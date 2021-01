Qu’est-ce que le visage Instagram – et quelles célébrités l’ont-ils?

Vous pouvez voir certaines célébrités balancer leur «visage Instagram» partout dans votre flux, mais vous ne le réalisez peut-être même pas.

En tant que société, nous nous sommes tellement habitués aux images modifiées, aux traits du visage modifiés et plus encore, que la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas est floue depuis un certain temps maintenant.

Et grâce au flux omniprésent d’images de célébrités sur les médias sociaux, le visage d’Instagram fait son chemin dans les médias grand public depuis le boom des médias sociaux et de la technologie il y a dix ans.

Qu’est-ce que le visage Instagram – et quelles célébrités l’ont?

Le visage Instagram, c’est lorsque vous subissez beaucoup de chirurgie plastique qui consiste en des implants de joue, des produits de comblement pour les lèvres, une mâchoire trop ciselée et bien plus encore.

L’écrivain Jia Tolentino l’a décrit comme «un seul visage cyborgien».

Elle ajoute: «C’est un visage jeune, bien sûr, avec une peau sans porosité et des pommettes rebondies et hautes… Il vous regarde timidement mais d’un air vide, comme si son propriétaire avait pris un demi-Klonopin et envisage de vous demander un tour en jet privé pour Coachella. »

C’est un look très courant, alors voyons qui l’a.

The Weeknd a montré son nouveau visage Instagram pour un clip vidéo.

The Weeknd a récemment publié son nouveau clip vidéo pour «Save Your Tears». Il porte le même look que par le passé, vêtu d’un blazer rouge et de gants en cuir noir. Cependant, il y a quelque chose de différent cette fois, car son visage a l’air d’avoir subi une chirurgie plastique lourde.

Cela a provoqué beaucoup de spéculations sur la question de savoir s’il a eu ou non une chirurgie plastique.

Ce qui fait que les gens remettent en question sa légitimité, c’est le fait qu’il porte de la gaze sur le visage depuis beaucoup de ses performances passées. The Weeknd est même arrivé aux American Music Awards avec la plupart de sa tête couverte.

Cependant, il s’avère qu’il a juste quelques prothèses réalistes faites par Prosthetic Renaissance. Il pourrait cependant aimer son apparence et finir par se faire faire le visage dans un proche avenir. Il va falloir voir.

Kim Kardashian est en tête de liste.

Maquilleur célèbre, Colby Smith, décrit Kim Kardashian comme étant «patient zéro». Smith continue: «En fin de compte, l’objectif est toujours de ressembler à Kim.»

Un chirurgien plasticien renommé, le Dr Jason Diamond, a déclaré: «Kim est de loin le visage le plus demandé – il n’y a même pas une seconde de près. Kim a un visage incroyable. C’est en grande partie la raison pour laquelle elle est qui elle est. L’angularité de Kim sur ses joues est meilleure que celle de presque tout le monde sur la planète – le cou et le menton et la façon dont ils se rejoignent. Le contour est meilleur que n’importe qui. »

Bella Hadid est un autre exemple classique de visage Instagram.

Bella Hadid est une autre affiche pour le visage Instagram. Elle a également été considérée comme la plus belle femme du monde selon la «science». Cependant, c’était très controversé parce que les gens pensaient que la «science» ne devrait pas dicter la beauté.

Jia Tolentino a observé: « Vous savez, il y a ce regard – ce truc de Bella Hadid, Kim Kardashian, Kylie Jenner qui semble se répandre. »

Cara Craig, une coloriste new-yorkaise haut de gamme, a expliqué le visage Instagram de Hadid comme étant: «C’est comme un sexy. . . bébé . . . tigre. »

Emily Ratajkowski a également un visage Instagram.

La mannequin Emily Ratajkowski est également connue pour avoir un visage Instagram. Elle montre même ses superbes looks sur sa page Instagram. Cependant, l’un de ses messages a reçu de graves réactions lorsqu’elle a parlé de féminité et de beauté dans sa légende.

Lorsqu’elle a annoncé qu’elle était le visage de la marque de soins capillaires Kerastase, elle a déclaré: «Les cheveux sont un élément fondamental de la beauté, de la féminité et de l’identité.

De nombreux utilisateurs l’ont exhortée à « modifier cette légende ». Elle a fini par changer la légende et bien qu’elle soit clairement incroyablement belle, elle n’aurait pas dû indiquer quels facteurs rendent quelqu’un beau.

Kylie Jenner et Kendall Jenner en ont fait une tendance.

Kylie et Kendall Jenner ont également mis Instagram face à une énorme tendance.

Kylie Jenner a fait gagner en popularité les remplisseurs de lèvres lorsqu’elle est apparue dans son émission de télé-réalité, Vie de Kylie, et a expliqué comment elle voulait se faire remplir les lèvres après qu’un garçon ait commenté la petite taille de ses lèvres quand elle avait quinze ans.

Colby Smith a même fait remarquer que les sœurs Jenner encourageaient les gens à se lever les sourcils.

Smith déclare: «Je pense que quatre-vingt-quinze pour cent des personnes les plus suivies sur Instagram utilisent FaceTune, facilement. Et je dirais que quatre-vingt-quinze pour cent de ces personnes ont également eu une sorte de procédure esthétique. Vous pouvez voir les choses devenir à la mode – comme, tout le monde se lève les sourcils via le Botox maintenant. Kylie Jenner n’avait pas ce genre d’espace autour de ses paupières, mais maintenant c’est le cas.

Kendall Jenner ressemble également beaucoup à ses autres amies mannequins, Emily Ratajkowski et Bella Hadid.

