui encourageaient la désinformation.

Cependant, certains utilisateurs de médias sociaux ont affirmé que les réseaux sociaux violaient leurs droits de «liberté d’expression», de sorte que de nombreuses personnes ont menacé de cesser d’utiliser les applications.

Entrez Parler, une application où vous pouvez – comme décrit dans les valeurs de l’entreprise – dire à peu près ce que vous voulez sans être censuré ou vérifié.

En fait, plus de deux millions de personnes ont rejoint l’application de médias sociaux après la perte de Trump contre Biden.

Le PDG John Matze s’est rendu sur la plateforme pour informer les utilisateurs de l’application de l’actualité.

« Finalement! Les choses s’améliorent un peu sur Parler », écrit-il. « Tous ces nouveaux comptes nous sont tombés dessus de nulle part … Je veux dire, nous nous attendions à environ un million de personnes aujourd’hui … mais deux? sont fous. »

L’application Parler est-elle gratuite?

Oui, l’application Parler est gratuite à télécharger et à utiliser.

Comment utilisez-vous Parler?

Apparemment, c’est l’une des questions les plus populaires sur l’application, car ses utilisateurs se plaignent qu’elle n’est pas très conviviale.

«Je soutiens Parler et j’y suis, mais j’aimerais que ce soit plus convivial. J’espère qu’ils trouveront comment améliorer l’expérience avant qu’ils aient un exode massif. Les gens ne seront patients que si longtemps » un utilisateur de Twitter et Parler a écrit.

Un autre utilisateur de médias sociaux a fait écho à ce sentiment en écrivant: «Il est difficile de trouver des personnes et des pages. J’y suis depuis un certain temps mais je n’abandonne pas les autres plates-formes. Pour réussir à long terme, Parler doit répondre aux attentes des utilisateurs auxquels ils sont habitués sur d’autres sites SM. Ils n’ont pas besoin de réinventer la roue.

Qui est sur Parler?

Certains conservateurs qui ont approuvé Parler et qui ont des comptes relativement populaires incluent Ted Cruz, Sean Hannity et Eric Trump.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.