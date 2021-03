Qu’est-ce que le moringa? Tout ce que vous devez savoir sur le superaliment

Le Moringa, une plante connue pour ses propriétés médicinales, fait partie de ma chronologie depuis des années. J’y ai même consacré une section de mon livre de cuisine. Il est facile de mélanger la poudre de moringa dans des smoothies, des soupes et des sauces, cuire au four dans des barres, des brownies et du pain ou dans des boissons énergisantes ou des shot de la même manière que vous le feriez de la spiruline ou de l’herbe de blé, par exemple – il a cette amertume herbacée et terreuse. . Son huile est utilisée pour les cheveux et les soins de la peau, mais je l’utilise pour parfumer et finir les aliments comme je le ferais avec de l’huile d’olive.

Ce super aliment riche en nutriments a été utilisé de manière constante dans la médecine ayurvédique depuis des milliers d’années, alors pourquoi n’est-il pas sur le radar de plus de gens?

Un producteur de moringa récolte du moringa biologique dans son champ sur l’île de Bunjako, en Ouganda. Camille Delbos / L’art en chacun de nous / Corbis via Getty Images

Comme le baobab, il se répand rapidement dans l’hémisphère nord. Et, tout comme le baobab, rien ne sera gaspillé de cette plante, car toutes ses parties – feuilles, graines, racines et fleurs – sont techniquement comestibles. Mais, il est important de noter que la préparation requise pour le consommer en toute sécurité signifie que la forme en poudre est le moyen le plus populaire de l’apprécier. Ses feuilles douces et verdoyantes ressemblant à des fougères avec des fleurs blanches semblent tout droit sorties d’un conte de fées. Et cet ingrédient a des qualités de conte de fées qui ne peuvent être niées.

Qu’est-ce que le moringa?

L’arbre moringa, également connu sous le nom d’arbre de pilon ou d’arbre de raifort, est l’un des arbres à la croissance la plus rapide au monde et résiste à la sécheresse, ce qui signifie qu’il est remarquablement durable à cultiver. C’est aussi une bouée de sauvetage nutritionnelle pour les communautés Masai où il est difficile de cultiver d’autres types de végétation.

Un producteur de moringa en Ouganda tient dans sa main du moringa fraîchement récolté. Camille Delbos / L’art en chacun de nous / Corbis via Getty Images

L ‘«arbre miracle», comme on l’a appelé, est originaire d’Asie du Sud, en particulier du sous-continent indien, et se développe également en Afrique de l’Ouest et de l’Est, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, dans certaines régions d’Amérique du Sud et en Océanie.

Comment le moringa est-il traditionnellement utilisé?

Dans de nombreuses cultures, les feuilles sont principalement consommées crues, bouillies, cuites à la vapeur ou rôties. Ils sont également utilisés pour la préparation du thé, qui est traditionnellement consommé pour prévenir les maladies et améliorer la santé. Ma femme Sara et moi servons toujours des infusions de thé moringa à la fin de nos dîners Sankofa pour faciliter la digestion et avons trouvé de nombreux nouveaux fans qui sont devenus des buveurs quotidiens de thé moringa.

De nombreuses cultures consomment du moringa sous forme de thé. Age fotostock

Au Ghana, ces feuilles ou poudre sont utilisées par les médecins traditionnels pour aider à traiter les irritations cutanées, l’anémie, les maux de tête, la tension artérielle, l’inflammation, la dysfonction érectile, la diarrhée ou la fièvre. Il est également ajouté aux régimes pour aider à lutter contre la mauvaise nutrition ou la malnutrition.

Pour sa facilité d’application, la forme en poudre est la plus courante et est créée en séchant et en broyant les feuilles pour préserver sa qualité. Ses niveaux élevés de zéatine bloquent la dégradation de la chlorophylle dans les feuilles afin qu’elles ne perdent pas leur effet cicatrisant, ce qui la rend également plus durable pour le transport et le stockage.

Quels sont les bienfaits du moringa?

Il est difficile de parler de moringa sans obtenir toute la science sur sa bonté, alors pour ceux qui n’aiment pas la science, voici la ligne du haut: Pour ceux qui veulent couvrir leur besoin quotidien supplémentaire de nombreuses vitamines, minéraux et oligo-éléments sans avoir à recourir à des compléments nutritionnels synthétiques, le moringa est là où il en est.

Le moringa est le plus souvent vendu dans le commerce sous forme de poudre.

Le Moringa est riche en vitamine A, vitamine C, potassium, calcium, fer et protéines. Il contient également huit acides aminés essentiels, plus de 90 nutriments, dont 46 antioxydants différents (acide ascorbique, caroténoïdes, flavonoïdes et composés phénoliques) et 36 composés anti-inflammatoires (isothiocyanate et dérivés phénoliques), qui peuvent aider à stimuler la fonction hépatique. Et, tout comme le curcuma, il est connu pour aider à lutter contre les maladies inflammatoires de l’intestin, telles que la maladie de Crohn.

Les feuilles contiennent plus de vitamine C que les oranges, plus de magnésium que les œufs, plus de vitamine B3 que les arachides et plus de vitamine B2 que les bananes, plus de potassium que les bananes et plus de vitamine A que les carottes. Ce qui signifie que le moringa peut contribuer à tout, d’une meilleure vision et immunité à la santé des os et à l’éclat de la peau.

Il a également été démontré que le moringa aide à stabiliser la glycémie et les taux d’insuline chez les patients diabétiques, ainsi qu’à traiter les symptômes et autres conditions médicales associées au diabète.

Si vous êtes une femme enceinte ou si vous allaitez actuellement, la poudre de moringa (plutôt que la racine ou la graine) est traditionnellement considérée comme aidant à la production de lait maternel, bien qu’elle n’ait pas encore été largement étudiée. Non, cela ne rendra pas votre lait vert, mais c’est un colorant alimentaire naturel fantastique (nous adorons faire de la focaccia au moringa, par exemple). Il est riche en trois stérols végétaux qui peuvent encourager votre corps à produire plus de lait maternel. De plus, le bébé a accès à tous ces acides aminés et à l’histidine de la plante qui peuvent aider à sa croissance et à son développement.

Pour les végétaliens et les intolérants au lactose, les feuilles de moringa peuvent fournir beaucoup plus de calcium que le lait, plus de protéines que le yogourt et plus de fer que les épinards.

Le Moringa peut également donner un coup de pouce aux athlètes, en raison de sa teneur élevée en fer et en vitamines A et C, qui sont responsables d’un apport constant et suffisant d’oxygène au sang et d’une circulation sanguine stabilisée. De plus, de nombreux acides aminés et une teneur élevée en calcium influencent positivement la croissance de la masse musculaire, et les antioxydants fournissent une protection supplémentaire au tissu cellulaire lors d’une activité physique accrue.

Un producteur de moringa en Ouganda tient dans sa main du moringa à la citronnelle séchée. Camille Delbos / L’art en chacun de nous / Corbis via Getty Images

Dans certaines communautés d’Afrique de l’Ouest, les enfants souffrant de malnutrition reçoivent parfois un mélange de moringa et de lait de remplacement pour stimuler les nutriments, comme le calcium, qui sont importants pour la croissance osseuse et le développement du cerveau. Huit onces de lait contiennent environ 300 à 400 milligrammes de calcium par portion de 100 grammes, tandis que les feuilles de moringa séchées peuvent fournir plus de 4000 milligrammes de calcium par portion de 100 grammes, soit 240 milligrammes de calcium par cuillère à soupe de poudre de moringa. Cela étant dit, des études suggèrent que la consommation quotidienne de feuilles de moringa ne doit pas dépasser 70 grammes – ou 1 cuillère à soupe, ou 6 grammes, de poudre de moringa – pour éviter un apport excessif en fer.

Comment utiliser le moringa?

En tant que personne avec un métabolisme ultra rapide qui exerce beaucoup d’énergie chaque jour, j’utilise le moringa quotidiennement pour me sentir fort et régulier, car il me fournit deux cuillères à soupe de fibres par jour.

Je distribue du moringa à toutes mes Golden Girls depuis un certain temps car il peut stimuler le système immunitaire, améliorer la santé visuelle, améliorer le métabolisme et stimuler la circulation sanguine, entre autres choses qui concernent une population vieillissante. Les quantités incroyablement élevées d’antioxydants dans le moringa qui sont essentiels nous protègent contre les radicaux libres. Ma devise est, une tasse de thé au moringa par jour garde les os et les yeux bien.

Le Moringa est vendu dans les magasins d’aliments naturels et en ligne sous forme de thé, de capsule, de poudre et d’extrait. Il existe tellement de variétés différentes de moringa et chacune sera légèrement différente en termes de qualité et de quantité d’avantages pour la santé. Vérifiez toujours le dos pour des informations nutritionnelles et consultez votre médecin avant de prendre de nouveaux suppléments. Cette plante ne remplacera certainement pas un bon médecin, mais elle pouvait remplacer une grande quantité de suppléments coûteux sur lesquels vous comptez actuellement.

Il a un goût très terreux, semblable aux épinards aux noisettes et rappelle le varech, la spiruline et d’autres superaliments verts similaires, et n’est donc pas un grand plaisir du palais en soi. Alors, voici une recette rapide et facile pour incorporer du moringa à votre alimentation pour renforcer votre système immunitaire et donner à votre journée un facteur de bien-être.

Zoe Adjonyoh

Moringa sert tout le monde, ou il pouvait servir tout le monde. Je pense que cela pourrait être un pas vers la démocratisation des suppléments de santé, mais vous remarquerez peut-être qu’il est étrangement plus difficile à trouver aux États-Unis qu’il ne devrait l’être. D’une minute à l’autre maintenant, une célébrité blanche vous dira probablement tout sur la magie du moringa. Il n’y a pas de mal à diffuser les connaissances, mais si vous le pouvez, achetez-les à ceux dont les communautés les cultivent et vantent ses vertus depuis des milliers d’années.