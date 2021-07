Qu’est-ce que le gouvernement ne nous dit pas ? Théories sur les raisons pour lesquelles l’océan est en feu

L’écrivain d’horreur HP Lovecraft se roule dans sa tombe quelque part après que les événements des dernières semaines aient amené de nombreuses personnes à penser qu’il se passait quelque chose de troublant dans les profondeurs de l’océan.

Non seulement des bombes ont explosé sous l’eau, mais l’eau elle-même s’est enflammée.

Le 18 juin 2021, l’US Navy a fait exploser une bombe de 40 000 livres au large des côtes de la Floride lors d’un prétendu « test de choc » pour l’un de leurs navires. La bombe était si puissante qu’elle s’est enregistrée comme un séisme de magnitude 3,9.

La Marine a publié une déclaration concernant le « test », mais cela semble être un stratagème pour nous distraire de leur véritable plan. Nous allons jouer le jeu pour le moment.

Puis, le 2 juillet 2021, une plate-forme pétrolière appartenant à des Mexicains dans le golfe du Mexique a eu une fuite de gaz, enflammant et enflammant l’océan, mettant le feu à une grande partie de la surface et provoquant de mini-éruptions.

Mais ce n’est pas tout.

Deux jours plus tard, le 4 juillet 2021, l’océan s’est à nouveau enflammé. Cette fois, la mer Caspienne a été vue avec des jets de feu en jaillissant.

La cause? UNE « volcan de boue » qui a éclaté.

Alors que la majeure partie de l’océan est encore un mystère pour nous, personne n’a jamais entendu parler de la Marine qui a déclenché une bombe aussi grande ou d’énormes étendues d’eau pouvant s’enflammer et prendre feu.

Avec tous ces événements qui se produisent trop près les uns des autres, les gens commencent à spéculer que quelque chose ne va pas.

Tout le monde aime une bonne théorie du complot, mais que nous cache le gouvernement ? Tous ces événements sont-ils liés ?

Le gouvernement essaie de convoquer Cthulhu.

Le mythe de Cthulhu a été conçu par HP Lovecraft, écrivant à propos d’une entité ou d’une divinité cosmique appelée « Grand Ancien ». Et la bombe de la Navy pourrait être une indication que ils essaient de convoquer Cthulhu, bien sûr.

Pensez-y : pour quelle autre raison l’US Navy voudrait-elle faire exploser une bombe de 40 000 livres au milieu de l’océan ? Personne ne va essayer de couler un navire de la Marine en déclenchant une bombe suivant à cela.

La Marine ou le gouvernement américain pourraient-ils avoir des plans pour convoquer le Grand Prêtre des Grands Anciens et essayer de le faire se battre pour eux dans les guerres futures ?

Qu’en est-il de Pemex, la compagnie pétrolière qui possède la plate-forme pétrolière qui a fui ? Veulent-ils trouver plus de réservoirs de pétrole avec l’aide de Cthulhu ?

Et ce volcan de boue – est-ce une technique d’invocation rituelle utilisée une fois tous les millénaires pour tenter d’invoquer le vieux dieu ?

Partout sur Internet, les gens voient cela comme une tentative d’invoquer l’étrange créature ressemblant à une pieuvre. Même un vieil épisode de « South Park », où une compagnie pétrolière a mis le feu à l’océan par accident et a convoqué Cthulhu, ressemble étrangement à une prémonition.

Lorsque d’anciens épisodes de dessins animés reviennent, les gens ont tendance à les prendre très au sérieux – il suffit de regarder la feuille de rap « Les Simpsons » pour comprendre pourquoi.

La série animée a « prédit » la présidence Trump, la pandémie de coronavirus, Siegfried et Roy attaqués par des tigres, des fonctionnalités de vidéoconférence et l’épidémie d’Ebola.

L’apocalypse est imminente.

D’autres personnes appellent également cela la fin des temps et prétendent que l’apocalypse arrive pour nous tous.

L’autre jour au Canada, des millions de crustacés se sont littéralement cuits d’eux-mêmes à cause d’une canicule anormale. En plus de cela, les métros de New York ont ​​été inondés en raison de tempêtes massives qui ont frappé la région des trois États.

Tik-Toker kennedyjack18 a mis en ligne un Tik Tok où elle a décrit le « Lac de feu » de la Bible, un symbole qui représente la destruction éternelle.

Elle a dit que si vous regardez des images du lac de feu et du golfe en feu, elles se ressemblent étrangement – et elle a un peu raison.

Le « Lac de Feu » peut également être considéré comme l’Enfer, et l’Enfer et l’eau sont souvent associés dans les croyances religieuses.

Apocalypse 20 :10 dit : « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et il sera tourmenté jour et nuit aux siècles des siècles. »

Les rivières deviennent rouges de sang alors que Dieu commence à déchaîner sa colère. Dans la mythologie grecque, il existe des rivières, dont le Styx, qui enjambent les Enfers et transportent les morts en enfer.

Malheureusement, même si nous aimerions croire à l’une ou l’autre de ces théories, en réalité, le changement climatique est le gros problème ici.

Tout cela n’engendre pas Cthulhu, mais le débat sur le changement climatique et les combustibles fossiles, et sur la façon dont notre planète est affectée par les choses que nous lui faisons subir.

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders a tweeté, mentionnant tout ce qui se passait et disant : « On m’a dit que la lutte contre le changement climatique coûte cher. Comparé à quoi? »

Alexandria Ocasio-Cortez a également tweeté, citant l’opposition à sa proposition du Green New Deal et disant d’un ton moqueur: « Au lieu de cela, nous ferons le truc des adultes, c’est-à-dire prendre les commandes des dirigeants des combustibles fossiles et vous faire nager pour travailler. »

Son tweet montre un clip d’une femme de New York qui est vue entrer dans le métro inondé où les niveaux d’eau sont à hauteur de poitrine.

Bien que nous ne nous attendions probablement pas à voir Cthulhu prendre le métro pour travailler pour la marine américaine, espérons que ces événements sans précédent conduiront les législateurs du GOP qui s’opposent au Green New Deal à élaborer une sorte de compromis ou de système.

Le monde a besoin que nous le prenions un peu plus au sérieux avant qu’il ne soit trop tard.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.