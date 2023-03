Qu’est-ce que « Kimi ni Todoke: Getting to You » et comment regarder la série Netflix

Réalisé par Takehiko Shinjo et Takeo Kikuchi, «Kimi ni Todoke : Venir à toi» (« From Me to You : Kimi ni Todoke » en anglais) est un Série Netflix sud-coréenne qui suit une lycéenne qui, à cause de son apparence sombre, a l’impression de ne pas pouvoir s’intégrer. Cependant, un camarade de classe sortant l’approche pour changer sa vie.

L’action en direct mettant en vedette Sara Minami et Oji Suzuka est basée sur le manga écrit et illustré par Karuho Shiina, qui a été publié en 2006 et s’est terminé en 2017, avec un total de 30 volumes compilés. Le même qui a inspiré une série animée et un film en 2010.

Le casting de « Kimi ni Todoke : Venir à toi« Il est complété par Kaito Sakurai, Rinka Kumada, Riho Nakamura, Naho Toda, Hiroyuki Hirayama, Shohei Miura et Jin Suzuki. Alors que Naomi Satoh est la productrice exécutive.

Sara Minami et Oji Suzuka sont les protagonistes de la série sud-coréenne « Kimi ni Todoke : Coming to you » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « KIMI NI TODOKE : GETTING TO YOU » ?

Selon le synopsis officiel, dans «Kimi ni Todoke : Venir à toi”, “Sawako Kuronuma, surnommée « Sadako » par ses camarades de classe en raison de sa ressemblance avec Sadako Yamamura, s’est toujours mal exprimée, ou plutôt elle ne sait pas comment s’y prendre. Sa meilleure tentative de sourire amical est facilement confondue avec un froncement de sourcils psychotique ou le visage de l’esprit maléfique le plus terrifiant, empêchant toute sa vie que les gens connaissent son caractère doux et innocent.

Mais Shota Kazehaya, une camarade de classe de Sawako, qui ne se soucie pas de ce que les autres pensent, s’approche d’elle et commence à changer la vie du protagoniste, car cela amène également les autres élèves à lui prêter attention.”.

COMMENT VOIR « KIMI NI TODOKE : COMING TO YOU » ?

« Kimi ni Todoke: Coming to You » sera diffusé sur Netflix le 30 mars 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série sud-coréenne, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

A QUELLE HEURE POUR VOIR « KIMI NI TODOKE : COMING TO YOU » PAR PAYS ?

Mexique, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 2h00

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 3h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 5h00

Espagne : 9h00

BANDE-ANNONCE DE « KIMI NI TODOKE : VENIR À VOUS »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « KIMI NI TODOKE : COMING TO YOU »

Sara Minami comme Sawako Kuronuma

Oji Suzuka dans le rôle de Shota Kazehaya

Kaito Sakurai dans le rôle de Ryu Sanada

Rinka Kumada comme Ayane Yano

Riho Nakamura dans le rôle de Chizuru Yoshida

Naho Toda comme Yoko Kuronuma

Hiroyuki Hirayama dans le rôle de Kitao Kuronuma

Shohei Miura dans le rôle de Kazuichi Arai

Jin Suzuki dans le rôle de Kento Miura

Atsuhiro Inukai dans le rôle de Toru Sanada

Kanon comme Ume Kurumizawa

Kosuke Suzuki dans le rôle de Soichi Jounouchi

Junpei Yasui comme Genji Sanada

Erika Mabuchi comme la mère de Shota Kazehaya

Tetta Sugimoto dans le rôle du père de Shota Kazehaya