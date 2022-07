Qu’est-ce que Metallica a dit à propos de leur inclusion dans Stranger Things 4 ?

Netflix

Metallica faisait partie d’un moment spécial de Stranger Things et maintenant un rapport officiel est arrivé sur la façon dont ils ont réagi à cette participation à la série. Regardez ce qu’ils ont dit !

©Netflix/Getty ImagesQu’est-ce que Metallica a dit à propos de leur inclusion dans Stranger Things 4 ?

Tome 2 de la quatrième saison de choses étranges est venu au service de streaming Netflix le 1er juillet et c’était instantanément à nouveau à la mode, comme prévu. Les millions de fans ont apprécié les nouveaux épisodes avant le dernier épisode, qui ne devrait arriver qu’en 2024. Pendant ce temps, des nouvelles arrivent sur ce qui s’est passé, en particulier sur l’une des scènes les plus spéciales mettant en vedette la musique de Metallica. Comment le groupe a-t-il réagi ?

Alors que soulever était en train de récupérer ses pouvoirs, une partie de la bande d’amis qui était à Hawkins décide d’entrer à nouveau dans l’Upside Down pour détruire voisine utiliser pour Max comme un appât Le plan est composé de différentes phases et l’une d’elles comprend la distraction des Demobats, une sorte de chauves-souris diaboliques. Pour ca, Eddie Munson prends ta guitare et commence à jouer Marionnettistede Métallique.

La scène a été saluée par le public et cataloguée comme l’une des meilleures de cette saison, qui est traversée par la musique après le phénomène généré avec Courir en haut de cette colline par Kate Bush, qui a battu des records et gagné des millions de dollars de vues grâce à son inclusion dans la série, dans un autre moment dont les fans se souviennent. En ce sens, il y a eu une réponse du groupe de thrash metal sur leurs réseaux sociaux pour faire partie du spectacle. Consultez le poste!

« La façon dont les Duffer Brothers ont intégré la musique dans Stranger Things a toujours été à un autre niveau, c’est pourquoi nous étions plus qu’enthousiasmés qu’ils aient non seulement inclus ‘Master of Puppets’ dans le spectacle, mais qu’ils aient construit une scène aussi cruciale autour d’elle. « la déclaration d’affichage commence par la vidéo de la scène. « Nous étions tous ravis de voir le résultat final et quand nous l’avons vu, nous avons été totalement époustouflés… c’est tellement bien fait, à tel point que certaines personnes ont pu deviner la chanson avec seulement quelques secondes des mains de Joseph Quinn. dans la bande-annonce ! c’est cool ? »continue.

Enfin, ils ont mentionné : « C’est un honneur incroyable d’être une partie si importante du voyage d’Eddie et d’être à nouveau en compagnie de tous les artistes incroyables présentés dans la série. ». Il est clair que toutes les parties sont d’accord avec ce qui a été vu à l’écran, étant un moment dont les fans se souviendront en sachant le sort ultérieur de Eddy. De cette façon, on peut imaginer que dans la dernière saison de choses étrangesprévu pour 2024, Métallique Vous pouvez avoir une place garantie.

