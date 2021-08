Qu’est-ce que l’ADN du serpent ? La théorie QAnon Illuminati aurait influencé le père de CA pour tuer des enfants

Ma Chambre d'Enfant Lit enfant évolutif avec pieds Willow Brut à peindre 90x140 à 90x190 cm

Ca y est, bébé est devenu grand et autonome ! C'est le moment pour le passer de son lit de bébé, qu'il a depuis la naissance, vers son premier lit de grand, qu'il pourra garder jusqu'à son adolescence. Le lit enfant évolutif Willow avec pieds va sécuriser votre bout de chou et assurer des nuits sereines à toute la famille. Un lit en bois massif de grande qualitéLe lit enfant évolutif Willow avec pieds a plus d'un atout pour vous séduire :- le premier : sa fabrication en pin massif de grande qualité. Particulièrement solide et robuste, la collection Willow va permettre à votre enfant de faire plus d'un joli rêve. -le second : son design, à la fois sobre et moderne. Sa tête et son pied de lit sont tout en arrondi, ce qui lui confère beaucoup de douceur. Monté sur 4 pieds en bois de forme conique qui lui donnent une note d'originalité et de modernité.- le troisième : son caractère mixte. Que vous ayez une fille ou un garçon, il vous sera en effet facile de marier le lit willow à la décoration actuelle de la chambre. Ambiance girly, super héros ou sobriété, faites vous plaisir ! Mobilier évolutif et durableDans un premier temps, pour que votre enfant ne soit pas perdu après le passage au lit de grand, installez le lit enfant évolutif Willow avec pieds dans sa plus petite configuration : 90x140cm. En option, nous vous proposons d'ajouter une barrière de sécurité. Pour des nuits encore plus paisibles et sereines, pour votre loulou, et pour vous aussi. Une fois toute la famille bien à l'aise, vous pouvez retirer les barrières.Votre enfant a encore grandi et ses petits petons vont bientôt dépasser de son lit ? Une autre étape, celle de la transformation en lit enfant 1 place. 2 étapes suffisent :Augmentez l'espace entre chaque latte du sommierRemplacez les pans de lit 90x140cm par les longs pans 90x190cm fournisAucun élément supplémentaire n'est donc à commander. Vous bénéficiez d'un couchage qui suit la croissance de votre enfant. Adapté dès l'âge de 3 ans, il peut le garder jusqu’à son adolescence,ou plus. Le poids maximum supporté est de 90kg. Lit enfant évolutif de fabrication françaiseLe lit enfant évolutif Willow avec pieds est fabriqué en Pin Massif, issu de forêts gérées durablement. Il est ensuite recouvert d’un vernis cellulosique. Le mobilier est conçu en Charente-Maritime par l'une de nos usines partenaires. A l’origine de la collection Willow, ce sont vos demandes et vos attentes qui ont été retranscrites par notre usine. Cette fabrication 100 % Française, vous certifie un achat de mobilier de qualité et durable. Envoi gratuit d'échantillons sur demandeMobilier à monter soi même En option avec le Lit enfant évolutif avec pieds - Willow :- Le Matelas évolutif enfant AirFresh- Le Chevet enfant Willow- Barrière de sécurité amovible pour Lit Enfant 90x140 cm