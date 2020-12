Qu’est-ce que le scalp popping? La tendance à la fissuration des cheveux devient virale sur TikTok

Qu’est-ce que le scalp popping? Est-ce que c’est réel? Image: @yanasemerly via TikTok, canal 5

Qu’est-ce que le cuir chevelu et est-ce même réel?

Vous avez vu des gens se casser les jointures, le dos et même le cou, mais leur cuir chevelu !? C’est nouveau. Les gens sur TikTok «sautent» ou se fissurent le cuir chevelu et c’est en fait devenu une tendance.

La tendance à l’éclatement du cuir chevelu déroute tout le monde (et laisse certains d’entre nous un peu inquiets ..) et le hashtag #ScalpPopping a actuellement 6,5 millions de vues. Mais qu’est-ce que c’est vraiment? Examinons.

Si vous voulez faire ressortir votre cuir chevelu, vous devez d’abord maîtriser la technique. Fondamentalement, il s’agit de prendre une petite section de cheveux, de l’enrouler autour de vos doigts près de la racine, puis de la tirer vers le haut. Votre cuir chevelu doit faire un bruit de claquement satisfaisant comme lorsque vous vous fendez les jointures.

Ce n’est en fait pas une chose nouvelle, cependant, les gens ont noté que l’art de la fissuration du cuir chevelu était répandu dans d’autres cultures et était utilisé pour soulager les maux de tête. Un fil Reddit sur la pratique a déclaré: « J’ai eu un soin du visage hier dans un salon de manucure asiatique à service complet […] la chose la plus folle était ce truc de craquelures de cheveux qu’elle faisait. Je n’ai jamais ressenti de sensation étrangère de ma vie. »

Une réponse expliquait pourquoi la fissuration de la tête pouvait être si satisfaisante. Il disait: « Cela pourrait avoir à voir avec le fascia. En massothérapie, il y a un relâchement du fascia et cela ressemble / sonne comme un pop. Je le fais à mes avant-bras pour soulager toute tension.

« Le fascia est une membrane qui entoure le muscle (pensez à ce mince film sur la viande sous la peau) et lorsque le muscle se resserre, le fascia se forme à cette longueur de muscle plus courte. Faire la libération du fascia permet au muscle de s’allonger plus facilement. »

On ne sait pas à quel point l’éclatement du cuir chevelu est dangereux, mais certains utilisateurs de TikTok ont ​​noté qu’ils avaient perdu des taches de cheveux en tirant un peu trop fort.

Peut-être laisser celui-ci aux professionnels…

