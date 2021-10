Si je vous disais qu’il y avait une ville du Michigan qui avait un problème de plomb dans son eau, vous me regarderiez probablement et vous diriez : « ouais, je connais Flint ».

Le sort des habitants de Flint Michigan est dans et hors des médias depuis le milieu des années 2010. L’histoire de Flint est celle d’une grave mauvaise gestion des infrastructures, de décisions politiques prises en dépit du bien public et de l’injustice environnementale.

Mais Flint n’est pas la seule ville des États-Unis qui a eu un problème avec des niveaux élevés de plomb dans l’eau. Ce n’est même pas la seule ville du Michigan.

Il y a une autre ville du Michigan qui a des niveaux de plomb dans son eau encore plus élevés que Flint.

Qu’est-ce que la crise de l’eau de Benton Harbour?

Benton Harbour est le site de l’une des pires pollutions au plomb du pays.

À 22 parties par milliard (ppb), le plomb dans l’eau du robinet de Benton Harbour dépasse le niveau d’intervention fédéral de 7 ppb. Cela signifie que la contamination au plomb de Benton Harbour est encore pire que celle de Flint au plus fort de la contamination au plomb dans la ville.

À titre de perspective, le niveau d’intervention fédéral est le point auquel le gouvernement fédéral décide que des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité de la population touchée.

L’eau de Benton Harbour a dépassé le seuil d’intervention fédéral de près de 50 %.

Enfin, après des années d’activisme et d’inaction de la part des gouvernements locaux et étatiques, il semble que les roues pourraient enfin tourner vers un réel changement pour les habitants de Benton Harbor, et cela ne peut pas venir assez tôt.

Selon les habitants de Benton Harbour, il a fallu l’implication de l’Environmental Protection Agency pour inciter l’État à commencer à prendre au sérieux la santé et les besoins de sa population.

Après des années d’inaction relative, l’État a maintenant commencé à encourager les citoyens à utiliser de l’eau en bouteille disponible gratuitement au lieu de l’eau du robinet pour boire, cuisiner et se brosser les dents. L’État va également de l’avant avec un « effort accéléré et généralisé ».

Malgré les progrès, les résidents de Benton Harbour ne sont pas satisfaits.

Les habitants de Benton Harbour disent que le gouvernement devrait faire plus pour mettre fin à la crise.

Actuellement, le plan est de remplacer les 6 000 lignes de service au cours des cinq prochaines années. Cependant, beaucoup pointent du doigt d’autres villes et demandent pourquoi le remplacement des lignes de service de Benton Harbour devrait prendre autant de temps alors qu’il faut beaucoup moins de temps pour terminer des projets encore plus importants ailleurs aux États-Unis.

Pour l’instant, les habitants de Benton Harbour peuvent au moins pousser un soupir de soulagement que leur gouvernement ait enfin pris conscience du fait que leur eau est impropre à la consommation.

Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir avant que les habitants de Benton Harbour puissent profiter de l’eau du robinet salubre que le reste d’entre nous considère comme allant de soi.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.