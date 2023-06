Qu’est-ce que « Le passé ne dort pas » et comment regarder la série allemande Netflix

Ma Chambre d'Enfant Lit enfant Ezio Blanc et gris clair 90x190 cm

Bien décorer et agencer la chambre de votre enfant passe avant tout par le choix de son lit. Ce mobilier est, en effet, la pièce maîtresse de sa chambre. Il faut qu’il soit confortable et aussi agréable à regarder. En grandissant, nos bambins peuvent changer de goûts et ce lit Ezio est exactement ce qu'il faut pour un tel changement. Son ton neutre et son design simpliste s'adaptent à tout type de décoration : stylée ou neutre. Un couchage design et intemporel qui s'adapte au goût de votre enfantCe lit pour enfant de la collection Ezio correspond parfaitement à la décoration de vos rêves. Sa teinte douce et ses lignes épurées sont si apaisantes qu'il favorise le repos de votre bambin et apaisera son sommeil. Personnalisez la chambre de votre enfant avec un mobilier qui fait rêver. Le gris et blanc du lit enfant Ezio ramène l'équilibre dans la pièce. Si vous êtes plutôt adepte du style neutre et sobre, ne cherchez plus ! Vous êtes tombé sur le lit idéal. Besoin de rangements supplémentaires ? Optez pour les tiroirs de lit, proposés en option avec le couchage. Un lit enfant pour une chambre mixtePar souci d'espace, nous (les parents) préférons que nos garçons et filles partagent leur chambre. Avec le lit enfant Ezio, vous n'avez plus à vous soucier quant à la couleur : bleu, rose bonbon ou bien fuchsia. Vous n'allez pas regretter votre choix pour le lit Ezio car vous pouvez l'utiliser pour décorer votre chambre d'ami lorsque vos enfants changeront les leurs. Il est, certes, destiné aux enfants de plus de 3 ans, mais peut aussi supporter une charge maximale de 90 kg. Du mobilier en bois made in France Fabriqué dans notre usine partenaire en Vendée, ce lit Ezio représente la qualité et l’élégance du mobilier en bois made in France. Son design et sa configuration sont, par ailleurs, mis au point par des professionnels. Tandis que les matériaux utilisés sont spécialement choisis de manière à offrir une utilisation sécurisée par votre enfant et tous ceux qui l'utilisent. En option avec le Lit enfant - Ezio :- Le Matelas Enfant AirFresh- Le Tiroir de lit enfant Ezio- Le Chevet enfant Ezio- La Commode enfant Ezio- Le Sommier feel&air