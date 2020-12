Qu’est-ce que «l’autosexualité»? Détails sur le terme utilisé par Kourtney Kardashian pour se décrire

Ce n’est un secret pour personne que Kourtney Kardashian s’aime. Récemment, cependant, elle a poussé son amour-propre un peu plus loin en se disant «autosexuelle».

Kourtney Kardashian a eu une histoire relationnelle intéressante.

Ses sœurs, Kim et Khloe, lui ont même dit qu’elle était trop secrète sur sa vie amoureuse.

Kourtney Kardashian garde principalement ses émotions et ses relations pour elle-même et semble parfois avoir un mur.

Cependant, c’est peut-être parce qu’elle a accepté sa sexualité et a découvert qu’elle est autosexuelle, ce qui signifie «vous êtes excitée par vous-même».

Qu’est-ce que l’autosexualité?

Dans un article présenté sur le site Web lifestyle de Kardashian, Poosh, l’expert du sexe nommé Casey Tanner explique que l’autosexualité est « un trait dans lequel on est excité en s’engageant dans son propre érotisme. »

« Alors que la masturbation est un exemple, l’autosexualité peut s’étendre au-delà du comportement sexuel pour inclure le fait de ressentir un désir ou un désir de soi », ajoute-t-elle. « Cela peut aussi être la capacité de s’activer en se regardant, en se visualisant, en se touchant ou en se sentant. »

Kardashian a publié l’article sur l’autosexualité au milieu des rumeurs de réconciliation de Scott Disick.

Les utilisateurs des médias sociaux spéculent toujours sur le fait que Scott et Kourtney se remettent ensemble, et le moment choisi pour sa publication était certainement intéressant.

Dans l’article, Tanner déclare que «comme la plupart des caractéristiques humaines, l’autosexualité est un spectre – et la majorité d’entre nous en fait partie! Certains peuvent s’identifier comme exclusivement autosexuels, auquel cas ils peuvent considérer l’autosexualité comme leur orientation sexuelle. La plupart des gens, cependant, incorporent l’autosexualité dans un répertoire sexuel plus large qui comprend également le fait d’être excité par des relations sexuelles en couple.

Elle poursuit: «Cela peut signifier porter de la lingerie sexy, même si votre partenaire lui jette à peine un second regard. Cela pourrait signifier vous coiffer et vous maquiller pour que vous vous sentiez bien et excité, même lorsque vous avez été dans une relation monogame à long terme et que l’autre partie le remarque à peine.

Scott Disick a récemment déclaré qu’il aimait Kourtney Kardashian.

Scott Disick a récemment admis qu’il aimait Kourtney Kardashian, ce qui a incité les fans à se demander si le couple se remettrait bientôt.

« Remets-toi déjà ensemble », a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit: « Donnez aux gens ce qu’ils veulent [diamond ring emoji].

Le couple est sorti de temps en temps pendant de nombreuses années et se sépare depuis 2015. Cependant, ils ont trois enfants ensemble: Mason, Penelope et Reign.

Bien que Kardashian et Disick ne soient pas ensemble de manière romantique, ils sont coparents et s’entendent pour leurs enfants.

Le 14 décembre, Disick a déclaré publiquement qu’il aimait toujours Kourtney Kardashian. Alors, ils pourraient finir par se remettre ensemble.

Disick a posté une photo adorable d’eux à la maison avec leurs enfants et l’a légendée: «Merci @kourtneykardash d’être le meilleur fabricant de bébé de la ville, je n’aurais pas pu demander une meilleure personne au monde pour avoir ces enfants incroyables avec , Je vous aime et notre famille plus que tout au monde.

Koutney Kardashian aime les rencontres.

Après la rupture de Kardashian et Disick, elle a commencé à sortir avec Younes Bendjima en 2016. Bendjima est une mannequin française et avait 22 ans à l’époque. Le couple est sorti pendant près de deux ans avant de se séparer en 2018.

Apparemment, ils ont rompu parce qu’ils avaient du mal à s’entendre et une source a déclaré que «Kourtney et Younes se disputent depuis leur retour de leur grand voyage en Italie et ne s’entendent vraiment pas. [They] a décidé de prendre du temps à part, mais cela a finalement conduit à une scission.

En 2018, Kardashian a commencé à sortir avec le mannequin Luka Sabbat, qui avait 20 ans à l’époque.

Cependant, ils ne sont sortis que pendant quelques mois et cela ne semblait pas si grave. Une source a déclaré: «Kourtney ne voit plus Luka. C’était une aventure amusante pour elle, mais ce n’était pas grave.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.