Qu’est-ce que La Loi de Lidia Poët, la nouvelle série Netflix sur

Le prochain pari de Netflix se déroule en Italie à la fin du XIXe siècle. Tout savoir sur son intrigue, sa date de sortie et son casting.

©NetflixLa loi de Lidia Poët arrive très prochainement sur la plateforme de streaming.

Une nouvelle semaine de premières est sur le point de commencer dans Netflix. Ainsi, le catalogue de la plateforme de streaming sera renouvelé avec des séries et des films qui chercheront à se positionner parmi les plus vus. C’est le cas de La loi de Lydia Poëtqui sortira très prochainement. De quoi s’agit-il et pourquoi est-ce un gros pari?

+ Netflix : De quoi parle La Loi de Lidia Poët ?

mis à fin du XIXe siècle, en Italiel’intrigue tourne autour Lydia Poët. L’histoire commence lorsque la Cour d’Appel de Turin prononce sa sentence : l’admission de cette femme au Barreau est illégale et elle ne pourra pas exercer la profession d’avocat du simple fait d’être une femme.

« Sans perdre sa fierté malgré sa situation financière précaire, la jeune femme décroche un emploi dans le cabinet d’avocats de son frère Enrico le temps qu’elle prépare l’appel de la peine», explique son synopsis officiel. Et il ajoute : « Lidia se révèle être une professionnelle en avance sur son temps, qui utilise une approche pionnière pour aider les suspects : enquêter sur la vérité et mettre de côté les apparences et les préjugés.”.

En ce sens, un personnage nommé Jacopo jouera un rôle fondamental. Lui, en plus d’être le beau-frère de Lidia, est un journaliste mystérieux qui – avec l’aide de ses informations – parvient à ouvrir la voie à travers les mondes cachés et l’ostentation de Turin. Il ne s’agit donc pas d’une biographie fidèle du première avocate italiennemais réinterprète plutôt son histoire vraie à partir de la fiction.

+ Netflix : Quand est diffusée La loi de Lidia Poët ?

La loi de Lydia Poët est un drame d’époque sur les procédures judiciaires qui s’inspire de l’histoire du premier juriste italien. Cette série incontournable arrivera ensuite sur la plateforme 15 février. Son casting sera mené par Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sinead Thornhill, Darío Aita et Sara Lazzaro.

