Qu’est-ce que l’application Clubhouse? Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle appli exclusive Celebrity

À présent, nous savons tous que les applications exclusives pour célébrités prennent le monde d’assaut. (Vous vous souvenez de Raya et c’est un long processus de liste d’attente?)

Eh bien, il y a maintenant une nouvelle application de célébrités dont tout le monde parle et qui s’appelle Clubhouse.

Qu’est-ce que l’application Clubhouse?

Continuez à lire pour apprendre tous les détails sur Clubhouse, quelles célébrités y figurent et comment postuler.

Clubhouse est une application qui permet aux utilisateurs de discuter entre eux en temps réel. C’est presque comme avoir un podcast en direct puisque vous pouvez participer à des discussions, animer des discussions, assister à des panels et explorer différentes salles de chat dans toute l’application.

Il y a un calendrier complet des discussions qui ont lieu tous les jours. Par exemple, il y a un « TikTok Content Creator Meetup » au programme qui est organisé par Nick Cho, Jane Park, Christa Allen et Adrienne Young. Ces créateurs de TikTok animeront une discussion et parleront directement dans les microphones de leur téléphone – tout le monde sur l’application peut assister au chat et écouter et obtenir des conseils en coulisses sur la façon de se développer sur TikTok. Il y a beaucoup de chats Clubhouse comme ceux-ci qui ont lieu toute la journée, offrant l’opportunité d’apprendre des individus qui réussissent dans une myriade d’industries.

La seule chose, cependant, qui rend Clubhouse si spécial est son exclusivité. Il ne s’agit pas du nombre de personnes qui se connectent, mais de qui obtient se connecter. Il y a un nombre limité d’invitations et vous devez être directement invité par quelqu’un sur l’application pour vous inscrire.

Comment rejoindre l’application Clubhouse:

Clubhouse est encore en phase bêta et ne peut être téléchargé que sur un iPhone. La seule façon d’accéder à l’application est de connaître les autres personnes qui sont déjà sur l’application.

La première option pour continuer est sur invitation personnelle. Lorsqu’une personne rejoint le club-house, elle ne reçoit qu’une seule invitation qu’elle peut envoyer à quelqu’un en utilisant son numéro de téléphone. Une fois que quelqu’un est dans le Clubhouse pendant un certain temps et a organisé ses propres discussions, il peut gagner une autre invitation.

La deuxième option pour accéder au Clubhouse est d’utiliser la porte latérale exclusive. Téléchargez l’application et elle vous permettra de réserver votre nom d’utilisateur. Si vous avez beaucoup d’amis sur l’application, ils recevront une notification leur indiquant que vous souhaitez être accepté au Clubhouse.

Une fois que cela se produit, ils pourront décider si vous pouvez accéder à l’application en vous faisant signe sans utiliser l’une de leurs invitations.

Quelles célébrités sont sur l’application Clubhouse?

Il y a de nombreuses célébrités sur l’application Clubhouse. Par exemple, Drake, Ashton Kutcher et Virgil Abloh sont tous dessus.

Kevin Hart, Tiffany Haddish, Jared Leto, Chris Rock et même Oprah Winfrey l’ont rejoint.

Imaginez qu’ils organisent tous une discussion ensemble! En fait, Kevin Hart, Drake et Tiffany Haddish ont eu une discussion ensemble. Kevin Hart s’est adressé à Twitter pour dire:

L’application Clubhouse est exclusive pour le moment … mais cela peut changer.

Bien que le Clubhouse soit difficile à atteindre maintenant, il n’en sera pas pour toujours ainsi. Sur leur site Web, ils déclarent: «Hé, nous sommes toujours en version bêta privée, mais nous travaillons dur pour ouvrir bientôt les choses. Nous construisons le Clubhouse pour tout le monde et travaillons pour le rendre disponible dans le monde le plus rapidement possible. Il n’est pas destiné à être exclusif; nous ne sommes tout simplement pas encore prêts à livrer la version générale. »

Réservez votre nom d’utilisateur maintenant!

