Qu’est-ce que l’Eldorado des « Outer Banks » : l’histoire vraie de la cité de l’or

Comme d’habitude, Netflix Il continue de produire des séries de grande production audiovisuelle et une grande intrigue qui promet de le placer comme la première plateforme de streaming au monde. En ce sens, et après le succès de « La fille des neiges »la société américaine a récemment publié la troisième saison de Banques extérieuresfiction qui mêle aventure, drame et, désormais, la célèbre légende d’El Dorado.

Nul doute que les séries de fiction continuent de captiver le public en ce milieu d’année 2023, surtout si l’on a des productions d’antan comme « Mercredi » ou « Le dernier d’entre nous ». Cependant, la nouvelle saison de Banques extérieures et sa référence évidente au trésor mythique d’El Dorado nous dresse les cheveux sur la tête compte tenu de sa grande histoire dans le monde réel, au-delà du cinéma et des films du septième art.

Rappelons que, dans la deuxième saison et après avoir trouvé la Croix de Saint-Domingue, ce sont les Pogues qui sont revenus avec l’idée de trouver des indices et des indications sur l’existence d’El Dorado. De cette manière, l’un des plus grands mystères de l’humanité est entré en action dans la série réalisée par Jonas Pate .

Chase Stokes dans le rôle de John B, Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron et Carlacia Grant dans le rôle de Cleo dans la saison 3 de « Outer Banks » (Photo : Netflix)

Mais, en raison de la répercussion qu’elle a Banques extérieures Dans le monde du streaming, des milliers de fans de séries et fans de légendes ont commencé à se demander s’ils l’existence d’El Dorado existait. Pour cette raison, chez MAG nous vous racontons l’origine de ce fabuleux mythe en vigueur depuis plusieurs siècles.

EL DORADO EXISTAIT-IL VRAIMENT ?

Tout au long de l’histoire, l’Amérique du Sud a été considérée comme le grand berceau de l’or et des métaux précieux pour l’humanité, soit en raison de sa proximité avec les mines les plus importantes de la planète, soit en raison de ses vastes richesses naturelles. Dans ce sens, Banques extérieures a décidé d’inclure l’un des mythes les plus notoires de la région dans son intrigue, mais, A-t-il vraiment existé ?

Bien qu’El Dorado n’ait pas été correctement dépeint comme dans la troisième saison de la série, il faut préciser que la cité de l’or et du diamant est basée sur une histoire vraie. Selon d’innombrables livres et critiques, C’est l’Ibérique Diego de Ordaz qui a souligné une ville extrêmement similaire à El Dorado à la mi-1531 lors d’un voyage vers le fleuve Orénoque, situé entre le Venezuela et la Colombie.

La série « Outer Banks » a récemment lancé sa troisième saison (Photo : Netflix)

Par la suite, Ordaz mourut alors qu’il cherchait de l’or lors d’une expédition, mais cela ne marqua que le début d’une vague de découvreurs et d’aventuriers qui aspiraient à trouver la métropole dorée. Cependant, et à ce jour aucun des chercheurs audacieux n’a réussi à avoir la moindre preuve de l’existence de ladite forteresse pleine de métaux précieux.

En ce qui concerne la fiction, il faut préciser que Banques extérieures parvient à combiner soigneusement des détails importants sur la véritable légende d’El Dorado, tels que son emplacement près de la rivière Orinoco ou l’histoire du soldat espagnol. Cependant, il n’y a jamais eu de perles d’or telles qu’elles sont présentées dans la série.

« Outer Banks » est sorti en avril 2020 (Photo : Netflix)

Un autre détail raconté dans Banques extérieures est sur la malédiction, où une supposée malédiction est présumée à tous ceux qui cherchent des indices de la ville. Un détail très important, surtout si l’on en croit l’importance qu’avait la religion au milieu du dernier millénaire.

L’INSERTION D’EL DORADO DANS LES « BANQUES EXTÉRIEURES »

L’inclusion de légendes de la réalité au sein de la série fait partie de la stratégie de production pour continuer à garder son public captif. Au-delà de suivre la ligne de la romance juvénile, l’histoire d’El Dorado dans la fiction est une formule de succès garanti dans les méga-productions bien connues, étant « Indiana Jones » ou « National Treasure », parmi les plus célèbres.

Mais cela n’existe pas seulement sur le plan cinématographique, car rappelons que la saga de jeux vidéo « Uncharted » a réussi à prospérer grâce à l’utilisation de légendes du monde réel au sein de son histoire narrée à la première personne.

Maintenant, si l’on tient compte de la production américaine, il est évident qu’elle ne suivra pas à la lettre toute la légende sud-américaine d’El Dorado, mais qu’elle pourra s’en servir comme d’une ressource qui leur permettra de développer leurs personnages. avec plus d’importance ou d’héroïsme.