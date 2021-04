Qu’est-ce que le trouble dissociatif de l’identité et comment AnnaLynn McCord l’a-t-elle obtenu?

AnnaLynne McCord a rendu public son diagnostic de trouble dissociatif de l’identité (TDI), dans l’espoir que son statut de célébrité puisse faire la lumière sur le trouble et aider à lutter contre la stigmatisation de la honte associée à la maladie mentale.

L’actrice a travaillé sur une variété de films et d’émissions de télévision, mais les téléspectateurs la connaissent peut-être mieux grâce à des émissions comme «90210», «Nip / Tuck» et «Dallas».

McCord a récemment expliqué qu’elle était une fois consciente d’avoir une co-conscience, ou une double personnalité, à l’âge de 13 ans. «Little Anna» était une personne née d’une tragédie personnelle, car McCord allait sortir plus tard dans la vie qu’elle J’avais été abusé sexuellement dans mon enfance pendant plusieurs années.

«J’ai passé beaucoup de temps dans la division que j’étais quand j’avais 13 ans et plus», a déclaré McCord. «Et elle était une boule contre le mur, le majeur vers le ciel, une anarchiste de l’enfer, qui vous poignardera avec la bague à pointes qu’elle porte, et vous l’aimerez et elle vous fera lécher le sang. C’était une méchante petite créature mais j’ai tellement de gratitude pour elle parce qu’elle m’a sorti de l’enfer dans lequel j’étais.

Dans une récente conversation YouTube avec le Dr Daniel Amen, McCord dit qu’elle s’exprime maintenant parce qu’elle «ne s’intéresse absolument pas à la honte».

Qu’est-ce que le trouble dissociatif de l’identité?

Le DID se caractérise par des épisodes répétés d’évasion involontaire de la réalité. Cela peut impliquer la perte de son identité et la transition vers une autre personnalité, ce à quoi la plupart des gens pensent quand ils entendent parler de la maladie.

Il était une fois, on parlait de trouble de la personnalité multiple. Mais maintenant, la sensibilisation et la recherche ont révélé que, comme la plupart des troubles, il existe un large éventail d’effets et de défis auxquels sont confrontés les personnes atteintes de TDI.

«C’est sur un continuum», déclare le Dr Sandra Cohen, psychothérapeute opérant à Beverly Hills, en Californie.

«Je pense que tout le monde fait un certain partage sur des questions qui sont troublantes», dit-elle. «Dans un cas grave, les gens perdent du temps. Cela peut prendre des mois ou des années et la personne traumatisée perd tout ce temps. Ils peuvent se retrouver dans une ville ou un état différent sans savoir comment ils y sont arrivés. »

Le concept de «scission» survient lorsqu’un individu fait face à quelque chose d’assez difficile pour le faire se cacher dans son propre inconscient. Cela se fait généralement en réponse à un événement traumatisant extrême, comme un abus ou un combat en temps de guerre.

Dans le cas d’AnnaLynn McCord, les abus sexuels répétés qu’elle a subis lorsqu’elle était enfant l’ont forcée à sortir de sa propre réalité et à entrer dans celle d’une autre.

«Pensez à l’alter d’AnnaLynn comme un mécanisme de survie», dit Cohen. Un mécanisme de protection pour protéger le soi de l’enfant vulnérable. Voici un petit enfant qui est si vulnérable et la personne qui est censée le protéger est introuvable. ‘Vous n’allez pas me toucher, vous n’allez pas me blesser, si quoi que ce soit, je vais vous faire du mal.’ »

Alors que le TDI peut se manifester par des symptômes assez intenses, les troubles dissociatifs en général peuvent avoir des effets beaucoup plus légers. Toutes les dissociations ne se manifestent pas par des «scissions» ou des «altérations», comme on les appelle parfois.

Selon l’Alliance nationale sur la maladie mentale, 75% des personnes peuvent ressentir des symptômes de dissociation à un moment donné.

Le Dr Rhoberta Shaler, consultante en crise relationnelle, dit que les épisodes de dissociation peuvent être aussi simples que de perdre la connexion.

«Il comporte plusieurs pièces différentes», dit-elle. «Les gens peuvent avoir juste une dépersonnalisation où ils se sentent détachés de leurs sentiments et de leurs pensées. Vous ne vous sentez tout simplement pas connecté. Vous avez l’impression de regarder un film d’une vie, mais vous ne vous sentez pas connecté comme étant le vôtre.

Cela se produit parce que vous cherchez à vous échapper d’une manière ou d’une autre de la réalité actuelle. Dans les cas de dépersonnalisation, qui est une sorte de trouble dissociatif, les sentiments de déréalisation peuvent donner l’impression à une personne que les personnes et les environnements qu’elle vit ne sont pas réellement réels.

La déréalisation peut être extrêmement inconfortable, mais les personnes atteintes sont généralement conscientes de ce qui se passe et comprennent que ce qu’elles ressentent n’est pas vrai.

Alors que, dans les cas accrus de DID, les gens peuvent se perdre complètement, avec tout souvenir de ce qu’ils ont fait en se divisant en une personnalité distincte. Dans les cas extrêmes, ils peuvent avoir plusieurs personnalités qui prennent le relais par des moyens involontaires, bien que cela soit rare.

En fait, seulement 2% des personnes qui subissent une déréalisation continuent de souffrir d’épisodes répétés et aigus. Les troubles dissociatifs sont très rares, bien plus que d’autres conditions plus familières comme l’anxiété et la dépression. En général, un Américain sur cinq est aux prises avec un certain type de problème de santé mentale.

La rareté de la maladie est également la raison pour laquelle il est si important d’accroître la sensibilisation. La décision d’AnnaLynn McCord de rendre public son diagnostic fera probablement de grands progrès dans cette direction. Non seulement cela aidera la personne moyenne à s’informer sur les troubles dissociatifs, mais cela contribuera également, espérons-le, à accroître l’efficacité des soins.

Que pouvez-vous faire si votre partenaire ou un être cher vit des épisodes dissociatifs?

Ce n’est pas une chose facile pour un soignant ou un partenaire de soutenir continuellement quelqu’un avec des épisodes dissociatifs. Et cela peut être effrayant de les voir pour la première fois.

«Soyez patient et attendez que la personne revienne à son état normal», dit Shaler. «Vous ne pouvez pas dire« sortez-en ». Gardez simplement un environnement sûr pour qu’ils se sentent détendus et en sécurité. »

Exhorter quelqu’un à se faire soigner par des professionnels est le meilleur moyen, car il n’y a pas grand chose à faire pour la personne moyenne. Aider votre proche à trouver un thérapeute est probablement la plus grande contribution que vous puissiez apporter. À partir de là, la thérapie sera un exutoire approprié pour travailler sur les traumatismes fondamentaux à la racine de la dissociation. Si un médicament est nécessaire, un psychiatre peut le prescrire.

«Soyez humain», dit Cohen. « Être conscient. Soyez empathique. Comme vous le feriez (du moins c’est important) avec la dépression, la bipolarité ou l’anxiété, sachez que ceux-ci sont basés sur des états émotionnels et qu’ils sont là pour une raison et doivent être compris avec empathie – ce qu’ils n’étaient probablement pas comme un enfant.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.