Qu’est-ce que l’étoile du roi et pourquoi est-elle si importante dans « Alchemy of Souls »

« Alchimie des âmes » diffuse sa deuxième saison sur Netflix et le destin de la protagonistes est encore incertain. tout au long de la série netflixl’Étoile du Roi a été évoquée à plusieurs reprises, mais comme plusieurs éléments magiques pourraient être confondus, nous vous expliquons ici de quoi il s’agit.

Bien que dans son pays d’origine elle soit déjà terminée, la saison 2 de la production coréenne sort deux épisodes chaque samedi via la plateforme de streaming.

L’histoire tourne autour familles de sorciers qui vivent dans le royaume de Daehoqui doit faire face La menace des Soul Switchers, des personnes qui transfèrent leur essence au corps d’autres personnes et peuvent devenir dangereuses si elles deviennent incontrôlables. Face à ce phénomène, l’étoile du roi joue un rôle essentiel.

Regardez ici le bande-annonce de la saison 2 de « Alchemy of Souls ».

QU’EST-CE QUE L’ÉTOILE DU ROI DANS « ALCHEMY OF SOULS » ?

L’Etoile du Roi, comme son nom l’indique, C’est une étoile qui apparaît dans le ciel en de rares occasionsdonc quand un bébé naît une nuit où ladite étoile est visible dans le ciel, c’est une sorte de présage deviendra quelqu’un de très important et puissant dans l’histoire de Daeho.

La personne enregistrée comme étant née sous l’étoile du roi à Maître Seo Gyeong, l’un des sorciers les plus puissants et qui a mis fin à la guerre pour la pierre de glace il y a 200 ans. De plus, c’est lui qui était chargé de détruire ce pouvoir convoité et de fonder Songrim.

L’Etoile du Roi est réapparue dans le ciel dans l’épisode 19 de la saison 1 de « Alchemy of Souls » (Photo : tvN et Netflix)

POURQUOI L’ÉTOILE DU ROI EST-ELLE SI IMPORTANTE DANS « ALCHEMY OF SOULS » ?

L’étoile du roi est importante dans « Alchemy of Souls », comme on dit apparaît en opposition à un grand dangerprécisément, lorsque les humains commencent à abuser de la pierre de glace.

Jang-Uk est né sous l’étoile du roi et, puisqu’il est en fait le fils du défunt monarque Go Sung, il serait non seulement l’un des sorciers les plus puissants, destiné à combattre les changeurs d’âme, mais c’est aussi une annonce de son droit au trône.

Pour lui, Jang Gang a scellé ses pouvoirs lors de la première saison, afin qu’il n’attire pas l’attention et être considéré comme un ennemi de la couronne. En outre, registres astrologiques falsifiés de cette nuit, afin que ne savait pas la vérité de sa naissance. Cependant, le jeune homme réussit à devenir sorcier et à se rapprocher de son destin grâce à Nak-Su.

De plus, lorsque l’existence de la dernière pierre de glace a été révélée et que Jang-Uk l’a détruite (bien qu’il l’ait en fait absorbée), l’étoile du roi a de nouveau brillé dans le ciel. À l’époque, on pensait que le prince Go Won avait été choisi, mais le monarque sait qu’il s’agit d’une farce.