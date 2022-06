Partager

Vous pouvez donc créer votre propre iceberg Spotify.

Spotify est, sans aucun doute, la plateforme de streaming musical la plus populaire aujourd’hui, mais aucune des applications de ce service de musique n’a de fonction qui vous permette de voir graphiquement les artistes que nous avons le plus écoutés ces derniers temps.

Mais maintenant vous avez un outil externe qui vous permet créez un graphique iceberg avec les artistes que vous avez le plus écoutés sur Spotify. Ensuite, nous allons expliquer qu’est-ce que l’iceberg Spotify et comment créer le vôtre.

Comment créer votre propre iceberg Spotify

Icebergify est un site Web qui vous permet créer un graphique sous forme d’iceberg avec les 50 artistes que vous avez le plus écoutés sur Spotify à court, moyen et long termeavec lequel apparaîtront à la fois les artistes que vous avez récemment découverts et ceux que vous n’avez pas écoutés depuis plusieurs mois.

Ce site répertorie tous les artistes que vous avez le plus écoutés sur Spotify et les arrange sur l’iceberg en fonction de leur popularitéde telle sorte que les artistes les plus connus apparaîtra toujours au sommet de l’iceberg et les moins populaires, même si vous les écoutez beaucoup, en bas.

Pour créer votre propre iceberg Spotify il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accéder au site Icebergify

Cliquez sur le bouton créez le vôtre

Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte Spotify et cliquez sur Accepter pour permettre à ce site Web d’accéder à vos données dans le service de streaming

Une fois cela fait, un graphique apparaîtra sous la forme d’un iceberg avec les noms des artistes que vous avez le plus écoutés ces derniers tempsque vous pouvez facilement partager avec vos amis et votre famille en faisant simplement une capture d’écran depuis le mobile ou en sauvegardant l’image si vous le faites depuis un ordinateur.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit qu’il est probable que vous deviez appuyer plusieurs fois sur le bouton. Accepter avant l’apparition de votre iceberg et dans le cas où cela vous arriverait, nous vous recommandons supprimez les cookies et les données du site Web et réessayez.

