Qu’est-ce que le robot Tesla ? Elon Musk met en garde contre le rachat de l’IA

Fondateur de Neuralink et futur colonisateur de Mars, Elon Musk a dévoilé un nouveau robot Tesla qui sera utilisé pour effectuer des travaux quotidiens, et parfois dangereux.

Dans le passé, Musk a averti que l’IA dépasserait les humains, cependant, nous n’avons pas à nous inquiéter que ce nouveau bot Tesla soit la goutte d’eau qui fait déborder le vase – Musk nous assure qu’il est amical.

Qu’est-ce que le « Tesla Bot » d’Elon Musk ?

Le « Tesla Bot » est un robot humanoïde qui utilise la même technologie d’IA que celle utilisée par les véhicules Tesla de Musk.

« C’est destiné à… être amical bien sûr », a plaisanté Musk.

Le robot humanoïde semble être de taille moyenne, bien qu’il soit peut-être un peu insuffisant par rapport à une personne réelle, et n’est pas très rapide ou fort pour des raisons très évidentes.

« Nous le réglons de telle sorte qu’au niveau mécanique, au niveau physique, vous puissiez le fuir et très probablement le maîtriser. »

Se moquant clairement de l’idée que les robots se dresseraient contre leur gardien humain, il rassure ceux qui craignent que même si le Tesla Bot se rebellait, il ne serait pas très difficile de s’arrêter. Ne laissez pas d’objets pointus à proximité.

Le ‘Tesla Bot’ pourra effectuer des tâches.

Musk a déclaré que ses intentions étaient que le bot, « Eéliminer les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses.

Cela peut par exemple, dit Musk, « Allez au magasin et faites… les courses suivantes ».

Musk a souligné que le plus gros problème qu’il voit avec un robot IA comme celui-ci est qu’il doit être capable de comprendre ce que nous lui disons et ce que nous voulons de lui.

« Pouvez-vous lui parler et dire: » S’il vous plaît, prenez ce boulon et attachez-le à cette voiture avec cette clé « », a-t-il déclaré. « Je pense que nous pouvons le faire. »

Musk prédit que le «Tesla Bot» changera l’économie.

Musk a prédit que, grâce à son robot, la main-d’œuvre ne manquerait pas. Nous pouvons faire d’autres choses pendant que nos robots font un travail physique.

« À l’avenir, le travail physique sera un choix », a-t-il déclaré. « Si tu veux le faire, tu peux, mais tu n’auras pas besoin de le faire. »

Il a affirmé qu’ils auraient un prototype prêt d’ici l’année prochaine.

Le « Tesla Bot » aura le même système de conduite autonome que les voitures Tesla et disposera de 8 caméras intégrées pour l’aider à le faire.

Mais qu’en est-il de la prise de contrôle de l’IA contre laquelle Musk a mis en garde ?

Musk a souvent parlé dans le passé de la façon dont les tendances de l’IA progressaient vers un avenir négatif et du chemin parcouru par la technologie.

En 2016, il aurait déclaré que les humains risquaient d’être traités comme des animaux domestiques par l’intelligence artificielle à moins qu’une technologie ne soit développée pour connecter le cerveau aux ordinateurs.

S’est-il inspiré de sa propre prédiction ?

Fondamentalement, Musk pense que le problème n’est pas totalement compris et que les gens négligent à quel point l’IA est ou peut être intelligente.

« Mon évaluation sur la raison pour laquelle l’IA est négligée par les personnes très intelligentes est que les personnes très intelligentes ne pensent pas qu’un ordinateur puisse jamais être aussi intelligent qu’elles le sont », a-t-il déclaré à un journaliste du New York Times dans une interview. « Et c’est de l’orgueil et évidemment faux. »

Il pense que c’est dans cette direction que les choses se dirigent, et que l’IA finira par devenir simplement plus intelligente que les humains, « Mais cela ne veut pas dire que tout va en enfer en cinq ans. Cela signifie simplement que les choses deviennent instables ou bizarres. »

Il a beaucoup insisté lors de la conférence sur le fait que le « Tesla Bot » ne se concentrera littéralement que sur les travaux répétitifs, ennuyeux ou dangereux.

Il a également souligné que Tesla n’avait pas pensé à l’avenir de la technologie et qu’ils n’avaient pas de feuille de route pour cela et qu’à l’heure actuelle, leur objectif était simplement de la faire fonctionner et de s’assurer qu’elle fonctionne.

Espérons que cela ne fonctionne pas trop bien et que nous devons combattre une armée de travailleurs « Tesla Bot », mais cela semble être une idée vraiment cool, et c’est curieux de voir quel genre d’effets cela pourrait avoir sur l’économie.

