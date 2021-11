Qu’est-ce que le Jour des Bougies, la célébration colombienne qui apparaît à Encanto

Un nouveau film d’animation de Studios d’animation Walt Disney a eu sa première cette semaine et fait déjà le buzz. Il s’agit de Charme, dirigée par Jared Bush et Byron Howard, qui définit son intrigue dans La Colombie et il a des centaines de détails sur ce pays. L’un d’eux est la célébration de jour des bougies, nuit traditionnelle de cette terre. Et comme quelques spectateurs n’ont jamais vécu cette fête, nous vous expliquons ici de quoi il s’agit précisément.

Les 7 décembre, date à laquelle le dogme de la Immaculée Conception de la Vierge Marie, en Colombie commence une fête qui dure jusqu’au lendemain. Comme on le voit dans le film scénarisé par forgeron de castro et Bush, le jour des bougies consiste à allumer des lanternes et des bougies qui illuminent des villes entières. Dans les maisons, les centres et les rues locales, ces lumières sont placées qui donnent vie aux villes du pays d’Amérique latine.

Avec cette nuit, le début des festivités de Noël qui sont célébrées en décembre est marqué. Chacune des régions le réalise de manière différente. Par exemple dans Bogota, capitale de la Colombie, servent à accrocher des bougies aux fenêtres et aux portes des maisons. De plus, il y a des activités en soirée, des événements avec des feux d’artifice et de nombreuses célébrations pour toute la famille. C’est précisément là qu’est né le nom de « velitas », en référence à la coutume qu’ont les habitants de la ville d’appeler en diminutif ce qui leur cause de la sympathie.

Le film se déroule précisément dans un lieu connu sous le nom de Charme, un site qui a béni les enfants avec un don unique qui va de la super force à la capacité de guérir. Avec des chansons de Lin-Manuel Miranda et Germaine Franco, l’histoire du Madrigal, une famille qui vit cachée dans les montagnes de Colombie, précisément dans une maison magique. Et le Jour des Bougies, bien sûr, qui a fait son apparition dans le long métrage de Disney.

+ Le Candlelight Day sera-t-il célébré en 2021 ?

Bien que ce soit une tradition du pays qui perdure depuis quelques années, en 2021 la fête est en danger. C’est que la pandémie de coronavirus a touché de nombreux secteurs, dont le fabrication de paraffine. Avec pénurie de matières premières, il est probable que la Journée des Bougies sera célébrée avec quelques bougies ce 7 décembre. Cependant, les habitants du pays sauront sûrement s’arranger pour que cette fête ait sa reconnaissance comme chaque année.

