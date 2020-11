Qu’est-ce que le culte de l’orgasme? À l’intérieur du système pyramidal qui fait l’objet d’une enquête du FBI

Si vous pensiez avoir entendu parler de tous les systèmes pyramidaux, alors asseyez-vous, parce que «Orgasm Cult» de la société MLM OneTaste est sur le point de vous faire exploser.

Le FBI enquête actuellement sur OneTaste sur «des allégations de trafic sexuel, de prostitution et de violation des lois du travail», ce qui, pour le dire à la légère, est une grosse saloperie.

OneTaste a nié les allégations, affirmant que «toute allégation de pratiques abusives est complètement fausse».

Pendant que la société est sondée par les autorités fédérales, elles ne sont pas autorisées à offrir des cours «OM» – ou méditation orgasmique – tant que l’enquête n’est pas terminée.

Qu’est-ce que le culte de l’orgasme?

Lisez la suite pour tous les détails sur le système pyramidal OneTaste, y compris un compte personnel d’un des anciens membres du MLM.

OneTaste a été cofondé par Nicole Daedone en 2004.

Qualifiée de «leader messianique», Nicole Daedone a cofondé la société californienne en 2004, affirmant que l’excitation sexuelle des femmes pouvait «changer le monde».

« Pendant des années, il y a eu des rumeurs selon lesquelles OneTaste est essentiellement un culte du sexe, avec un leader messianique que tout le monde adorait et adorait et qui attendait une allégeance totale », a déclaré le journaliste Nastaran Tavakoli-Far sur le Orgasme culte Podcast.

Comment fonctionnent les classes OneTaste?

Les hommes et les femmes s’inscrivent aux cours et aux ateliers OneTaste, et pendant ceux-ci, les hommes – appelés les «coups», tandis que les femmes sont appelées les «coups» – commencent à toucher les femmes.

L’acte, qui dure environ quinze minutes, est appelé «méditation orgasmique», ou OM pour faire court, et produit censément le même effet que la méditation normale a dans le cerveau.

Tavakoli-Far a décrit la pratique sur le Orgasme Cult podcast, disant: « Il s’agit d’une femme qui se déshabille de la taille vers le bas, couchée sur un nid d’oreillers et se fait caresser le clitoris, généralement par un homme, très précisément dans le quadrant supérieur gauche, le soi-disant ‘un place aux heures.

« Une minuterie se déclenche après 15 minutes », a-t-il ajouté.

Un ancien membre du personnel de OneTaste a dépensé 150000 dollars en quelques mois pour OneTaste.

Une femme nommée Michal a détaillé son expérience avec OneTaste dans un article de 2018, disant qu’après avoir commencé à suivre des cours, elle est devenue membre de l’équipe de vente du MLM et a vécu dans une maison communale bondée, essayant de vendre des sièges aux classes OneTaste.

«Plus j’allais en profondeur, plus je suivais de cours, plus je travaillais pour eux, plus je me rapprochais de Nicole – je savais que je faisais quelque chose qui plus tard serait très difficile à démêler», a-t-elle révélé.

«Je savais que je perdais le contrôle. Dans OneTaste, je l’avais fait encore et encore et encore. »

Elle a également révélé qu’au moment où elle et son mari ont quitté l’entreprise, ils avaient dépensé plus de 150 000 € et avaient plus de 20 000 € de dettes.

Combien coûtent les cours OneTaste?

Au moment de la publication de l’article mentionné ci-dessus, les étudiants paieraient «499 € pour un cours de fin de semaine, 4 000 € pour une retraite, 12 000 € pour le programme de coaching et 16 000 € pour un cours« intensif ».»

En 2014, OneTaste aurait commencé à vendre des abonnements d’un an qui coûtaient 60000 €, et ceux qui étaient membres pouvaient suivre n’importe quel cours qu’ils souhaitaient.

Les utilisateurs de Reddit ont partagé leurs propres expériences avec OneTaste.

«Quelqu’un at-il entendu parler du MLM appelé OneTaste? J’ai été approchée par une femme en cours de yoga l’autre jour qui m’a dit qu’elle organisait des retraites de «méditation orgasmique» où un groupe s’assoit en cercle et s’associe », a écrit un utilisateur.

«Un partenaire frappe le clitoris de l’autre pendant exactement 13 minutes, puis ils appuient sur le vagin pendant 2 minutes», ont-ils ajouté, décrivant le fonctionnement des cours.

«Bien sûr, cela coûte ~ 200 € pour obtenir la certification et chaque« OMer »reçoit une contrepartie en recrutant d’autres. C’est un système pyramidal complet impliquant des rituels culty-sex », ont-ils dit.

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré que les cours de OneTaste ressemblaient à de la «prositution», écrivant: «Cela ressemble à une forme de prostitution enveloppée dans un mumbo-jumbo spirituel. À tout le moins, il échange des actes sexuels contre de l’argent, ce qui est illégal dans la plupart des États.

Les critiques Yelp de OneTaste sont … mauvaises.

Un seul défilement des avis Yelp de OneTaste devrait suffire à dissuader quiconque de s’éloigner de l’entreprise désormais fermée.

«Peu importe à quel point ces personnes de OneTaste semblent être vos amis, peu importe à quel point elles semblent avoir quelque chose que vous voulez, elles sont d’abord des vendeurs et vous laisseront tomber comme une patate chaude si vous n’achetez pas d’ateliers et de séances de coaching coûteux chez eux », a écrit un ancien membre de OneTaste.

«Personne n’admettra que c’est comme un système pyramidal, mais c’est ce que j’ai vu.»

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.