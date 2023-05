Qu’est-ce que « Manifesto » – Saison 4 Partie 2 et comment voir les derniers chapitres

Après que le gouvernement des États-Unis a ordonné l’arrestation des passagers du vol 828, le Dr Gupta fait irruption dans le laboratoire de Vance, Zeke se sacrifie pour sauver Cal et Angelina survit avec un morceau de saphir Omega, fans de « Manifesteattendons avec impatience les derniers épisodes de série netflix Créé par Jeff Rake.

Dans une conversation avec Entertainment Weekly, Rake a annoncé que «cette fin qui s’en vient, [episodio] 420, est sans aucun doute l’épisode le plus ambitieux que nous ayons jamais tourné… La série va se terminer comme elle a commencé. C’est-à-dire avec Ben et Michaela guidant les passagers, espérons-le, vers leur survie.”.

En outre, le créateur a souligné que« La seconde mi-temps [de la temporada 4] il s’agit beaucoup plus de la communauté des 828 passagers. Sans trop en dire, nous concentrerons chaque épisode sur cette communauté plus large tout au long du deuxième bloc jusqu’à la date du décès. Il y avait 191 passagers. Nous en avons perdu quelques-uns en cours de route. Maintenant, Ben et Michaela et Cal et Olive seront-ils au centre de cela ? Ils seront. Nous avons parlé de Ben et Michaela étant les co-capitaines du canot de sauvetage pour ces passagers.”.

Zeke s’est sacrifié pour sauver Cal à la fin de la première partie de la saison 4 de « Manifesto » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE « MANIFESTE » SAISON 4 PARTIE 2 ?

D’après le synopsis officiel de la seconde partie de l’ultime saison de « Manifeste”, “Après qu’Angelina a déclenché une fissure volcanique dévastatrice, les passagers font face à un examen minutieux dans un monde alimenté par la haine du 828er, qui n’est plus libre de résoudre ses propres appels sans la surveillance constante du registre sans scrupules du 828. Un mystérieux accident offre des avertissements inquiétants à l’échelle biblique qui mettre davantage en danger les moyens de subsistance de tous les passagers.

Alors que Michaela pleure la perte de son mari bien-aimé Zeke, elle doit faire équipe avec son vieil amour Jared pour trouver de nouvelles méthodes pour enquêter sur les appels. Pendant ce temps, Ben et Saanvi essaient de collaborer avec les autorités du registre, ce qui n’a d’autre résultat que d’être désastreux pour les passagers. Miraculeusement, un événement mythologique réactive la cicatrice de dragon chargée de saphir de Cal, offrant une lueur d’espoir aux 828ers pour survivre à la date de la mort qui approche à grands pas.

Mais les pouvoirs de saphir néfastes d’Angelina continuent de faire des ravages, conduisant à une lutte entre le bien et le mal jusqu’au tout dernier jour de ce chapitre le plus effrayant, le plus suspensif et le plus joyeux de l’histoire de Manifest.”.

COMMENT VOIR « MANIFESTE » SAISON 4 PARTIE 2 ?

La deuxième partie de la quatrième saison de « Manifesto » sera diffusée sur Netflix le vendredi 2 juin 2023Par conséquent, pour regarder les derniers épisodes, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

BANDE-ANNONCE POUR « MANIFESTE » SAISON 4 PARTIE 2

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MANIFESTE » SAISON 4 PARTIE 2

Melissa Roxburgh dans le rôle de Michaela Stone

Josh Dallas comme Ben Stone

JR Ramirez comme Jared Vasquez

Luna Blaise comme pierre d’olive

Parveen Kaur comme Saanvi Bahl

Matt Long comme Zeke Landon

Holly Taylor comme Angelina Meyer

Daryl Edwards comme Robert Vance