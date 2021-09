Qu’est-ce que la malédiction de la graisse ? Tragédies et accidents Plague Cast

Il y a des choses pires que les acteurs de Grease pourraient faire, enfin, peut-être pour certains d’entre eux.

Depuis la sortie de Grease, les fans ont spéculé sur les raisons pour lesquelles tant de membres de la distribution ont été frappés par une tragédie. Certains spéculent qu’une malédiction de Grease afflige les membres de la distribution de Grease.

Qu’est-ce que la malédiction de la graisse ?

Les fans pensent que les membres de la distribution doivent avoir beaucoup de malchance, c’est pourquoi tant de nos personnages préférés de Grease ont été touchés par le malheur de la vie réelle.

1. Olivia Newton-John

En 1992, Olivia Newton-John a reçu un diagnostic de cancer du sein.

Elle a reçu son diagnostic le même week-end que son père est décédé d’un cancer. Newton-John a dû subir une reconstruction mammaire, une chimiothérapie et une mastectomie partielle.

« Avec de plus en plus de personnes touchées par le cancer chaque jour », a-t-elle écrit, « Je crois que nous sommes dans un monde désespéré pour la guérison, et je m’engage à faire tout ce que je peux pour aider. »

Ainsi, le Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Center a été formé.

Il y a seize ans, le petit-ami de Newton-John, Patrick McDermott, a mystérieusement disparu.

À cette époque, McDermott aurait déposé son bilan et devait à son ex-femme environ 11 000 € en pension alimentaire pour enfants.

2. John Travolta

Quelques mois seulement après avoir décroché le rôle de Danny dans Grease, la petite amie de John Travolta, Diana Hyland, est décédée d’un cancer du sein.

En 2009, Jett, le fils de 16 ans de Travolta, a été retrouvé mort dans une baignoire. Les gens croient que Jett a eu une crise et s’est cogné la tête.

En 2012, un masseur a déposé une plainte de 2 millions de dollars contre Travolta pour l’avoir touché de manière inappropriée et lui avoir proposé des relations sexuelles.

Lorsque le masseur a dit non, Travolta l’aurait accusé d’être égoïste et d’avoir lui-même fait avancer sa carrière « en raison des faveurs sexuelles qu’il avait rendues ».

3. Eddie Deezen

Eddie Deezen, qui jouait le nerd de Grease, Eugene Felsnic, a été arrêté pour avoir causé une grande scène dans un restaurant du Maryland.

Lorsque les flics sont arrivés au restaurant, Deezen aurait couru derrière une femme dans une cabine pour se cacher derrière.

Il aurait également jeté des assiettes, des bols et de la nourriture sur les policiers et aurait enlevé sa chemise. Il a été accusé de voies de fait au deuxième degré, de conduite désordonnée et d’intrusion. Aïe.

Ce n’est pas la première fois que Deezen fait sensation dans un restaurant.

Plus tôt cette année, une serveuse a publié une capture d’écran d’une longue diatribe sur Facebook – écrite en majuscules – que Deezen a écrite à son sujet.

Dans le coup de gueule, il se plaint de la serveuse de ne pas porter de faux cils à chaque fois qu’il entre dans le restaurant.

« D’accord, pour n’importe quelle femme. » Deezen a posté sur Facebook. « Disons que vous étiez dans un restaurant et qu’il y avait un serveur qui ressemblait à Brad Pitt ou à George Clooney. Ou Ryan Gosling. Vous iriez manger, discuter et acheter des bonbons pour les yeux. Droit? »

4. Jeff Conaway

À l’âge de 60 ans, Jeff Conaway, qui jouait Kenickie, est décédé en 2011.

En 2008, Conaway a révélé qu’il s’était battu et avait lutté contre la drogue – la cocaïne et les analgésiques pour être exact – et la dépendance à l’alcool.

Après son retour de cure de désintoxication, il a recommencé à prendre des analgésiques.

Il a publiquement combattu son ajout à la série de télé-réalité VH1, « Celebrity Rehab ». Conaway a également subi une hémorragie cérébrale, une hanche cassée et une fracture du cou après être tombé accidentellement dans sa maison.

5. Anne-Charles

Annette Charles, qui a joué le rôle de Cha-Cha DiGregorio, est décédée d’un cancer en 2011.

On lui a d’abord diagnostiqué un cancer du poumon. Le cancer du poumon s’est finalement propagé à son cerveau.

6. Edd Byrnes

Edd Byrnes, qui jouait Vince Fontaine, est décédé subitement début 2020.

Son fils, Logan Byrnes, a confirmé que son père était décédé de causes naturelles dans sa maison de Santa Monica, en Californie.

« C’est avec une profonde tristesse et chagrin que je partage avec vous le décès de mon père Edd Byrnes. C’était un homme incroyable et l’un de mes meilleurs amis », a écrit Logan Brynes.

