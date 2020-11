Qu’est-ce que les trilobites ont disparu?

Les trilobites sont des créatures étranges – ils ressemblent à des punaises géantes de la pomme de terre nageuses portant des casques et ont vécu sur Terre pendant 270 millions d’années. Ces invertébrés blindés, dont les espèces se comptaient autrefois par milliers, ont prospéré dans les océans alors qu’ils récupéraient et creusaient pour se nourrir, et ont même réussi à survivre à deux extinctions massives.

Mais il y a environ 252 millions d’années, les trilobites ont disparu des archives fossiles. Qu’est-ce qui a finalement anéanti cette classe d’habitants du fond résilients?

La disparition du trilobite a coïncidé avec l’extinction de la fin du Permien (également connue sous le nom d’extinction du Permien-Trias), le troisième et le plus dévastateur des extinction de masse. Les éruptions volcaniques en Sibérie ont craché d’énormes quantités de lave pendant environ 2 millions d’années, selon Melanie Hopkins, conservatrice associée de la paléontologie à l’American Museum of Natural History de New York. Ces éruptions enflammées ont envoyé des milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, déclenchant L’acidification des océans , qui à son tour a rendu très difficile la survie des animaux marins, selon un article de 2010 publié dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences . Jusqu’à 95% des espèces marines ont succombé à l’extinction de la fin du Permien, également connue sous le nom de Great Dying, y compris les trilobites.

Les trilobites, cependant, avaient déjà entamé une spirale descendante vers l’extinction à ce stade. « Au moment où vous arrivez à cette extinction de masse, il n’y a pas beaucoup de trilobites autour », a déclaré Hopkins à 45Secondes.fr. C’est parce que les changements environnementaux et évolutifs ont réduit cette classe de créatures.

Hopkins étudie les changements dans la forme et la taille du corps des trilobites au fil du temps, et comment ces facteurs ont affecté leur survie. Lorsque les trilobites sont apparus pour la première fois au début de la Période cambrienne (Il y a 541 millions à 485 millions d’années), ils étaient extrêmement diversifiés, potentiellement parce qu’il n’y avait pas beaucoup de concurrents, a déclaré Hopkins. Les adaptations des trilobites au début du Cambrien étaient principalement liées à la croissance et au développement, comme les variations du nombre de segments ou de membres dont ils disposaient.

Mais pendant la période de l’Ordovicien, qui a commencé il y a environ 485 millions d’années, la concurrence et la prédation sont entrées plus en jeu qu’auparavant. En ce moment « beaucoup de [trilobite] L’adaptation est clairement liée à l’écologie », a déclaré Hopkins. Certains trilobites ont développé un positionnement des yeux différent, des exosquelettes plus durs ou la capacité de rouler en boule. Ces adaptations, soupçonnent les paléontologues, ont rendu les trilobites plus efficaces sur les fonds océaniques de plus en plus compétitifs. Et sur le long terme courir, ces pressions pourraient avoir limité la récupération des trilobites après les extinctions massives à venir.

Puis vint la première extinction de masse au monde: l’extinction de l’Ordovicien-Silurien il y a environ 444 millions d’années, causée par un refroidissement global et une baisse du niveau de la mer, selon le Département des sciences de la Terre de l’Université de Californie du Sud. Le nombre d’espèces de trilobites, une fois par milliers, a chuté dans les centaines, selon le Musée américain d’histoire naturelle . Bien que les réseaux trophiques et les écosystèmes soient restés intacts, les trilobites « ne se diversifient jamais tout à fait ou n’atteignent jamais les chiffres qu’ils avaient obtenus auparavant », a déclaré Hopkins. La concurrence croissante dans leurs habitats océaniques peut être ce qui les a empêchés de rebondir complètement.

La deuxième extinction de masse, le Dévonien supérieur, a frappé les trilobites à partir de 375 millions d’années environ. L’extinction du Dévonien tardif a été plus lente et la cause moins spécifique que celle d’avant et d’après. C’est plus difficile à étudier car cela s’est produit sur un long intervalle, a déclaré Hopkins, mais cela a probablement conduit à un ralentissement de l’évolution et de la diversification. Bien que la cause directe soit moins claire, l’effet de la deuxième extinction sur les trilobites était profond. Des ordres entiers – en biologie, les animaux sont classés en ordres, familles, groupes et, enfin, espèces – ont disparu. Après la deuxième extinction, il ne restait plus qu’une famille dans la classe Trilobita: la Proetidae.

« C’est tout ce qui restait », a déclaré Hopkins.

On ne sait pas ce qui a fait Proetidae si résilient. C’étaient des créatures relativement simples comparées à certaines des plus trilobites massifs et monstrueux qui ont existé. À la troisième extinction, la fin du Permien, la compétition, les prédateurs et les changements environnementaux avaient renversé les chances contre l’ancienne Proetida. Ils ne pouvaient pas résister au le réchauffement climatique événements déclenchés par les éruptions volcaniques.

Les détails de ce qui a rendu les trilobites si résistants et si vulnérables sont encore très à l’étude. Une façon d’en savoir plus sur les raisons de leur extinction, a déclaré Hopkins, « est de comprendre pourquoi ils ne se sont plus jamais diversifiés dans la même mesure. Mais cette question reste sans réponse. »

