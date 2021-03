Qu’est-ce que «Moxie»? Tout ce que vous devez savoir sur le film Netflix d’Amy Poehler

Vous ne pouvez pas vous lasser des adaptations livre-film de Netflix? Vous avez de la chance car le service de streaming vient de sortir « Moxie », un nouveau film basé sur un roman populaire pour jeunes adultes du même nom. Voici tout ce que vous devez savoir avant de l’ajouter à votre liste Netflix.

Le film « Moxie » est actuellement en streaming sur Netflix. Gracieuseté de Netflix

C’est une histoire de passage à l’âge adulte sur un lycéen

« Moxie » suit Vivian, une lycéenne de 16 ans qui en a assez des catégories superlatives sexistes – du « meilleur rack » au « meilleur cul » – que les élèves attribuent aux filles de son école. Vivian, interprétée par l’acteur de « Little Women » Hadley Robinson, s’inspire du passé rebelle de sa mère (jouée par Amy Poehler) et décide de publier un magazine anonyme qui dénonce les pratiques sexistes de l’école.

Hadley Robinson joue dans « Moxie » dans le rôle de Vivian, une lycéenne de 16 ans. Gracieuseté de Netflix

Amy Poehler a réalisé le film

L’acteur multitâche a réalisé « Moxie » et joue également le rôle de la mère de Vivian, Lisa. Poehler n’est pas étranger aux films qui mettent en lumière des problèmes qui tiennent à cœur aux adolescents et qui ont joué dans « Mean Girls » en 2004.

Lors d’une interview sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna, Poehler a déclaré qu’elle était particulièrement ravie de travailler sur le film pour une raison.

«Ce projet était tellement agréable de travailler parce qu’il y avait des femmes devant et derrière la caméra et nous avons tous pu collaborer ensemble», a-t-elle déclaré. « Je travaille tous les jours toute la journée avec des femmes, c’est donc ma façon de travailler préférée. »

« Moxie » a un casting impressionnant

Le film Netflix, qui est basé sur le roman du même nom de Jennifer Mathieu en 2017, a une distribution diversifiée et un mélange de noms familiers et de nouveaux visages. En plus de Poehler, d’autres acteurs chevronnés du projet incluent Marcia Gay Harden, qui joue le directeur de l’école, et Ike Barinholtz, qui assume le rôle d’un enseignant dans le film.

Hadley joue aux côtés de Lauren Tsai, un acteur qui a joué dans la série télévisée « Legion », et Patrick Schwarzenegger. Deux acteurs du redémarrage de « Saved by the Bell » – Alycia Pascual-Peña et Josie Totah – complètent également le casting.

Hadley Robinson admire son personnage Vivian

Le personnage de Robinson, Vivian, a beaucoup de moxie et n’a pas peur de provoquer le changement dans son école, et l’acteur l’admire pour cela.

« J’avais 24 ans quand nous avons tourné le film et c’était amusant. Cela ressemblait à une véritable expérience au lycée. Je pense que j’aurais aimé que ce soit mon expérience au lycée où j’ai vraiment commencé une révolution, je l’encourage », a-t-elle déclaré. Hoda et Jenna.