Qu’est-ce que le lait A2? tout ce que tu as besoin de savoir

Pour ceux qui ont du mal à digérer le lait, une autre option pourrait faciliter la tâche de leur estomac.

Le lait A2 est sur le marché depuis plus de deux décennies, mais la distribution était limitée. Maintenant, les agriculteurs de cinquième génération Blake et Stephanie Alexandre vendront la marque de lait A2 de leur ferme dans Whole Foods, ce qui en fera la première ferme biologique aux États-Unis à le vendre.

Qu’est-ce que le lait A2?

La différence entre le lait A2 et le lait A1 n’est qu’une protéine. Selon la nutritionniste agréée Monica Reinagel, la principale protéine du lait de vache est la bêta-caséine, qui peut être présente sous l’une des deux formes. Ces formes sont connues sous les noms de formes A1 et A2, et la plupart des vaches produisent les deux, de sorte que la plupart du lait dans les magasins contient à la fois des protéines A1 et A2.

«Si vous prenez simplement du lait sur les étagères, il est fort probable que le lait contiendra à la fois la forme A1 et la forme A2 de la bêta-caséine», a déclaré Reinagel. Au-delà de ce changement dans la protéine, Reinagel a déclaré que le lait A2 est « nutritionnellement identique » au lait ordinaire.

Blake Alexandre a déclaré qu’il a fallu environ 13 ans pour développer un troupeau de toutes les vaches A2.

« Vous ne pourriez pas goûter une différence ou voir une différence, à moins de la mettre sous un microscope », a déclaré Reinagel.

Reinagel a expliqué qu’il semble que la protéine A2 était plus courante « avant que les bovins laitiers ne soient domestiqués » et qu’au fur et à mesure qu’ils commençaient à être domestiqués, une « mutation génétique naturelle et aléatoire s’est produite » qui a conduit certaines vaches à commencer à produire la forme A1 de lait. . Cette mutation génétique est devenue prédominante, surtout en Amérique du Nord.

«La plupart des bovins laitiers ici aux États-Unis produisent du lait qui contient à la fois les types A1 et A2 de cette protéine bêta caséine», a déclaré Reinagel. « Il y a encore des bovins en Asie et ailleurs dans le monde qui produisent plus (de) le type A2, et maintenant nous commençons à sélectionner et à élever pour cette caractéristique chez les vaches afin que nous puissions produire du lait qui ne contient que la variation A2. »

En rapport

Comment les fermes produisent-elles du lait A2?

Étant donné que seules certaines vaches peuvent produire du lait A2, les fermes doivent spécifiquement rechercher des vaches qui produisent ce type de lait. Les Alexandres ont déclaré qu’il avait fallu environ 13 ans pour développer un troupeau qui ne produisait que du lait A2.

«Ce n’était pas si mal que ça», a déclaré Blake Alexandre. Lorsqu’ils ont testé les vaches du troupeau, ils ont constaté qu’environ 35% de la population produisait déjà du lait A2, il s’agissait donc « juste d’une question d’identification et de ségrégation des vaches » et « de n’apporter que de nouvelles génétiques A2 / A2. «

Mais que pense l’industrie laitière américaine du lait A2? Assez ouvert à cela, semble-t-il – si cela signifie finalement plus de vrais consommateurs de produits laitiers. Paul Ziemnisky, vice-président exécutif, Partenariats d’innovation mondiaux chez Dairy Management Inc., a déclaré AUJOURD’HUI dans un communiqué par courrier électronique: «Nous nous concentrons sur la création d’une innovation et d’une croissance à valeur ajoutée dans la catégorie du lait de consommation… De nouvelles offres dans le lait de consommation, comme fairlife et A2, ne sont que quelques exemples de l’innovation qui a contribué à enflammer la catégorie… et finalement à donner aux consommateurs encore plus de raisons de choisir de vrais produits laitiers. «

En rapport

Qui peut bénéficier de boire du lait A2?

Reinagel a déclaré que les personnes qui ont des difficultés à digérer le lait peuvent avoir moins de difficultés à boire du lait A2, mais au-delà de cela, il n’y a « aucun autre avantage connu à boire du lait qui ne contient que la protéine A2 ».

« Si vous n’avez aucun problème à boire du lait, il n’y aura pas vraiment de raison pour que vous payiez un supplément pour le lait A2, car il n’y a aucun autre avantage connu à cela, et il n’y a pas de risques connus à boire du lait A1 », at-elle m’a dit.

Cependant, si vous faites partie des 25% de la population occidentale qui souffrent d’une «sorte de détresse digestive» en buvant du lait de vache, le lait A2 pourrait vous aider.

« Certaines personnes ont des difficultés à digérer le lait … peut-être des ballonnements ou des gaz ou quelque chose comme ça, et on pense que cela est dû à une incapacité à transformer le lactose dans le lait », a expliqué Reinagel. «Certaines études montrent que pour les personnes qui ont cette intolérance au lactose, boire du lait qui ne contient que cette forme A2 de la protéine peut réduire certains de ces symptômes, ce qui est étrange, car le lait A2 contient la même quantité de lactose que le lait ordinaire. ‘

En rapport

De petites études récentes semblaient montrer que le lait A2 entraînait moins de détresse: une étude de 2020 portant sur 40 femmes a montré que les femmes intolérantes au lactose buvant du lait conventionnel ressentaient un «inconfort digestif prolongé», tandis que «le lait A2 réduisait certains symptômes», notamment les nausées et l’urgence fécale. Une autre étude menée en 2020 auprès de 33 personnes « a démontré que (le lait A2) provoque moins de symptômes d’intolérance au lactose » que le lait conventionnel.

Une étude réalisée en 2019 auprès de 75 enfants d’âge préscolaire chinois a comparé les effets de 5 jours de consommation de lait conventionnel à ceux du lait A2. L’étude a montré que les enfants qui ne consommaient que du lait A2 présentaient «des symptômes gastro-intestinaux significativement moins graves» et «aucun événement indésirable grave lié à la consommation de l’un ou l’autre des produits laitiers».

En rapport

Comment savoir si le lait A2 me convient?

Puisqu’il n’y a aucun risque connu à boire du lait A2, Reinagel a déclaré que toute personne souffrant de troubles digestifs en buvant du lait pourrait essayer le lait A2 ou d’autres options comme le lait sans lactose ou un supplément de lactose.

« Ils ont fait des études à la fois sur des personnes qui sont connues pour être intolérantes au lactose et aussi sur des personnes qui soupçonnent simplement qu’elles peuvent avoir des problèmes parce qu’elles ont éprouvé ces symptômes », a expliqué Reinagel. « Et dans ces deux groupes, certaines personnes ont signalé moins de symptômes lorsqu’elles buvaient du lait A2. »

«Je pense qu’il y a plus à comprendre sur les raisons pour lesquelles cela pourrait avoir cet effet», a-t-elle poursuivi. « Mais en attendant, je pense que c’est l’une de ces choses que les individus vont devoir essayer par eux-mêmes pour voir si cela fait ou non une différence pour eux. »

En rapport: