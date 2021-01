Qu’est-ce que la langue COVID? Détails sur le nouveau symptôme «  horrible  » du virus

Depuis l’émergence du COVID-19 et le début de la pandémie, les responsables de la santé ont été transparents avec le public sur tous les symptômes possibles du virus.

Les symptômes les plus courants trouvés chez les personnes atteintes de COVID sont généralement une forte fièvre, une toux sèche et une perte de sens du goût et / ou de l’odorat.

Les cas ont continué d’augmenter à travers le pays, avec de nombreuses nouvelles variantes découvertes qui ont été qualifiées de plus contagieuses que la souche originale de COVID que nous connaissons depuis début mars.

Mais, il semble y avoir un nouveau développement dans un symptôme particulièrement moins courant du COVID-19, et il est appelé «langue COVID».

Qu’est-ce que la langue COVID?

Continuez à lire pour les détails « horribles » sur le dernier symptôme peu connu.

Un épidémiologiste s’est rendu sur Twitter pour avertir les gens de la langue COVID.

Le professeur Tim Spector, épidémiologiste au King’s College London (KCL) qui dirige l’application Covid Symptom Study, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour avertir ses adeptes de l’étrange nouveau symptôme.

Il a écrit sur Twitter: «Une personne sur cinq atteinte de Covid présente toujours des symptômes moins courants qui ne figurent pas sur la liste officielle des PHE, tels que des éruptions cutanées.»

Partageant une image de ce qu’il faut rechercher exactement, le professeur Spector a également déclaré: «Voir un nombre croissant de langues de Covid et d’étranges ulcères buccaux.»

Le médecin de la santé publique et président de l’épidémiologie et de la santé publique à la Royal Society of Medicine, Gabriel Scally, a expliqué comment le COVID affecte la bouche, en disant: «Les symptômes dans la bouche sont décrits depuis un certain temps en association avec Covid-19. un virus problématique à traiter car il produit des effets dans un si large éventail de systèmes corporels. «

L’application Covid Symptom Study est une application pour téléphone utilisée par des millions de personnes au Royaume-Uni.

Les utilisateurs peuvent signaler s’ils présentent des symptômes du coronavirus et s’ils ont été testés pour la maladie.

Il aide les chercheurs à identifier les symptômes courants chez les personnes dont le résultat du test Covid est positif, ainsi qu’à suivre la taille de l’épidémie.

Mais, environ 20% de tous les patients présentent des signes qui ne figurent pas sur la liste officielle des symptômes du coronavirus du gouvernement, a récemment tweeté le professeur Spector.

Il a terminé son tweet en exhortant ses partisans à rester à la maison si vous avez un symptôme étrange, ou même simplement un mal de tête ou de la fatigue.

Il existe bien sûr d’autres symptômes peu fréquents du COVID-19.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) répertorie les maux et les douleurs, les maux de gorge, la diarrhée, la conjonctivite, les maux de tête, la perte de goût ou d’odeur, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts ou des orteils comme quelques autres symptômes à surveiller, indiquant que vous pourrait être infecté.