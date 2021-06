Qu’est-ce que le ramassage à sec sur TikTok ? La tendance dangereuse expliquée

Voici ce que vous devez savoir sur le ramassage à sec sur TikTok.

Un modèle OnlyFans a subi une crise cardiaque après avoir tenté la dangereuse nouvelle tendance TikTok de récupération à sec.

Malheureusement, des tendances et des défis extrêmement dangereux font parfois leur chemin sur la plate-forme. Récemment, une fille de 13 ans s’est retrouvée dans l’unité de soins intensifs avec des brûlures au troisième degré après avoir tenté le Fire Challenge de TikTok. Le mois dernier, un adolescent pakistanais a perdu la vie alors qu’il était filmé par ses amis pour une farce TikTok. Et en mars, Joshua Haileyesus est décédé après avoir fait le Blackout Challenge sur TikTok.

Briatney Portillo, 20 ans, a récemment participé à la tendance des écopes sèches et a avalé une cuillerée de poudre de pré-entraînement avant d’aller au gymnase. Elle s’est ensuite retrouvée à l’hôpital. Mais qu’est-ce que le ramassage à sec, exactement ? Voici ce que vous devez savoir sur la tendance TikTok.

Qu’est-ce que le ramassage à sec sur TikTok ? Photo : @brivtny via TikTok, @mattprestafit via TikTok

Qu’est-ce que le ramassage à sec sur TikTok ?

L’écopage à sec consiste à avaler de la poudre de pré-entraînement, qui est censée être mélangée à de l’eau, avant d’aller au gymnase. On ne sait pas qui a lancé la tendance, mais étrangement, cela s’est propagé.

Les poudres de pré-entraînement sont destinées à être ingérées avant votre entraînement pour améliorer vos performances. Ils contiennent généralement des acides aminés, des vitamines B, de la caféine, de la créatine et des édulcorants artificiels, mais les quantités varient d’une marque à l’autre. Prendre la poudre de pré-entraînement à sec est censé rendre les effets énergisants encore plus intenses, cependant, cela peut sérieusement affecter votre cœur et votre tension artérielle en raison des niveaux élevés de caféine.

Briatney connaît maintenant les dangers du ramassage à sec après avoir subi une crise cardiaque peu de temps après avoir fait la tendance et maintenant elle avertit les autres. « Après avoir pris le pré-entraînement, j’ai commencé à ressentir des picotements et des démangeaisons sur tout mon corps, ce qui n’était pas une bonne sensation, mais je l’ai cherché sur Google et il a dit que c’était un effet secondaire normal. … Alors j’ai commencé à faire mon entraînement », a déclaré Briatney à BuzzFeed.

« J’ai commencé à ressentir une sensation de lourdeur dans ma poitrine et une légère douleur, mais ce n’était pas trop grave. Je pensais que c’était peut-être de l’anxiété ou une mauvaise attaque de panique, alors j’ai décidé de l’ignorer et de poursuivre mon entraînement. »

Bien que la douleur thoracique de Briatney se soit atténuée, elle a commencé à se sentir extrêmement nauséeuse et étourdie, alors elle a décidé de rentrer chez elle. La douche a aidé ses symptômes alors elle s’est dirigée vers son travail de danseuse exotique. « Dans les vestiaires de mon travail, j’ai commencé à avoir chaud, même s’il faisait froid là-dedans. J’ai commencé à transpirer beaucoup et j’étais trempé même si je portais un bikini », a expliqué Briatney.

« Puis ma douleur thoracique est revenue et cette fois elle était plus intense. La douleur est allée dans mon dos et dans mon bras gauche et mon bras gauche est devenu légèrement mou, alors je savais qu’il s’agissait des symptômes d’une crise cardiaque. l’ambulance est arrivée. »

Après que Briatney ait été hospitalisée pendant la nuit, il a été découvert qu’elle avait eu un NSTEMI – un type de crise cardiaque qui endommage moins le cœur mais qui est toujours considéré comme une urgence médicale grave. « Ils m’ont dit de rester à l’écart de la caféine et de surveiller ce que je prends – en particulier avant l’entraînement, car ce n’est pas réglementé par la FDA. Ils ont dit que j’étais d’accord pour m’entraîner dans les 3-4 jours après mon hospitalisation et pour commencer à surveiller mon fréquence cardiaque sur une Fitbit ou une montre connectée », a-t-elle ajouté.

Elle a poursuivi: « Je veux juste que les gens fassent attention à ce qu’ils consomment. Ce n’est pas parce que vous le voyez en ligne, même si ce sont des « influenceurs du fitness » qui le font, que c’est sûr. Être jeune ne veut pas dire que nous » est invincible. »

