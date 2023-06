Qu’est-ce que « Outlander » – Saison 7 et comment regarder les nouveaux épisodes

Après une longue attente, Étranger est de retour avec le saison 7, l’avant-dernier de la série Starz. Le programme qui met en vedette Caitríona Balfe et sam heughan Il sera disponible sur différentes plateformes selon les pays. Ici, nous expliquons les détails.

Le drame historique basé sur les romans de Diana Gabaldon a été créé pour la première fois en 2014, attirant l’attention du public avec l’histoire passionnante de Claire Randall, qui finit par voyager des années après la Seconde Guerre mondiale en Écosse en 1743.

Neuf ans et six saisons plus tard, il a été annoncé que le huitième volet serait la fin de « Outlander ». Cependant, nous avons encore un long chemin à parcourir avec le septième volet, qui approche à grands pas.

DE QUOI PARLE LA SAISON 7 DE « OUTLANDER » ?

Dans son septième épisode de « Outlander », Jamie, Claire et leur famille feront face à des défis encore plus intenses et dangereux.. Avec Claire accusée à tort de meurtre, nous assisterons à une course contre la montre alors que Jamie et Young Ian se battent pour la sauver avant un procès inéquitable.

De plus, la Révolution américaine éclatera, plongeant la nation dans un chaos violent. Avec des choix impossibles et un danger constant, les Fraser doivent s’adapter et protéger leur maison.

Richard Rankin dans le rôle de Roger MacKenzie) et Sophie Skelton dans le rôle de Brianna Fraser MacKenzie) dans la saison 7 de « Outlander » (Photo : Sony Pictures Television)

Selon le synopsis officiel de la série : « Dans Outlander saison sept, Jamie, Claire et leur famille sont pris dans les violents affres de l’accouchement d’une nation émergente alors que les armées marchent vers la guerre et que les institutions britanniques s’effondrent face à la rébellion armée.

La terre que les Fraser appellent chez eux est en train de changer, et ils doivent changer avec elle. Pour protéger ce qu’ils ont construit, les Fraser doivent affronter les dangers de la guerre d’indépendance. Ils apprennent que parfois, pour défendre ce que l’on aime, il faut le laisser derrière soi. Alors que le conflit les emmène hors de Caroline du Nord et au cœur de cette lutte pour l’indépendance, Jamie, Claire, Brianna et Roger sont confrontés à des décisions impossibles qui ont le potentiel de détruire leur famille.”.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 7 DE « OUTLANDER »

COMMENT VOIR LA SAISON 7 DE « OUTLANDER » ?

La saison 7 de « Outlander » a des dates de première différentes selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Dans le cas d États-Unis, premières le vendredi 16 juin via Starz et aussi si vous avez un abonnement Hulu.

pendant ce temps à L’Amérique latine arrivera le dimanche 18 juin à travers Étoile+et le Le 17 juin main dans la main avec la plateforme Movistar+ En Espagne.

Il est important de mentionner que les 8 premiers épisodes de cet épisode sera publié chaque semaine, tandis que le reste de la saison débutera en 2024.

QUAND LA SAISON 7 DE « OUTLANDER » SERA-T-ELLE PREMIÈRE SUR NETFLIX ?

« Outlander » est également disponible sur Netflixmais cette plateforme de streaming n’a que les cinq premières saisons.

Dans des pays comme Pologne, Corée du Sud, Singapour, Belgique, France, Inde, Malaisie, Japon et Hong Kongvous pouvez profiter d’une première simultanée sur Netflix de la saison 7.

Cependant, d’autres régions comme Mexique, Argentine, Brésil, Australie, Pays-Bas et Suèdeils pourront voir le septième épisode vers juin 2024. C’est parce qu’ils auront la nouvelle saison sur Netflix un an après sa première sur Starz.