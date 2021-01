Qu’est-ce que le doomscrolling et que pouvez-vous faire pour le bannir de votre mobile?

Vous êtes victime de doomscrolling, mais vous ne le savez pas encore. Nous expliquons ce qui se cache derrière ce terme et comment vous pouvez le bannir de votre mobile.

Utilisez-vous votre mobile pour lire du contenu informatif? Avez-vous déjà remarqué quels types de nouvelles vous intéressent? Positif ou négatif? S’ils sont du second, il est très possible que vous soyez victime de défilement, une pratique qui a acquis une importance particulière pendant la quarantaine.

La dépendance aux nouvelles négatives, dont la lecture peut vous accrocher pendant des heures, reçoit désormais ce nom qui vient du mot «doom» (fatalité, misère en anglais). C’est une activité qui peut affectent négativement votre bien-être émotionnel, et c’est pourquoi vous devriez essayer de l’éviter.

Dans ce guide, nous expliquons Qu’est-ce que le doomscrolling exactement et que pouvez-vous faire pour le bannir de votre mobile une fois pour toutes.

Qu’est-ce que le doomscrolling et pourquoi l’éviter

La croissance de l’utilisation du téléphone mobile ou du smartphone ces dernières années a conduit à la création de nouveaux termes liés à la technologie qui deviennent progressivement populaires. Un bon exemple est «nomophobie», un mot qui fait référence à la peur de quitter la maison sans le mobile.

Dans cet article, nous allons expliquer la signification d’un terme encore plus récent, «doomscrolling», qui est né pendant l’emprisonnement subi par le coronavirus. Incapables de quitter la maison normalement, les utilisateurs se sont encore plus tournés vers le téléphone portable pour passer leur temps libre.

Certaines des activités qui peuvent être effectuées avec le terminal sont positives, comme le maintien du contact avec vos proches via WhatsApp, et autre plus négatif, comme se divertir en lisant des informations pessimistes dans les médias et les réseaux sociaux.

C’est à cela que fait référence le terme doomscrolling, dépendance à la lecture de nouvelles négatives pendant des heures et des heures. Comme nous le disons, ce mot est devenu populaire pendant l’emprisonnement, car nombreux sont ceux qui ont passé des périodes excessives à s’immerger dans ce type d’informations. ne pas se rendre compte de son impact négatif sur son bien-être émotionnel.

L’une des premières personnes à utiliser ce terme sur Twitter a été Anne Helen Petersen, un écrivain de BuzzFeedActualités Elle l’a mentionné comme l’une de ses pratiques préférées à faire en période d’isolement social, avec la cuisine ou le ménage.

Au cours de ces mois, le mot doomscrolling s’est répandu et de plus en plus d’utilisateurs l’utilisent pour donner un nom à ces heures qu’ils passent à lire des nouvelles tristes et déprimantes sur leur mobile.

Si vous vous sentez reflété avec cette pratique, vous savez déjà que vous n’êtes pas sa seule victime. En fait, son importance est telle qu’en La Nouvelle-Zélande a été choisie comme mot de l’année, comme signalé Le gardien.

Ce même média britannique est celui qui garantit que les professionnels de la santé avertissent que lire des informations négatives pendant des heures peut affecter la santé mentale, nous allons donc voir quelques astuces pour bannir le doomscrolling depuis votre mobile.

Comment bannir Doomscrolling lors de l’utilisation d’un mobile

Être informé est toujours positif, le problème survient lorsque vous ne savez pas comment arrêter votre dépendance à la lecture d’informations négatives et cela affecte votre bien-être émotionnel.

Pour bannir le doomscrolling depuis votre mobile, vous pouvez appliquer une série de pratiques qui vous aideront à limiter le temps que vous consacrez quotidiennement à cette activité. Tout d’abord, nous recommandons utiliser les fonctionnalités de bien-être numérique de Google pour améliorer la relation que vous entretenez avec votre téléphone mobile.

Cette application, désormais obligatoire pour tous les appareils Android, dispose d’outils spécifiques pour limiter l’utilisation quotidienne des applications auxquelles vous êtes le plus accro. Dans le cas du doomscrolling, vous pouvez utiliser Digital Wellbeing pour réduire le temps passé sur Twitter et Instagram lire des nouvelles négatives.

Une autre pratique que vous pouvez utiliser pour oublier le doomscrolling est rendre difficile l’accès aux applications dans lequel vous consommez cette information pessimiste qui vous accroche tellement. Nous avons mentionné Twitter et Instagram, deux des plus populaires actuellement, mais vous pouvez être aussi Facebook, par exemple.

Modifiez le raccourci vers ces applications vers les derniers écrans du menu des applications ou conservez-les dans des dossiers pour qu’ils soient encore plus cachés. De cette façon, en n’étant pas aussi visible, cela vous aidera à réduire le nombre de fois où vous y accédez tout au long de la journée.

Bannir le doomscrolling depuis votre mobile est également positif utilisez le terminal pour des activités plus amusantes, comme écouter de la musique, jouer à vos jeux préférés ou regarder des séries sur Netflix ou HBO. Mettre fin au doomscrolling ne signifie pas nécessairement arrêter radicalement d’utiliser le téléphone, mais plutôt changer l’utilisation que vous faites de ses fonctionnalités.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas pour vous, vous devriez essayer s’éloigner des écrans (mobile, tablette ou PC) pendant un certain temps pour réduire votre intérêt pour les informations négatives. Vous pouvez essayer de laisser le mobile dans une autre pièce pendant que vous effectuez différentes activités, toujours avec le son activé pour savoir si vous recevez des appels ou des messages importants.

Enfin, il est intéressant que vous modifiiez la manière dont vous accédez aux informations. Comme nous l’avons dit au début de cette section, être informé est positif, et mettre fin au doomscrolling n’est pas synonyme de ne pas suivre ce qui se passe dans le monde.

Pour cette raison, vous pouvez télécharger des applications de vos médias préférés sur votre mobile et activer les notifications vous êtes donc instantanément averti lorsque quelque chose d’important se produit.

Ainsi, vous connaîtrez les actualités les plus pertinentes sans avoir à passer des heures et des heures à lire des informations négatives sur les réseaux sociaux. Cette pratique, et celles mentionnées ci-dessus, vous aideront Dites adieu au doomscrolling et à toute la négativité que cela provoque en vous.

