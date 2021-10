Qu’est-ce que le jeu Squid ? Thèmes de l’émission coréenne de Netflix

La série n°1 mondiale sur Netflix en ce moment est le thriller sud-coréen « Squid Game » – et pour cause !

Même s’il n’est sorti que depuis le 17 septembre, l’émission a obtenu une note énorme de 100% sur Rotten Tomatoes ainsi qu’une vaste approbation des téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Le propre co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, prédit que « Squid Game sera certainement notre plus grande émission non anglophone au monde, c’est sûr ».

Bien qu’une partie de l’attrait de la série réside dans son casting incroyablement talentueux, ses décors fantastiques et son intrigue captivante, le thème du thriller « devenir riche ou mourir en essayant » a également touché une corde sensible chez de nombreux téléspectateurs qui ont également du mal à s’en sortir.

Qu’est-ce que le « Squid Game » ?

Le thriller « Squid Game » de Netflix est une allégorie sur la société capitaliste moderne.

Le réalisateur de l’émission, Hwang Dong-hyuk, a déclaré qu’il avait été inspiré pour écrire une histoire allégorique sur le capitalisme moderne ainsi que « quelque chose qui dépeint une compétition extrême, un peu comme la compétition extrême de la vie ».

Le spectacle suit le personnage principal, Seong Gi-hun, et plusieurs autres qui ont un besoin urgent d’argent – ​​et beaucoup d’argent. 456 participants sont kidnappés et emmenés sur une île mystérieuse, où ils sont obligés de jouer à une série de jeux pour enfants. Perdre un jeu entraîne une mort horrible, tandis que le faire jusqu’à la fin vous rapporte un prix en espèces de 45,6 milliards de won, soit environ 40 millions de dollars US.

« Squid Game » sonde la culture de la bousculade.

La « culture de l’agitation » moderne, comme on l’appelle communément, correspond à l’interprétation de Hwang de la compétition extrême.

Nos sociétés capitalistes encouragent, sinon exigent, que nous passions chaque minute de notre vie à travailler. Et pour ceux qui refusent de le faire, les conséquences sont souvent sombres : non seulement vous êtes qualifié de « paresseux », mais vous serez instantanément remplacé par un autre travailleur qui est prêt à travailler l’heure supplémentaire que vous ne pouvez pas faire.

La « culture de l’agitation » cultive une concurrence toxique entre les employés de la même manière que les 456 candidats sont opposés les uns aux autres. Seuls les rusés, les chanceux et les plus désespérés survivent.

‘Squid Game’ critique l’impact du capitalisme sur les vies humaines.

Les joueurs sont informés que le grand prix en espèces augmente après chaque match. Le hic, cependant, c’est qu’ils paient le prix de leur vie (littéralement). Chaque participant vaut 100 000 000 won (environ 84 000 € USD), donc pour chaque décès, le prize pool augmente de 100 millions won.

Nous apprenons très tôt que Gi-hun parie sur des chevaux de course à cause d’une dépendance au jeu.

Vers la fin de la série, le mystérieux Front Man lui dit : « Tu paries sur les chevaux. C’est pareil ici, mais on parie sur les gens. » « Squid Game » prend une position ferme contre la façon dont les « élites » de la société jouent avec la vie des citoyens ordinaires, et comment ils sont souvent confrontés à peu ou pas de répercussions pour leurs actions.

Les gens ont critiqué la valeur diminuée de la vie humaine bien avant la sortie de la série. Il est bien connu que ces systèmes profitent à ceux qui sont jugés plus « précieux », tels que les riches et les instruits, ou ceux d’une race et d’un sexe spécifiques.

Des vies qui ne sont pas considérées comme ayant la même valeur sont jetables aux yeux des privilégiés, et le spectacle profite pleinement de cette réalité. Pendant que les démunis se battent pour survivre dans des jeux sanglants, les mystérieux riches clients s’assoient et profitent du spectacle.

Le thriller suggère que personne n’est jamais vraiment en sécurité.

Au-delà de l’intrigue captivante, la distribution de personnages complexes de la série est ce qui a vraiment conquis Internet. Mais à part les bizarreries attachantes et les répliques mémorables, ce sont les histoires qui pèsent lourdement sur l’esprit du spectateur.

Gi-hun vole sa mère et lutte pour soutenir financièrement sa jeune fille. Un autre personnage, Sae-byeok, est un transfuge nord-coréen qui a besoin d’argent pour retrouver et sauver sa famille survivante.

Ali est un immigrant pakistanais qui a déménagé en Corée dans l’espoir de subvenir aux besoins de sa jeune famille, mais a fini par être exploité pour un travail gratuit.

« Squid Game » introduit d’abord ces personnages pour jouer dans la notion sourde que les pauvres sont toujours « irresponsables », « paresseux » ou simplement « malchanceux ».

Mais cela a rapidement basculé avec l’introduction de Sang-woo, diplômé d’une grande école de commerce et a ensuite dirigé une équipe d’investissement avant de se laisser entraîner dans des stratagèmes miteux. C’est à ce moment-là que le message passe vraiment : la vie peut rapidement tourner au vinaigre pour à peu près n’importe qui.

Alors que les méthodes d’exécution décrites dans la série sont à couper le souffle, l’idée troublante qu’il n’y a aucune garantie dans la vie l’est tout autant.

Même ceux qui vivent confortablement peuvent se retrouver dans une situation désespérée, et ils ne peuvent pas faire grand-chose pour y remédier. Compte tenu du nombre de vies déracinées au milieu de la pandémie, il est parfaitement logique de savoir pourquoi l’émission a résonné auprès de tant de téléspectateurs.

Malgré les sombres rappels de « Squid Game », beaucoup sur les réseaux sociaux ont toujours pu trouver de l’humour dans la série. L’afflux de messages « Squid Game » montre également une chose très clairement: c’est une série dont les gens parleront pendant des années à venir.

Yona Dervishi est une écrivaine qui travaille actuellement chez YourTango en tant que stagiaire éditoriale. Elle couvre des sujets relatifs à l’actualité et au divertissement.