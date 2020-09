Qu’est-ce que le défi Benadryl, le défi TikTok qui a déjà coûté la vie à un jeune de quinze ans

Le énième défi qui se dépeuple sur TikTok il n’est pas basé sur une chorégraphie populaire ou un son irrésistible, mais sur un comportement irresponsable et dangereux qui, dans au moins un cas en août, semble avoir entraîné la mort d’un jeune de 15 ans aux États-Unis. C’est le Défi Benadryl, un défi dans lequel les participants relèvent de fortes doses d’un antihistaminique jusqu’à ce que vous ayez des hallucinations, probablement sans savoir que l’abus de drogues peut avoir des effets secondaires mortels.

Le challenge Benadryl a précisément pour but de se filmer sous l’effet hallucinatoire provoqué par l’overdose médicamenteuse. Le problème est que – comme c’est le cas avec la plupart des médicaments – la forte concentration de l’ingrédient actif dans le corps peut avoir des effets négatifs sur son fonctionnement. Les hallucinations entrent dans cette catégorie mais malheureusement elles peuvent être accompagnées d’effets beaucoup plus graves sur système nerveux ou cardiovasculaire.

D’après ce qui a été rapporté par la chaîne américaine Kfor, c’est exactement ce qui est arrivé à une jeune Américaine de 15 ans. Pour participer au challenge, la jeune femme aurait pris une forte dose de Benadryl, sans toutefois savoir que prise en grande quantité le médicament provoque non seulement des effets hallucinatoires, mais aussi des convulsions et rythme cardiaque et tension artérielle anormaux. Toujours selon le même émetteur, le surdosage médicamenteux a été indiqué comme cause d’hospitalisation d’au moins trois autres jeunes au Texas, à tel point que le fabricant Johnson & Johnson est allé directement décourager les personnes potentielles de prendre le médicament à des fins autres que celles pour lesquelles il a été fabriqué.

“Il s’agit d’une tendance extrêmement inquiétante et dangereuse, qui doit être stoppée immédiatement”, a déclaré un porte-parole de la société pharmaceutique multinationale, qui est également travailler directement avec la plateforme de partage des vidéos pour supprimer le contenu déjà publié qui pourrait pousser d’autres spectateurs à rejoindre le défi dangereux.