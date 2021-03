Qu’est-ce que la chitine à Valheim et pouvez-vous survivre en la minant depuis le dos d’un Léviathan?

Valheim regorge de secrets et de matériaux difficiles à obtenir que certains joueurs peuvent ne jamais voir ou même tenter de gagner, et l’un des plus grands exemples de cela est la ressource Chitin que les joueurs peuvent risquer leur vie et leur corps en haute mer pour obtenir.

Si vous n’avez pas encore fait de voile, il y a de fortes chances que vous n’ayez même pas entendu parler de cette ressource. Si tu ont, ce n’est toujours pas une chose sûre, car le matériau n’est pas aussi naturel ou immobile que les autres, et ce n’est pas quelque chose qui est suggéré de contester uniquement avec un radeau.

Lorsque vous naviguez dans le biome océanique, vous pouvez rencontrer de petites îles rondes. Ces masses continentales grisâtres peuvent avoir des arbres et des pierres dessus, ainsi que de petits objets circulaires appelés bernacles abyssaux. Sauter sur cette île est parfaitement bien – si vous vous comportez bien.

Une fois que vous commencez à extraire les ressources sur «l’île», vous disposez d’un temps très limité avant que l’île ne disparaisse. Vous n’êtes pas réellement sur une masse continentale – vous êtes à l’arrière d’un énorme Léviathan vivant dans l’océan, et y conduire une pioche pour faire levier sur les balanes ne le rend pas très heureux.

Mais vous pouvez ignorer la panique de penser qu’un tentacule kraken est sur le point de vous écraser et de laisser votre cadavre et votre bateau en ruine au milieu de la mer ouverte – le Léviathan est heureusement assez docile! Cela dit, cela ne vous permettra toujours pas de l’utiliser comme une mine à ciel ouvert.

Obtenez autant de balanes que vous pouvez gérer, mais gardez votre bateau à proximité, et en aucun cas vous ne devez vous permettre de vous surcharger. Vous n’avez pas longtemps avant que l’eau ne commence à bouillonner et que le Léviathan retombe sous les vagues.

Si votre bateau est trop proche, il volonté subir des dégâts assez importants, alors garez-le à une distance de saut sans le laisser directement à côté du Léviathan. Si votre bateau est détruit en haute mer, c’est presque définitivement une condamnation à mort.

Une fois que vous avez autant de chitine que vous pouvez en obtenir, vous débloquerez deux nouvelles recettes (en supposant que vous ayez également les autres matériaux dont vous avez besoin déverrouillés). Le premier est le harpon, qui sera utile pour ancrer les serpents de mer ou pour affronter d’autres bêtes que vous voudrez peut-être apprivoiser ou utiliser.

Le deuxième est l’Abyssal Edge, le deuxième couteau le plus puissant du jeu. Ce couteau nécessitera de la chitine pour être amélioré, alors faites-en autant que vous le pouvez pour le garder solide – il en faut 20 pour fabriquer et 60 autres pour passer au maximum.

Le Harpoon, cependant, est purement utilitaire et ne nécessitera aucune mise à niveau. Fabriquez-le pour 30 chitines et vous pourrez l’utiliser aussi longtemps que vous l’avez dans votre inventaire!