Qu’est-ce que le bavardage mental ? Comment se détendre et éviter de trop réfléchir pour de bon

En tant que société, nous avons généralement été beaucoup plus réceptifs et compréhensifs à l’égard de la santé mentale, et avons appris à puiser dans la pleine conscience et à évaluer notre bien-être lorsque quelque chose ne va pas.

Mais le bavardage mental et le stress peuvent frapper et envahir même les êtres humains les plus zen et les plus conscients.

Des facteurs comme le travail, les responsabilités financières et même la vie familiale peuvent être des déclencheurs de stress, et parfois ce n’est pas aussi simple que d’éliminer ce qui vous rend stressé. Alors, comment pouvez-vous vous détendre et éviter de trop réfléchir pour de bon ?

Bien, 45secondes.fr a demandé l’aide d’un psychologue du NHS, d’un entraîneur personnel et d’un professeur de yoga pour trouver les meilleurs moyens de surmonter le stress et d’éliminer définitivement ce bavardage mental ennuyeux.

Qu’est-ce que le bavardage mental ?

Le bavardage mental peut être décrit comme la suite continue de pensées, anxieuses, paniquées ou autres, qui surchargent votre esprit. Vous connaissez peut-être le flux constant de listes de choses à faire, de doutes, de problèmes relationnels ou financiers qui circulent dans votre esprit.

Aysha Bell, une experte en méditation, yoga, respiration et guérison, explique que le bavardage mental « est le dialogue continu que la plupart d’entre nous vivons ».

« Il y a toujours une sorte d’activité qui se passe dans l’esprit. Malheureusement, la plupart du temps, cela peut être négatif.

Elle ajoute : « Une partie de cela peut être le syndrome de l’imposteur lorsque nous avons des pensées rampantes qui nous remplissent de doute, cela peut provoquer de l’anxiété et des crises de panique chez certaines personnes.

Malgré la nature troublante du bavardage mental, il est tout à fait normal d’avoir ces pensées. Vous devez juste apprendre à entraîner votre esprit loin d’eux – et vous avez conquis la moitié de la bataille en lisant cet article (bravo !).

Comment détendre mon esprit ?

Détendre votre esprit peut sembler une tâche intimidante – mais ce n’est pas obligatoire. La psychologue du NHS, Gemma Applegarth, explique que « quelque chose d’aussi petit que de prendre cinq minutes pour être réellement avec cette tasse de café » peut suffire à puiser dans vos sens et à vous détendre.

« Cela peut sembler étrange, mais nous traversons souvent la vie en pilote automatique. Nous ne goûtons jamais vraiment le café, car nous sommes occupés à penser à la suite de notre journée ou à revoir quelque chose qui s’est déjà produit.

« Voyez si vous pouvez apporter tous vos sens à la boisson, vraiment la goûter, la sentir, la sentir dans votre bouche, sur votre langue et couler dans votre gorge. »

Applegarth pense également qu’il est important de donner la priorité à la socialisation lorsque vous êtes stressé, même si sortir et voir des gens peut être la dernière chose à laquelle vous pensez.

Elle explique : « Lorsque nous sommes stressés, il est tentant de laisser tomber toutes nos activités sociales car nous avons souvent l’impression de ne pas avoir le temps ou de ne pas être sociables.

« Cependant, se connecter avec les autres peut être le parfait tonique contre le stress. Cela nous permet de nous éloigner du stress de la vie quotidienne, d’être nous-mêmes et de retrouver le sens de qui nous sommes.

Une autre façon de se détendre est de « permettre au stress de quitter votre corps » grâce à des activités comme l’exercice ou la méditation.

« Le stress a tendance à s’accumuler dans notre corps. Nous avons toute cette adrénaline qui circule dans notre corps et qui n’a nulle part où aller, ce qui entraîne des tensions dans nos muscles et nos os. Nous devons physiquement relâcher la tension », explique Applegarth.

Quelles activités sont bonnes pour la santé mentale?

Si votre santé mentale a besoin d’un peu d’attention, ou si vous souffrez de problèmes de santé mentale comme la dépression ou l’anxiété, il existe des activités que vous pouvez entreprendre pour aider à soulager certains de ces symptômes, comme l’exercice.

Diren Kartel, un entraîneur personnel, reconnaît que lors de l’exercice, « nous libérons des substances chimiques appelées endorphines dans notre cerveau qui nous rendent beaucoup plus heureux, ainsi que de la dopamine qui a également un effet positif sur notre cerveau et notre état mental ».

Il peut être avantageux d’essayer d’aller à un cours de conditionnement physique ou d’essayer un sport « où quelqu’un d’autre vous guide afin que vous ne soyez pas stressé par ce que vous êtes censé faire », conseille-t-il.

Cependant, certaines personnes peuvent être déclenchées par « être dans un environnement de groupe, donc si c’est vous et que vous préférez être seul, alors choisissez quelque chose comme la marche, la course ou le yoga où vous pouvez être dans votre propre espace ».

Bell pense que la méditation et la pratique de la pleine conscience sont excellentes pour la santé mentale et favorisent également la relaxation.

« Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous sommes très présents dans le présent et capables de résoudre des problèmes de manière calme qui pourraient normalement provoquer des réactions instinctives », explique le coach de pleine conscience.

« Les pratiques de pleine conscience peuvent nous aider à augmenter notre capacité à réguler les émotions, à diminuer le stress, l’anxiété et la dépression. Cela peut également nous aider à concentrer notre attention, ainsi qu’à observer nos pensées et nos sentiments sans jugement.

Si vous voulez essayer de méditer, vous devez « respirer naturellement, être à l’aise avec l’inconfort et ne pas juger ».

Elle explique : « Utiliser la même heure et le même lieu chaque jour créera un espace et une routine. Introduisez un mantra d’inspiration d’amour et de gratitude pour moi-même et d’expiration d’amour et de gratitude pour vous-même.

Et si l’idée de la méditation vous intimide, « écouter la méditation guidée est un excellent moyen de vous engager dans une pratique régulière et aide à éliminer les bavardages que nous rencontrons tous.