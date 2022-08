Qu’est-ce que la guerre mondiale de Hulk, l’événement qui pourrait survenir après « She-Hulk »

Le jeudi 25 août, le deuxième chapitre de la série a été créé. « Elle-Hulk », la nouvelle fabrication de merveille qui est diffusé via la plateforme de streaming Disney Plus. Ainsi, cet épisode de fiction présentait la possibilité d’incorporer la Guerre mondiale de Hulk à la fabrication et à l’avenir du MCU.

En ce sens, de nombreux téléspectateurs se demandent ce qu’est cet événement et comment cela affecterait l’histoire. Découvrez donc ci-dessous qu’est-ce que la guerre mondiale hulkun fait important si vous suivez la série de Disney Plus « She-Hulk ».

QU’EST-CE QUE LA GUERRE MONDIALE DE HULK ?

Hulk de la guerre mondiale (Hulk de la guerre mondiale) est un événement de bandes dessinées merveilleuses où il est raconté que Ponton a été banni de la Terre par le illuminati (Iron Man, Dr Strange, Black Bolt et Reed Richards). L’œuvre a été lancée sur le marché en juin 2007 et se composait de 5 numéros, avec Greg Pak comme scénariste et John Romita Jr. comme artiste.

Dans cette série comique, Ponton il a été amené à effectuer diverses tâches dans l’espace, il convient donc à la planète Sakar. Après sa destruction, le personnage commence sa vengeance et retourne au Terrain. Cela commence ce qui est considéré comme guerre mondiale.

Le personnage blâmé le illuminati de la mort de sa femme, de son enfant à naître et du million de citoyens de la planète qui étaient morts. De cette façon, il les fait combattre jusqu’à la mort comme des gladiateurs dans le Madison Square Garden. On sait aussi que ce fut l’événement qui prépara la présentation du fils de Hulk dans les bandes dessinées.

COMMENT LA GUERRE MONDIALE DE HULK PEUT-ELLE ÊTRE ABORDÉE DANS LE MCU?

Dans le deuxième chapitre de la série télévisée « Elle-Hulk »On dirait Jenifer appelle ta cousine Bruce Banner (Hulk) et explique qu’il prendra en charge le dossier de Emil Blonsky (Abomination). Là, il lui dit qu’il est occupé et la caméra montre le navire avec lequel ils sont tous les deux entrés en collision dans le premier épisode.

Le personnage se lance alors dans une aventure qui implique son retour à sakaar et cela pourrait déclencher les événements de la Guerre mondiale de Hulk. Il convient de mentionner que, comme le reste de l’histoire, cela pourrait être légèrement modifié pour s’adapter au récit de la fiction qui pourrait présenter le MCU dans un futur.

La guerre mondiale de Hulk pourrait être adaptée dans le MCU (Photo : Marvel Comics)

QU’A DIT LE CRÉATEUR DE « SHE-HULK » À PROPOS DE CETTE POSSIBILITÉ ?

D’accord avec TVLine, Jessica Gaocréateur de « Elle-Hulk »a parlé de la possibilité d’aborder les guerre mondiale dans la série ou dans de futurs projets de studio.

En ce sens, l’auteur également principal de l’émission a expliqué que l’absence de Bruce dans le programme, c’est parce que l’acteur Marc Ruffalo « Il a fait ce qu’il était venu faire dans l’émission »De plus, il a ajouté : « Nous voulions nous assurer que les gens sachent, ‘Ne vous attendez pas à ce que je sois dans chaque épisode à partir de maintenant.' ».

Ensuite, il a évoqué la Guerre mondiale de Hulk : « Je pense que cela ouvre la possibilité, si Marvel décide de le faire, de faire quelque chose avec, de reprendre cette histoire. S’ils voulaient ». Ceci s’ajoute aux déclarations antérieures de l’auteur à Le Direct: « Dieu sait ce que Hulk a fait pendant les années où il était là (Sakaar), alors il doit revenir en arrière et gérer des trucs hors du monde qui se sont produits pendant cette période. »