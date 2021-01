Qu’est-ce que le Blackout Challenge? La dangereuse tendance TikTok expliquée

Les Tendances d'Emma Serviette à Cheveux Bambou Marron

Description : Les Tendances d'Emma Serviette à Cheveux Bambou Marron c'est une serviette à la fois fine et hyper absorbante. Elle absorbe 4 fois plus que le coton et elle est pratique parce qu'elle tient seule sur la tête. Elle est lavable en machine et peut aller dans le sèche-linge.De plus, cette serviette