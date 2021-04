Qu’est-ce que la crypto-monnaie Chia et pourquoi fait-elle monter en flèche les prix des disques durs en Asie?

Les disques durs sont le nouvel or. C’est ce que semblent démontrer les hausses de prix notables des disques et SSD classiques en Asie, où les prix ont grimpé en flèche ces derniers jours.

À quoi ces augmentations sont-elles dues? À l’émergence et à la popularité croissante de Chia, une crypto-monnaie qui peut être exploitée mais pas avec des GPU, mais avec des disques dursPlus vous consacrez d’espace au stockage de vos transactions, plus vous gagnerez d’argent grâce à ce processus d’extraction unique.

Obtenir des disques durs et des SSD à bon prix peut devenir compliqué

Derrière la création de Chia se trouve Bram Cohen, qui était auparavant en charge de révolutionner la philosophie P2P avec le création du protocole BitTorrent.

Ce développement prétend être beaucoup plus efficace et respectueux de l’environnement. Le mécanisme de consensus pour ajouter des transactions à votre blockchain est basé sur l’espace de stockage du disque dur (plus nous en avons, plus nous extrayons), et non sur des calculs complexes qui nécessitent beaucoup de puissance.

C’est ce qui se passe avec le bitcoin ou d’autres crypto-monnaies qui peuvent être minées avec machines spécialisées ou avec GPU. Chia a déjà suscité l’intérêt de grands groupes d’investissement tels qu’Andreessen Horowitz en 2018, même si c’est maintenant qu’elle commence vraiment à faire son chemin.

Chia devrait commencer à entrer sur le marché du trading de crypto-monnaie le 3 mai, et cela a causé des spéculateurs émergent qui achètent beaucoup de disques durs pour anticiper la demande et ensuite essayer de faire un gros profit.

Sur des sites chinois comme Taobao ou JD.com Plusieurs disques durs d’entreprise de grande capacité sont épuisés, avec des prix qui ont fortement explosé.

Source: matériel de Tom

Les prix ont augmenté à 66% dans certaines unités, et bien que ceux qui ont moins de capacité ne sont pas aussi exposés, la fièvre de ces types de composants pourrait également entraîner une augmentation significative du prix de ces disques durs et SSD.

Avec des unités commerciales épuisées ou à des prix exorbitants, certains spéculateurs et futurs «mineurs» à grande échelle optent désormais pour des disques durs orientés vers les environnements de vidéosurveillance. Bien qu’ils ne soient pas aussi fiables lors d’opérations de lecture et d’écriture massives, ils sont toujours apparemment une bonne option pour ces investisseurs.

Pour le moment, ces augmentations de prix n’ont pas été transférées vers d’autres marchés, mais il va falloir être attentif afin que cette nouvelle ruée vers l’or potentielle ne finisse pas par affecter beaucoup plus d’utilisateurs et de marchés.

En fait, la menace est encore plus grande que dans le cas des GPU: de nombreux utilisateurs peuvent se passer de ces graphiques s’ils ne jouent pas fréquemment, mais les disques durs et les disques SSD sont un composant essentiel de tout PC ou ordinateur portable, et ces augmentations pourraient affecter les prix de vente de ces équipements à moyen (voire court) terme.

Via | Matériel de Tom