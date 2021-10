Qu’est-ce que le défi Slap a Teacher sur TikTok ? La tendance virale expliquée

in







Le défi commence officiellement en octobre et les étudiants ont été avertis qu’ils seraient sévèrement punis pour avoir participé.

Comme si l’école n’était pas assez difficile, les élèves de TikTok se compliquent désormais la tâche en encourageant le nouveau défi Slap a Teacher.

Chaque semaine, on a l’impression que les utilisateurs de TikTok créent leurs propres défis viraux et tendances sur la plate-forme qui deviennent rapidement virales. Récemment, nous avons vu ces bracelets de soutien-gorge géniaux exploser sur l’application. Et puis il y a eu la tendance « Devious Lick », qui a vu les élèves voler des objets au hasard dans leurs écoles.

Maintenant, tout comme les écoles avaient commencé à avertir leurs élèves qu’ils feraient face à des sanctions sévères pour avoir participé à l’engouement pour Devious Lick, une nouvelle tendance scolaire est devenue virale sur TikTok. Le Slap a Teacher Challenge gagne actuellement du terrain et les écoles avertissent que les participants pourraient être expulsés. Voici en quoi consiste le défi.

Qu’est-ce que le défi Slap a Teacher sur TikTok ?

Le défi Slap a Teacher est une nouvelle tendance TikTok qui oblige les élèves à se diriger vers leurs enseignants et à les gifler, en veillant à ce qu’ils capturent le tout devant la caméra.

De toute évidence, cela peut être considéré comme une agression et, naturellement, le défi a suscité des réactions négatives de la part des enseignants et des parents. L’école préparatoire IDEA Carver College de San Antonio, au Texas, a récemment envoyé un SMS aux parents d’élèves les avertissant du défi, rapporte San Antonio Express News.

Bien qu’aucun incident de gifle n’ait été signalé, tous les parents ont reçu le message comme une « mesure proactive ». Les élèves ont maintenant été avertis que s’ils agressaient leurs enseignants, ils risquaient d’être expulsés de l’école et d’être signalés aux autorités locales.

De nombreux enseignants se sont tournés vers les médias sociaux pour avertir les adolescents qui participent au défi qu’il y aura de graves conséquences.

Le défi commence officiellement en octobre, mais les règles ont commencé à circuler sur TikTok en septembre. Le défi se déroulera ensuite tout au long du mois, puis il y aura de nouveaux défis en novembre et décembre.

Dans une vidéo maintenant supprimée, un utilisateur de TikTok a en fait dressé une liste de défis qui se dérouleront chaque mois tout au long de l’année scolaire. Le défi de novembre consiste à embrasser la petite amie de votre ami et le défi de décembre consiste à montrer vos seins aux gens dans les couloirs de l’école. En janvier, les élèves sont encouragés à « piquer » une fille, en février il faut vandaliser les panneaux de l’école et puis en mars il faut semer la destruction dans la cour ou la cafétéria.

