Qu’est-ce que le haricot ? La tendance virale TikTok expliquée

Votre maison a-t-elle récemment été « fauchée » ? Voici ce que signifie réellement la tendance TikTok.

Enfermez vos enfants, vos fenêtres et vos conserves car la tendance beaning est actuellement à la mode sur TikTok.

Les adolescents sur TikTok font toujours des farces. Récemment, nous avons vu la tendance Devious Lick exploser sur la plate-forme qui consiste à voler quelque chose au hasard à l’école. La tendance est devenue si répandue qu’une école a été forcée de menacer ses élèves de mesures policières s’ils y participent.

Maintenant, tout tourne autour de la dernière farce, beaning. Mais qu’est-ce que le haricot et qu’implique-t-il ? Voici ce que nous savons.

Qu’est-ce qui se passe sur TikTok ?

Qu’est-ce que le haricot ? Photo : @fexence via TikTok, @beanbandits0 via TikTok

Beaning est fondamentalement comme l’egging, qui est une farce populaire généralement tirée autour d’Halloween qui consiste à jeter des œufs crus sur la propriété de quelqu’un. De même, beaning implique d’obtenir une boîte de fèves au lard et de jeter son contenu dans les maisons des gens ou de l’étaler sur le pas de leur porte.

On ne sait pas qui a lancé la tendance des haricots, mais on pense qu’elle a commencé au Royaume-Uni, étant donné que les fèves au lard sont un mets britannique. Cela ne signifie pas pour autant que les adolescents du monde entier ne participent pas. Dans les endroits où les adolescents n’ont pas accès aux fèves au lard, ils utilisent d’autres variétés de haricots, comme les rognons, les pois chiches ou les haricots pinto. Certains deviennent encore plus créatifs avec leurs conserves et utilisent des boîtes de tomates concassées.

Les gens qui lancent les haricots se font appeler « Bean Bandits » et le hashtag Bean Bandits compte actuellement près de 2 millions de vues sur TikTok. Il existe également un compte Bean Bandits TikTok dédié.

Maintenant que la tendance s’est propagée à travers le Royaume-Uni, la police du West Yorkshire a exhorté les magasins à cesser de vendre des haricots aux jeunes. « Il est venu à l’attention de la police qu’une nouvelle tendance a commencé par des groupes de jeunes appelés » beaning « . Cela implique que les jeunes jettent le contenu d’une boîte de haricots sur les propriétés, très similaire à la tendance consistant à jeter des œufs sur les propriétés, » Morley PCSO Michelle Owens a déclaré dans une déclaration au Yorkshire Post.

« Si vous travaillez dans un magasin, sachez que des jeunes achètent de grandes quantités de boîtes de haricots, si vous avez des enfants qui vivent à la maison, faites attention si vous les voyez retirer des boîtes de haricots de la maison familiale. »

