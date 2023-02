netflix a publié deux autres épisodes Saison 2 de « Alchemy of Souls » et un nouveau danger a été présenté. Bien que le série coréenne il regorge d’instruments magiques et de reliques, maintenant l’oiseau de feu semble être l’un des plus importants.

Dans le premier volet du drame, la pierre de glace était le point central du conflitcar il contenait un grand pouvoir dont abusaient les chamans Cho et Jin Mu pour se venger.

Cependant, dans cette édition, Jang-uk a absorbé la pierre et une nouvelle source d’énergie a été introduite : l’Oiseau de Feu. Par conséquent, nous expliquerons tout ce que nous savons à ce sujet.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 2 de « Alchemy of Souls ».

QU’EST-CE QUE L’OISEAU DE FEU DANS « ALCHEMY OF SOULS » ?

L’Oiseau de Feu, comme son nom l’indique, est un oiseau très spécial, car né d’un volcan. En raison du danger qu’il représentait pour le monde et la société, il a été contenu et enfermé dans un œuf à l’intérieur de Jinyowon.

Dans « Alchemy of Souls » Saison 2 Episode 5, il a été révélé que l’oiseau de feu était la raison pour laquelle Maître Seo Gyeong et Seol-ranle premier chef de la famille Jin, a fondé Jinyowonle lieu magique pour protéger les reliques dangereuses ou puissantes.

L’oiseau de feu est né d’un volcan du sud de Daeho. Il a été présenté dans « Alchemy of Souls » Saison 2 (Photo: tvN et Netflix)

POURQUOI L’OISEAU DE FEU EST-IL SI DANGEREUX ?

L’Oiseau de Feu est dangereux car, s’il se libère et retourne vers le ciel, provoquerait des sécheresses majeures dans le monde. Cela affecterait les gens, car ils manqueraient d’eau, causant divers ravages.

En outre, Jin Mu veut utiliser son pouvoir pour invoquer une nouvelle pierre de glace.. Pour cette raison, il a créé des pierres en forme d’oiseau avec la roche du volcan sud, d’où l’on dit que l’Oiseau de Feu est né.

Les pierres que Jin Mu a placées dans les puits sont fabriquées à partir de la roche du volcan Firebird. « Alchemy of Souls » Saison 2 (Photo: tvN et Netflix)

Il plaça ces pierres dans divers puits à l’intérieur de la forteresse de Daeho, pour les sécher, mais Songrim et le reste des sorciers ont déjà découvert qu’il était derrière tout cela.

Dans l’épisode 6, Jang-uk s’est rendu à Jinyowon pour vérifier que l’œuf Fire Bird est toujours là. et est intact. Il convient de mentionner qu’en plus de la sécheresse, son éclosion causerait la destruction de Jinyowon.