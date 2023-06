Qu’est-ce que « Nous voulons divorcer » et comment regarder la série japonaise Netflix

Après le succès de séries comme « Alice au pays des frontières » et « Jour”, Netflix mise encore une fois sur une production japonaise. Il s’agit de « We want the divorce » (« Let’s Get Divorced » en anglais), qui suit une actrice et un homme politique qui veulent juste se séparer, mais des personnes intéressées par leur mariage compliquent le processus.

La comédie romantique composée de 10 épisodes d’environ 50 minutes chacun est réalisé par Ryôsuke Fukuda, Kaneko Fuminori, Takuya Sakagami d’après un scénario de Kankurô Kudô et Shizuka Ôishi.

Tori Matsuzaka, Riisa Naka, Ryo Nishikido, Yuka Itaya, Risa Oda, Fuju Kamio, Yusuke Shoji, Shin Yazawa, Rena Moriya, Hiroyuki Takagishi, Kou Maehara, Toshinori Omi, Narushi Ikeda, Koji Yamamoto, Reiko Takashima, Keiko Takeshita et Arata Furuta faire le casting denous voulons divorcer”.

Taishi Shoji et Yui Kurosawa le jour de leur mariage dans la série japonaise « We want a divorce » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « NOUS VOULONS UN DIVORCE » ?

Selon le synopsis officiel, «nous voulons divorcer » raconte l’histoire de « un mariage médiatisé dont on ne veut plus et qui est très optimiste quant à la possibilité d’un divorce. Cependant, des circonstances extérieures se dresseront sur leur chemin et ils n’auront d’autre choix que de travailler main dans la main pour atteindre leur objectif ultime : divorcer.”.

« Taishi Shoji est un politicien de troisième génération. Il a grandi dans une vie protégée avec sa belle-famille. Il est marié à l’actrice populaire Yui Kurosawa. Ils sont mariés depuis cinq ans. Leur vie conjugale n’est pas très bonne. Ils prétendent être un couple amoureux et heureux, mais à la maison, ils se parlent rarement.», selon Asian Wiki.

COMMENT VOIR « NOUS VOULONS UN DIVORCE » ?

« Nous voulons un divorce » sera présenté en première le 22 juin 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série japonaise, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

A QUELLE HEURE POUR VOIR « WE WANT A DIVORCE » PAR PAYS ?

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 02h00.

Pérou, Colombie et Equateur : 03h00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00.

Argentine, Brésil et Chili : 05h00.

Espagne : 09h00

BANDE-ANNONCE DE « NOUS VOULONS UN DIVORCE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « WANT A DIVORCE »

Tori Matsuzaka dans le rôle de Taishi Shoji

Riisa Naka dans le rôle de Yui Kurosawa

Ryo Nishikido dans le rôle de Kyoji Kano

Yuka Itaya comme Kaoru Inda

Koji Yamamoto dans le rôle de Go Soda

Arata Furuta comme Henry Ishihara

Reiko Takashima dans le rôle de Tomie Sato

lisa ode

fujukamio

Yusuke Shoji

Shin Yazawa

Kô Maehara

Toshinori Omi

Narushi Ikeda

Keiko Takeshita