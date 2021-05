Qu’est-ce que la loi sur les connexions sécurisées? Pourquoi les compagnies de téléphone luttent contre le projet de loi anti-harcèlement criminel

Un groupe de pression représentant Verizon, T-Mobile, AT&T Wireless et d’autres méga-entreprises sans fil cherche à affaiblir un projet de loi conçu pour protéger les victimes de violence domestique contre le harcèlement et l’utilisation abusive de la technologie.

En vertu du projet de loi, intitulé Safe Connections Act, les victimes pourraient facilement se retirer des forfaits téléphoniques familiaux qui pourraient être contrôlés par leur agresseur, tout en tenant les fournisseurs de réseau responsables s’ils ne respectent pas les règles énoncées dans le projet de loi.

Cela semble assez raisonnable, mais les lobbyistes représentant l’industrie du sans fil demandent de modifier le projet de loi, protégeant apparemment ces riches sociétés, quel que soit le coût potentiel pour les victimes de violence domestique.

Qu’est-ce que la loi Safe Connections Act?

Le projet de loi, présenté par les sénateurs Schatz, Fischer, Scott, Blumenthal, Rosen et Capito, au Comité sénatorial américain du commerce, de la science et des transports, est une mesure importante destinée à protéger les personnes victimes de violence domestique en leur facilitant la tâche. de quitter leurs agresseurs.

En bref, la nouvelle loi « établit trois nouvelles politiques pour protéger les survivants qui rompent avec les forfaits téléphoniques familiaux et limite l’accès des agresseurs à certaines communications sensibles », à savoir:

<< Suppression des sanctions financières pour les survivants qui tentent de séparer leurs lignes téléphoniques et les lignes téléphoniques de leurs personnes à charge d'un agresseur, après avoir exigé que les survivants soumettent un affidavit d'un professionnel de la santé ou d'un rapport de police, entre autres options de documentation; Exiger de la FCC qu'elle crée des règles exigerait que les fournisseurs effacent tous les appels ou SMS aux lignes directes, telles que celles gérées par les centres de réponse aux crises; [and] Élargissement de l'admissibilité au programme Lifeline de la FCC, qui fournit des subventions de 9,25 € / mois au forfait téléphonique, aux survivants de violence conjugale. "

Si elle est adoptée, la loi permettrait aux survivants de quitter un forfait téléphonique familial partagé, après avoir fourni les documents requis, dans les 48 heures suivant la demande.

La loi permettrait également aux clients de conserver leurs numéros de téléphone et de résilier leur contrat même si le compte était en souffrance.

Les entreprises seraient également tenues de supprimer les lignes d’assistance téléphonique pour la violence domestique des enregistrements d’appels et de SMS et de fournir aux survivants un accès à Lifeline, un programme de réduction géré par la Federal Communications Commission pour les ménages à faible revenu.

Les enfants à la charge des survivants seraient également retirés du régime.

Fondamentalement, la loi éliminerait certains des obstacles actuellement problématiques auxquels sont confrontées les personnes qui tentent de se sortir d’une relation abusive.

C’est une période traumatisante et dangereuse pour les survivants, qui ont souvent du mal à échapper à des situations de violence en raison des nombreux obstacles complexes en place.

Les défenseurs disent que la nouvelle loi serait moins lourde que les règles actuelles qui pourraient obliger les survivants à payer des frais ou à fournir des ordonnances judiciaires et des rapports de police.

Actuellement, les fournisseurs de réseau facturent jusqu’à 350 € par ligne pour quitter un contrat, ce qui rend presque impossible d’échapper aux abus dans les situations où l’agresseur est le seul fournisseur financier ou contrôle les finances du ménage.

Pourquoi la loi sur les connexions sûres est importante

Pour les survivants qui ont échappé à des situations de violence, cet acte empêchera les agresseurs de garder un œil sur leur historique d’appels et de SMS, leurs messages vocaux et éventuellement de localiser où ils se trouvent ou avec qui ils pourraient être.

Pour ceux qui sont toujours pris au piège dans un foyer ou une relation abusive, le fait de pouvoir quitter un contrat rapidement et subtilement peut aider les victimes à créer un plan d’évacuation ou à demander de l’aide à quelqu’un. C’est pourquoi la suppression des lignes d’assistance en cas d’abus domestique des journaux d’appels est cruciale.

Les agresseurs sont les plus dangereux lorsqu’une victime part ou tente de partir.

Ainsi, créer une voie sûre permettant aux survivants de s’éloigner de leurs agresseurs peut sauver des vies.

Pourquoi les fournisseurs de réseau essaient-ils de bloquer la loi sur les connexions sécurisées?

CTIA, le lobby qui tente de modifier le projet de loi qui se décrit comme la «voix de l’industrie américaine du sans fil», veut rendre le projet de loi volontaire pour les fournisseurs de services.

Cela empêcherait les fournisseurs de services d’être tenus responsables s’ils ne modifient pas le contrat téléphonique d’une victime ou ne se conforment pas à d’autres aspects de la loi.

Cependant, cela rendrait également impossible pour les régulateurs d’appliquer la loi et risquerait de rendre les victimes encore plus vulnérables s’ils pensent pouvoir se retirer rapidement d’un contrat et découvrir plus tard que leur fournisseur s’est désengagé.

La CTIA a publié une déclaration en janvier affirmant qu’elle «soutenait les objectifs de la législation», déclarant qu’elle avait «un objectif commun de protéger les survivantes de la violence domestique».

Cela dit, ils ne semblent pas avoir expliqué comment les changements proposés protégeraient complètement les victimes de violence conjugale.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, de l’aide est disponible. Des volontaires formés sont disponibles 24/7/365 sur la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233).

Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474 ou connectez-vous sur thehotline.org.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.