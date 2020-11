Qu’est-ce que le TikTok Flip Day et pourquoi Charli D’Amelio participe également

Ces jours-ci TIC Tac clips viraux célébrant le Flip Day, un anniversaire dont personne n’a jamais entendu parler jusqu’à il y a quelques jours. Les vidéos qui souhaitent un bon Flip Day à tous les téléspectateurs, cependant, ne proviennent pas de n’importe quel compte: ce sont pour la plupart des contenus produits par des influenceurs et des utilisateurs comptant des millions de personnes, comme la star de TikTok, Charli D’Amelio .

Les clips du Flip Day

Les vidéos les plus vues qui célèbrent l’anniversaire se font toutes de la même manière: les auteurs exécutent leur routine de danse, leur lip sync ou en général ce qu’ils ont l’intention de faire pour les téléspectateurs, mais couper le clip exactement en deux. Le film s’arrête avec un écran noir et un texte en superposition souhaitant à tout le monde une bonne journée Flip et invitant les téléspectateurs à voir le reste du contenu sur Triller.

Triller est une plate-forme de partage vidéo calquée précisément sur TikTok: elle est basée sur un contenu tourné verticalement et de courte durée, des arrière-plans musicaux remixables et un système de défilement de contenu infini qui vous permet de parcourir les vidéos de manière transparente. L’application a acquis une certaine notoriété ces derniers mois, alors qu’il semblait qu’aux États-Unis, TikTok devrait fermer ses portes à tout moment en raison des frictions entre les développeurs et l’administration Trump: à l’époque les grands influenceurs de la plateforme ils se sont mobilisés à la recherche d’un plan B, ouvrant des profils sur la plateforme concurrente à utiliser dans le cas où TikTok aurait effectivement été débranché.

Qu’est-ce que Flip Day

À ce jour, le risque de fermeture de TikTok aux États-Unis est faible mais pas inexistant, c’est pourquoi certains utilisateurs de la plateforme chinoise ils n’ont pas abandonné l’idée pour commencer à migrer tout ou partie de leurs abonnés vers Triller. Le but de la récurrence inventée est précisément celui-ci: utiliser les contenus publiés sur TikTok pour attirer les fans vers une plateforme opposée, dans l’espoir que ceux qui franchissent le pas resteront alors liés à la nouveauté dans le futur. Cependant, tous les utilisateurs n’apprécient pas la demande: parmi les commentaires sur les clips du Flip Day, il y a en fait le soupçon que les influenceurs ont été payés par Triller pour l’opération – également parce que le Flip Day n’est pas lié à un jour particulier mais cela dure depuis un certain temps maintenant.