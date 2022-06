Qu’est-ce que l’hôtel Obsidian dans « The Umbrella Academy »

En quoi l’hôtel Obsidian est-il différent de l’hôtel Oblivion ?

Hotel Oblivion est une mini-série de sept épisodes, publiée à partir d’octobre 2018.

Dans la troisième saison de « The Umbrella Academy »les protagonistes de la série netflix basé sur les bandes dessinées écrites par Gerard Way à partir de 2007 et publiées par Dark Horse doit faire face à une nouvelle équipe de frères Hargreeves alors qu’une force mystérieuse commence à faire des ravages dans la ville.

Réalisant qu’ils n’ont plus de logement dans la maison de Sir Reginald (Colm Feore), ils se réfugient à l’hôtel Obsidian, c’est l’endroit préféré de Klaus (Robert Sheehan) et grâce à sa décoration et ses employés il transporte ses hôtes dans un autre temps.

Selon la description de Number Four, c’était un hôtel prestigieux pour les riches et les puissants, mais en 2019, il est devenu une maison de fête pour les exclus de la société. Mais Que sait-on d’autre sur Hotel Obsidian et en quoi est-il différent de Hotel Oblivion qui apparaît dans les bandes dessinées?

QU’EST-CE QUE L’HÔTEL OBSIDIAN ?

Apparemment dans un flashback de la troisième saison de « L’Académie des Parapluies», en 1918, Sir Reginald Hargreeves cherchait une porte interdimensionnelle qui lui permettrait de changer sa chronologie pour faire revivre sa femme. Lorsqu’il la trouve enfin flottant dans les airs au-dessus d’un champ agricole, il conçoit un plan pour y accéder.

Pour le camoufler, construisez l’hôtel d’obsidienne autour et cachez-vous le portail de la suite White Buffaloqui est un tunnel direct du monde normal dans l’autre dimension connue sous le nom d’Oblivion.

Après que Diego et Lila aient découvert le portail, l’aient traversé et rencontré un samouraï meurtrier, Reginald révèle aux membres de l’Umbrella Academy qu’une dimension de poche est accessible par cette porte secrète dans sa chambre personnelle à l’hôtel Obsidian qui contient un duplicata du Hôtel.

De même, il leur explique que cet endroit est en réalité une machine qui, en recevant les particules d’or qui accordent les pouvoirs aux protagonistes de la série de Netflix Permet de réinitialiser la chronologie.

L’Obsidian Hotel dans la troisième saison de « The Umbrella Academy » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE L’HÔTEL OBLIVION ?

Alors que dans les bandes dessinées écrites par Gerard Way et dessinées par Gabriel Bá, bien que L’hôtel de l’oubli il a également été construit sous la supervision de Sir Reginald Hargreeves et cache une dimension de poche, ce n’est pas un hôtel mais unune prison pour les méchants qui ont été vaincus par la Umbrella Academy.

De plus, cet endroit abrite un monstre puissant d’un autre monde, que les méchants utilisent pour s’échapper de la prison.

En conversation avec The Wrap, le showrunner Steve Blackman a expliqué pourquoi la troisième saison de «L’Académie des Parapluies” ne s’est pas totalement adapté à Hotel. « J’essaie de toujours être respectueux du matériel source, mais Gérard et moi avons atteint un bon point où il accepte que la série télévisée et le roman graphique ne soient plus les mêmes. Nous sommes en fait une sorte de symbiotique où il y a des choses dans l’émission télévisée qui influencent la façon dont il continue avec les romans graphiques, et clairement ce qu’il fait dans les romans graphiques influence ce que nous faisons dans l’émission télévisée.« , a-t-il pointé.