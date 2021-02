Qu’est-ce que le racisme systémique?

Le 20 janvier, le président Joe Biden est devenu le premier de l’histoire des États-Unis à nommer explicitement «l’aiguillon du racisme systémique» dans son discours inaugural. Avec cette utilisation délibérée et spécifique du terme, Biden attirait l’attention sur les inégalités raciales profondément enracinées en Amérique.

Le racisme décrit la marginalisation ou l’oppression d’individus en raison de leur race. Le racisme systémique donne une autre dimension à cela; il décrit ce qui se passe lorsque les institutions et les systèmes culturels reflètent ce racisme individuel. Comme l’écrit le Dr Crystal Fleming dans «Comment être moins stupide à propos de la race»: «Le principal point de vue sur le racisme systémique et institutionnel est qu’il n’y a rien de tel que ‘un peu de racisme’ ou ‘des poches de racisme’ ou ‘aléatoire incidents de racisme «isolés du reste de la société. Que vous en soyez conscient ou non, le racisme est systémique, omniprésent et ancré au cœur de toutes nos grandes institutions. »

Le racisme systémique est «cette force omniprésente, un peu comme la gravité. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez ressentir ses effets et il «maintient» le monde ensemble. « Jo Persad

Le «racisme systémique» décrit comment les actions discriminatoires se manifestent dans le système éducatif américain, le système économique, le système de santé, le système de justice pénale et plus encore. C’est alors que les attitudes individuelles de préjugés et de sectarisme sont intégrées dans les opérations des institutions culturelles. Et comme l’écrit Fleming, «Les conséquences du racisme systémique sont vastes – de l’écart de richesse raciale en plein essor, de la privation du droit de vote politique, de l’incarcération de masse et des politiques d’immigration raciste aux microagressions, au profilage racial, aux images médiatiques racistes et aux disparités en matière de santé, d’éducation, d’emploi et de logement. «

Jo Persad, professeur de sciences au lycée basé à Boston et étudiant à la Harvard Graduate School of Education, décrit le racisme systémique comme «cette force omniprésente, un peu comme la gravité. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez ressentir ses effets et il «tient» le monde ensemble. Lorsque vous déposez un stylo, vous voyez les effets de la gravité. Mais les lois de la gravité deviennent plus complexes car elles sont utilisées pour expliquer des phénomènes à l’échelle planétaire et galactique. Le racisme systémique peut être assimilé à ce dernier. Ce n’est pas (actes racistes isolés), de personne à personne; c’est l’infiltration complexe du racisme dans les politiques et l’exécution de ces politiques afin que les pratiques racistes soient perfusées dans les interactions quotidiennes.

Un exemple déchirant de racisme systémique est que les résultats de santé des femmes noires sont lamentables par rapport à leurs homologues blancs. Une étude réalisée en 2015 par le ministère de la Santé et des Services sociaux a rapporté qu’un bébé est plus de deux fois plus susceptible de mourir pendant l’accouchement si la mère biologique est noire. De plus, une mère noire a 3 à 4 fois plus de risques de mourir pendant l’accouchement qu’une mère blanche. Une étude de 2016 a rapporté que les Noirs étaient beaucoup moins susceptibles de recevoir des médicaments adéquats contre la douleur, en raison de la fausse croyance (partagée par près de 75% des professionnels de la santé participants à l’étude) que les Noirs ont une tolérance à la douleur plus élevée que les autres races.

Et plus récemment, une étude de 2020 sur les disparités raciales chez les patients COVID-19 a révélé que les Noirs étaient plus de 3 fois plus susceptibles de mourir de la maladie. Ces statistiques ne sont pas dues au fait que les Noirs sont génétiquement prédisposés à des conditions particulières, ni parce qu’ils sont en quelque sorte fondamentalement «malsains» que d’autres groupes raciaux. Ces statistiques sont le résultat du racisme institutionnel dans le secteur des soins de santé. Ils montrent ce qui se passe lorsque les professionnels de la santé, en tant que groupe, font des choix biaisés ou préjugés qui dictent le niveau de soins des personnes de races différentes, même si les professionnels de la santé ignorent qu’ils agissent de manière préjugée. Lorsque les attitudes racistes individuelles se recoupent avec les pratiques institutionnelles (comme celles du secteur des soins de santé), il en résulte des traitements, des systèmes de soins et des résultats très différents pour différents groupes raciaux. En d’autres termes, le racisme systémique.

L’éducatrice Beverly Daniel Tatum compare le racisme à un «smog» que nous respirons presque tous les jours de notre vie. Nous absorbons les messages racialisés sur le monde dès nos plus jeunes jours: ils viennent de nos parents, de nos enseignants, de nos camarades de classe, de nos collègues et de nos médias. Peu importe à quel point les individus veulent croire qu’ils ne sont pas racistes (ou qu’ils sont antiracistes), les préjugés et préjugés racialisés que nous avons absorbés se manifestent de manière consciente et inconsciente dans nos actions.

«Le racisme systémique est tellement ancré dans nos interactions sociétales que le racisme est devenu normalisé et rendu presque invisible. Si invisible que les gens nient son existence et rejettent plutôt le blâme sur l’individu. C’est par conception », a déclaré Persad. En d’autres termes, le racisme systémique décrit comment les inégalités raciales que nous constatons aujourd’hui – sous-inscription d’étudiants issus de minorités dans l’enseignement supérieur, taux d’incarcération plus élevés pour les Noirs, espérance de vie plus faible pour les mères noires, par exemple – ne sont pas le résultat des lacunes individuelles ou des «défauts de personnalité», mais sont plutôt le résultat de siècles de privation de leurs droits de personnes de couleur.

Le racisme systémique décrit également les liens entre les politiques racistes du passé et les inégalités actuelles. Un exemple frappant est l’impact des disparités raciales dans le projet de loi GI après la Seconde Guerre mondiale, qui, entre autres avantages, offrait des prêts hypothécaires à faible coût aux anciens combattants blancs de retour et payait leurs frais de scolarité s’ils voulaient fréquenter un collège ou une université. Alors qu’environ 125 000 militaires noirs ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, les avantages accordés par le GI Bill ne leur ont pas été accordés. Cela signifiait que les militaires blancs pouvaient acheter des maisons à bas prix qui permettraient de créer une équité générationnelle, et qu’ils pouvaient accéder à une éducation universitaire gratuite qui augmenterait leurs perspectives d’emploi et leur valeur nette. Les militaires noirs n’ont pas bénéficié d’un tel avantage. La richesse des militaires blancs, qui ont pu construire la valeur nette de leur logement et accéder à des emplois bien rémunérés, s’est accumulée au fil des générations, ce qui entraîne aujourd’hui un écart de richesse raciale où la famille blanche moyenne a environ 10 fois la valeur nette d’une famille noire. L’écart de richesse raciale montre les effets de siècles de racisme croisés avec les systèmes sociétaux.

« Nous devons nous rappeler que bien que le racisme systémique semble invisible, ses effets sont évidents », a déclaré Persad. « Lorsque nous regardons les résultats à travers les lignes raciales, nous commençons à voir un modèle. Nous commençons à remettre en question la validité de blâmer exclusivement la personne et nous examinons plus en profondeur ce que le système fait à certaines populations de personnes. En reconnaissant son existence et en agissant (avec les communautés opprimées), nous pouvons être la force qui démantèle et brise ces systèmes racistes.