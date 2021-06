Qu’est-ce que le Queerbaiting ? Billie Eilish Backlash pour la vidéo de la cause perdue

Billie Eilish s’est retrouvée au centre d’une controverse « queerbaiting » après avoir sorti la vidéo de son nouveau single, « Lost Cause ».

Le clip présente la chanteuse de 19 ans alors qu’elle est rejointe par un groupe d’amis pour une soirée pyjama.

Les filles passent la vidéo à danser, à manger des collations et à jouer à Twister d’une manière que beaucoup de ceux qui l’ont visionnée ont jugées sensuelles.

Certains pensent que la vidéo fait allusion à l’attirance pour le même sexe comme un stratagème marketing destiné à titiller et donc à attirer des vues, tandis que d’autres défendent le chanteur de « Bad Guy » contre de telles accusations de queerbaiting.

Qu’est-ce que le « queerbaiting » ?

Queerbaiting est un terme destiné à décrire le phénomène des émissions de télévision, des films ou des artistes faisant allusion à, mais ne décrivant pas réellement, l’attraction homosexuelle ou toute autre représentation LGBTQ.

Il est perçu comme une tactique de marketing qui feint la représentation afin d’attirer ou d’« appâter » les membres de la communauté LGBTQ, en capitalisant sur eux en offrant une promesse de représentation qui n’est jamais tenue tout en maintenant un public hétérosexuel traditionnel.

Pourquoi Billie Eilish est-elle accusée de queerbaiting ?

Comme mentionné ci-dessus, la vidéo de « Lost Cause » se déroule dans une soirée pyjama entièrement féminine, les invités d’Eilish participant à des activités que certains pensent être queerbaiting.

Certains ont estimé que le chanteur réduisait les relations homosexuelles entre femmes à des filles s’ébattant lors d’une soirée pyjama et, par conséquent, délégitimait les femmes homosexuelles.

Eilish a ajouté de l’huile sur le feu lorsqu’elle a publié une série d’images de la vidéo sur Instagram avec la légende « J’aime les filles ».

Le message a déclenché des spéculations sur la question de savoir si Eilish sortait ou non – ou si elle était queerbaiting.

Le contrecoup est compréhensible mais, peut-être, mal orienté.

Oui, il y a beaucoup de fausses représentations de l’attirance homosexuelle entre les femmes, mais il y a aussi un malentendu courant sur ce à quoi ressemblent les amitiés féminines.

Les deux problèmes semblent être en jeu dans les réactions chargées à la vidéo d’Eilish.

Dans une culture qui hypersexualise les femmes et les filles, quelque chose que Eilish connaît bien, il devient difficile de considérer les femmes danser et jouer ensemble comme autre chose que sexuelle – même si cela est une représentation injuste de l’amitié féminine.

Regarder le clip de « Lost Cause » de cette manière, c’est regarder les images à travers le regard masculin, qui suppose que les femmes ne sont que des objets sexuels.

Cependant, ce même regard ternit également la représentation de l’attirance homosexuelle entre les femmes.

Il est logique que certains des critiques d’Eilish soient sensibles à l’argument selon lequel la vidéo est simplement des amis qui s’amusent, car les relations saphiques ne sont souvent pas considérées comme de vraies relations et sont considérées comme des filles « qui s’amusent simplement ».

Certains fans ont insisté une sorte de clarification d’Eilish, exigeant qu’elle s’exprime explicitement ou qu’elle réponde aux accusations queerbaiting.

Mais cette hostilité est, encore une fois, injustement dirigée.

Eilish n’a jamais spécifiquement étiqueté sa sexualité. Toute accusation de queerbaiting suppose qu’Eilish est hétérosexuelle, ce qui peut ne pas être le cas même si elle n’a eu que des relations publiques avec des hommes.

Eilish, ou qui que ce soit d’autre, ne doit pas aux étrangers une explication explicite de sa sexualité.

Insister pour qu’elle révèle si oui ou non elle est homosexuelle crée un environnement dans lequel les gens se sentent obligés de sortir.

Et quant à la partie « J’aime les filles », ne décourageons pas les femmes ou qui que ce soit d’exprimer leur amour pour les femmes de peur d’être accusées de queerbaiting.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.