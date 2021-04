Qu’est-ce que les oiseaux ont à voir avec l’observation des étoiles? Beaucoup, il s’avère.

Comme beaucoup de gens qui restent à la maison pendant la pandémie de Coronavirus , Je me suis récemment lancé dans un nouveau passe-temps: l’observation des oiseaux.

L’automne dernier, j’ai installé une mangeoire à oiseaux dans mon jardin et j’ai immédiatement été fasciné par le nombre de variétés aviaires qui y étaient attirées. Quand j’ai identifié un pic à ventre rouge à l’aide d’un guide de poche sur les oiseaux, je pense que je suis devenu presque aussi excité que lorsque l’astronome Leslie Peltier a identifié sa première étoile, Vega , en utilisant le travail classique de Martha Evans Martin, « The Friendly Stars ».

Et c’est en observant les oiseaux que j’ai commencé à considérer le nombre d’oiseaux qui sont des constellations. Plus tard, je l’ai regardé et j’ai trouvé qu’il y avait neuf oiseaux dans notre ciel nocturne. Outre les deux plus remarquables, Cygne le cygne et Aquila l’aigle, il y a une colombe (Columba) et même un phénix mythologique, qui meurt dans un spectacle de flammes et de combustion, pour reprendre vie de ses cendres.

Plusieurs constellations aviaires dans le ciel méridional ont été créées en 1598 par Petrus Plancius et Jodocus Hondius, qui étaient des astronomes et des cartographes hollandais-flamands. À cette époque, les marchands hollandais prenaient pied au colonialisme dans ce que nous appelons aujourd’hui l’Indonésie à la recherche d’épices et d’autres produits commerciaux. En naviguant au sud de l’équateur, le navigateur Pieter Dirckszoon Keyzer a eu amplement le temps de contempler la ciel nocturne du sud , alors largement inconnu des Européens.

C’est à partir des observations de Keyzer que Plancius et Hondius ont conçu un globe céleste avec une douzaine de nouvelles constellations. Parmi ceux-ci se trouvaient une grue (Grus), un oiseau de paradis (Apus), un paon (Pavo) et un toucan (Tucana), mais ces trois dernières constellations sont malheureusement trop au sud pour être vues des latitudes moyennes nord.

Un motif d’étoile à chanter

Un oiseau est visible en avril à environ un tiers de l’horizon sud vers le zénith au-dessus de la tête pendant les heures de fin de soirée. Initialement connu dans les catalogues d’étoiles babyloniens datant de 1100 avant JC comme simplement le corbeau, c’est une figure à quatre côtés plutôt frappante d’étoiles assez brillantes, comme un triangle dont le sommet a été enlevé par une coupe oblique.

Le quadrilatère est connu aujourd’hui sous le nom de Corvus, le corbeau . Dans la mythologie grecque, envoyée un jour par Apollon pour une tasse d’eau, Corvus s’attardait à revenir en attendant qu’un figuier mûrisse. Apportant la tasse d’eau de source et un serpent d’eau dans ses griffes, il a dit à Apollo qu’il avait été retardé parce que le serpent l’avait attaqué. Apollo, furieux de savoir que Corvus essayait de le tromper, les plaça tous les trois dans le ciel. La coupe d’eau (Cratère) est à l’ouest de Corvus, à portée de main, mais le serpent (Hydra) l’empêche de la boire.

Et (selon la légende), depuis ce jour-là, tous les corbeaux, autrefois blanc argenté, sont aussi noirs que la nuit.

Migrer l’idée

Chaque printemps, un grand nombre d’oiseaux chanteurs quittent leurs retraites hivernales du sud et reviennent vers le nord. Tel modèles de migration saisonnière peut généralement couvrir jusqu’à 3 000 miles (5 000 kilomètres). Les schémas de migration des oiseaux peuvent sembler un sujet étrange pour cette chronique, mais les ornithologues amateurs et les astronomes partagent depuis longtemps un terrain d’entente.

Les ornithologues se demandaient si les oiseaux migraient sans arrêt sur des centaines de kilomètres à travers le golfe du Mexique. Pour répondre à cette question, ils sortaient un télescope pendant la saison migratoire et attendaient la nuit de pleine lune. Avant l’avènement du radar, les ornithologues ont étudié les oiseaux migrateurs nocturnes par formation de petits télescopes sur la lune compter leur carrière passant en silhouette éphémère. Certains ornithologues ont surnommé la pratique «l’observation de la lune».

Encore plus difficile pour les étudiants en ornithologie et en comportement animal, c’est que la plupart oiseaux chanteurs migrent la nuit, mais comment ces oiseaux trouvent-ils leur chemin? Une étude indépendante menée à la fin des années 1960 par l’Université Cornell sous le ciel artificiel d’un planétarium a fortement suggéré que le bruant indigo, un oiseau chanteur commun dans l’est des États-Unis et au Canada, utilise les étoiles comme guide pour ses vols migratoires annuels.

Les expériences ont indiqué que les étoiles situées dans le ciel nordique, près du pôle céleste – peut-être le Grande Ourse – peut fournir des indices essentiels pour ces oiseaux. Apparemment, les oiseaux obtiennent des informations directionnelles à partir des modèles d’étoiles, tout comme nous le faisons nous-mêmes.

D’autres signaux de navigation pourraient également être importants. Les scientifiques observant les migrations par radar ont souvent signalé de grands vols orientés par temps couvert, lorsque les oiseaux n’auraient pas pu utiliser les informations célestes. La question de savoir si les oiseaux incapables de voir les étoiles dépendent de facteurs géophysiques, de vents ou d’autres signaux est toujours à l’étude alors que les scientifiques tentent de découvrir les mécanismes de guidage sous-jacents à ces exploits de navigation.

Cette chouette a pris une sterne pour le pire

Enfin, il convient de mentionner un autre motif d’étoiles, qui sur certains anciens atlas d’étoiles peut être trouvé perché serein et indifférent au bout de la queue de la constellation Hydra, le serpent.

Noctua, la chouette, comprend près de deux douzaines d’étoiles pour la plupart faibles. Le Français Pierre Charles Le Monnier a créé l’oiseau en 1776 pour commémorer le voyage sur l’île Rodriguez du célèbre astronome français, Alexandre Guy Pingre. Le Monnier a à l’origine nommé ces étoiles pour l’oiseau incapable de voler éteint, le solitaire Rodrigues; Alexander Jamieson dans son œuvre de 1822, « A Celestial Atlas », a transformé l’oiseau en hibou.

Malheureusement pour Le Monnier, Pingre et Jamieson, la chouette n’est plus reconnue comme une constellation officielle; son cortège sombre et dispersé d’étoiles appartient désormais aux constellations de la Vierge et de la Balance.

C’est tristement ironique, car il existe une grande variété d’oiseaux différents qui peuplent notre ciel nocturne, mais l’oiseau le plus associé à la nuit n’en fait pas partie.

C’est dommage, ça aurait été une huée!

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine d’histoire naturelle, l’Almanach des fermiers et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.