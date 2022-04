Qu’est-ce que la féminité toxique ? Amber Heard, Jada Smith et Blac Chyna critiqués en ligne

Alors que trois histoires apparemment sans lien de femmes prenant des mesures contre celles qui, selon elles, leur ont fait du tort, un débat surprenant s’est ensuivi sur les réseaux sociaux.

La bataille juridique en cours d’Amber Heard avec Johnny Depp, le rôle discutable de Jada Pinkett-Smith dans la tristement célèbre gifle des Oscars et le procès en diffamation de Blac Chyna contre les Kardashian sont tous devenus des munitions dans une bataille des médias sociaux sur la soi-disant féminité toxique.

Qu’est-ce que la féminité toxique ?

La féminité toxique, telle qu’elle est définie dans ce contexte, est un terme inventé par des militants des droits des hommes qui ont créé une fausse équivalence entre la masculinité toxique et ce qu’ils perçoivent comme des femmes utilisant des traits traditionnellement féminins pour « s’en tirer » en victimisant les hommes.

Certains pensent que la féminité toxique implique que les femmes militarisent les traits féminins de soumission ou de vulnérabilité pour nuire aux autres.

Le sexisme bienveillant, qui fait référence à la façon dont les idées apparemment positives sur les femmes nuisent réellement aux femmes, existe et peut rendre possible individuel les femmes à s’en tirer avec un mauvais comportement.

Cependant, la féminité toxique ne peut pas exister comme équivalence à la masculinité toxique puisqu’il n’y a pas de culture dominante des femmes maltraitant les hommes.

Bien qu’il y ait bien sûr des cas individuels de cela, il n’est pas juste de suggérer qu’il existe un cadre social qui permet que cela se produise.

Amber Heard est devenue une figure centrale des conversations sur la « féminité toxique ».

Heard a demandé le divorce pour la première fois avec Depp et l’a accusé de violence domestique en 2016. Heard a laissé entendre à plusieurs reprises que Depp avait été physiquement violent tout au long du mariage du couple.

Depuis lors, Depp, qui nie les allégations, tente de se disculper en apportant des preuves suggérant que Heard était le principal agresseur dans la relation.

Ainsi, les supporters de la star de « Pirates des Caraïbes » ont accusé Heard d’avoir militarisé sa féminité contre lui et profité de sa féminité en se faisant passer pour la victime.

Cela aussi méconnaît le fonctionnement du sexisme.

C’est un fait que les hommes victimes de violence domestique sont confrontés à d’énormes stigmates et ne sont souvent pas crus.

Cependant, ce n’est pas à cause de la féminité toxique. Au lieu de cela, c’est la masculinité toxique et les opinions patriarcales des hommes qui nous empêchent de considérer les hommes comme des victimes et les femmes comme des auteurs.

Nous considérons les hommes comme forts et les femmes comme vulnérables. Si Depp est victime de violence domestique, il est un excellent exemple de l’un des nombreux effets néfastes de la masculinité toxique.

Jada Pinkett-Smith a été accusée de profiter d’une féminité toxique.

Lorsque Will Smith a giflé Chris Rock après avoir fait une blague offensante sur Jada aux Oscars, c’était devenu un sujet tendance.

C’était assez discutable car les gens ne savaient pas quel parti prendre. À un moment donné, les gens se sont demandé si Rock ou Will avaient raison.

Cependant, la discussion s’est maintenant déplacée vers la question de savoir si Jada était toxique.

Beaucoup ont supposé que Will se sentait obligé de « protéger » Jada d’une manière ou d’une autre.

Ses actions l’ont plongé dans un pétrin car il a été banni des Oscars pendant 10 ans et a nui à sa carrière. Cela amène de nombreuses personnes à se demander si le comportement de Jada n’était pas simplement une féminité toxique.

Encore une fois, cela blâme les femmes plutôt que d’interroger la culture qui a conditionné les hommes à agir de manière violente.

Jada n’a jamais prétendu être quelqu’un qui avait besoin de protection, mais les gens sautent aux conclusions en laissant entendre qu’elle a utilisé une telle affirmation pour orchestrer la gifle.

Blac Chyna a fait face à des critiques similaires.

De même, dans un autre procès où Blac Chyna poursuit les Kardashian, les internautes donnent beaucoup de haine à Chyna en ligne.

De nombreuses personnes ont manifesté leur soutien à Chyna lorsqu’elle a initialement poursuivi les Kardashian pour l’annulation de son émission.

Cependant, alors que les informations récentes sur le comportement de Chyna dans sa relation avec Rob Kardashian ne cessent de revenir, les gens la critiquent maintenant.

Il a récemment été révélé que Chyna a également été un agresseur envers Rob et a tenu une arme à feu sur lui. Depuis, les internautes lui lancent de la haine en ligne.

Un utilisateur a écrit : «[Blac] Chyna mérite tout [that] a été appelée à cause de ce qu’elle a fait. J’espère [Rob] ne revient pas vers elle.

Encore une fois, cet article n’est pas destiné à saper les allégations d’abus de Rob Kardashian.

Cependant, en nous accrochant à cette idée de « féminité toxique » et à l’idée fausse que les femmes essaient activement d’exploiter les hommes en utilisant leur féminité, nous ne faisons que trouver de nouvelles façons de blâmer les femmes pour les problèmes créés par la société patriarcale au sens large.

Comme une Un utilisateur de Twitter a écrit, « Si une femme était violente et contrôlait, qu’est-ce qui est « féminin » là-dedans ? La société a déjà qualifié ces traits de « masculins ». De plus, je suis à peu près sûr que les hommes ne se manifestent pas à cause de la masculinité toxique et de la façon dont la société les traite quand ils le font.

Un autre utilisateur a écrit, « Tout le monde parle de féminité toxique en se référant à Amber Heard. Rien de féminin chez elle. Juste toxique.

C’est l’image masculine toxique de « l’homme fort » qui a empêché les allégations de Johnny Depp et Rob Kardashian d’être entendues et c’est cette même image qui a donné à Will Smith l’impression qu’il n’avait d’autre choix que de « protéger » sa femme.

La féminité dite toxique n’a rien à voir là-dedans.

