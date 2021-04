Qu’est-ce que le mode «boss final» de WhatsApp et comment l’utiliser

En dépit Whatsapp est une plateforme née et utilisée sur les smartphones, chaque jour il y a des dizaines de millions d’utilisateurs qui se connectent au service depuis leur ordinateur. Cela peut être un appareil de bureau ou un ordinateur portable plus performant, mais peu de changements: grâce aux versions de WhatsApp disponibles depuis le navigateur Web et depuis l’application appropriée pour Windows et macOS, il est possible d’échanger des messages à l’aide d’un clavier physique au lieu du clavier virtuel sur l’écran tactile. Pour rendre ces opérations plus pratiques, les développeurs de WhatsApp ont publié une liste de Raccourcis clavier qui facilitent non seulement l’échange de messages, mais également la navigation entre les chats et la gestion des conversations en cours sans avoir à utiliser la souris ou le trackpad.

Les astuces indiquées ne sont en fait pas nouvelles dans WhatsApp: les raccourcis clavier étaient déjà disponibles sur WhatsApp Web et sur les versions de WhatsApp pour Windows et macOS. Cependant, les développeurs se sont souvenus d’eux pendant ces heures sur les canaux sociaux de l’application en les annonçant comme un véritable « mode boss final », sous la forme de quatre tables pratiques à surveiller si nécessaire et dédié chacune à l’une des versions de WhatsApp concernées: WhatsApp Web pour Windows, l’application WhatsApp pour Windows, WhatsApp Web pour macOS et l’application WhatsApp pour macOS. Les quatre versions des raccourcis sont toutes similaires les unes aux autres, différenciées uniquement par les touches spéciales présentes sur les claviers des deux types de produits.

Les fonctionnalités débloquées par les raccourcis sont en bref la même chose pour chaque version de l’application. À l’aide du clavier, il est possible de marquer le message sélectionné comme non lu, de mettre un chat en sourdine, d’archiver une conversation, de supprimer l’historique des messages relatifs à un contact ou à un groupe, de marquer une correspondance comme prioritaire, de rechercher dans la liste du chat ou dans un chat particulier, trouvé un nouveau groupe, entamer une conversation avec un seul contact, ouvrir votre profil, visiter les paramètres ou aller en tête en écrivant un message sans forcément l’envoyer.

