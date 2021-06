Qu’est-ce que Juneteenth? L’histoire derrière l’autre jour de l’indépendance de l’Amérique

Juneteenth est officiellement reconnu dans 48 États et célébré le 19 juin. La fête marque la fin de l’esclavage aux États-Unis lorsque les esclaves de Galveston, au Texas, ont finalement été informés de leur liberté à l’arrivée des troupes fédérales le 19 juin 1865 – deux ans après que le président Abraham Lincoln a signé la proclamation d’émancipation et environ deux mois après la fin de la guerre civile. Aujourd’hui, seuls Hawaï et le Dakota du Sud ne reconnaissent pas encore Juneteenth comme un jour férié ou un jour de célébration (bien qu’Hawaï soit sur le point de changer cela).

Voici la signification et l’histoire de la fête.

Quand est le Juneteenth?

Juneteenth, un portemanteau des juin et 19, est une célébration annuelle qui commémore une date spécifique – le 19 juin 1865, le jour où de nombreuses personnes asservies au Texas ont appris qu’elles avaient été libérées.

De jeunes hommes de l’équipe de danse Like Brothers défilent lors d’un défilé de célébration le 10 juin, commémorant la fin de l’esclavage aux États-Unis. Joe Amon / Denver Post via Getty Images

Qu’est-ce que Juneteenth?

Le président Lincoln a signé la proclamation d’émancipation le 1er janvier 1863, annonçant que ceux qui ont été réduits en esclavage « seront alors, désormais et à jamais libres », mais la proclamation ne s’est pas immédiatement appliquée dans certains domaines, y compris les États sécessionnistes comme le Texas, qui avait quitté l’Union et rejoint la Confédération pendant la guerre civile.

Il a fallu encore deux ans pour que la nouvelle entre en vigueur au Texas. La guerre civile a pris fin en avril 1865 et deux mois plus tard, le 19 juin 1865, le major-général Gordon Granger de l’armée de l’Union a émis l’ordre général n° 3 à Galveston, Texas, avec Granger disant : « Le peuple du Texas est informé que, conformément à une proclamation de l’exécutif des États-Unis, tous les esclaves sont libres.

L’esclavage a été officiellement aboli après que le Congrès a ratifié le 13e amendement à la Constitution américaine près de six mois plus tard, le 6 décembre 1865. Les esclaves libérés ont marqué le 19 juin de l’année suivante, marquant le coup d’envoi de la première célébration du 17 juin.

Juneteenth est également connu sous le nom de Black Independence Day, de Juneteenth Day, de Freedom Day, de Juneteenth Independence Day ou de Juneteenth National Freedom Day.

L’histoire de Juneteenth

Le Texas a été le premier État à établir Juneteenth comme jour férié. Le regretté représentant Al Edwards de Houston, un membre du Congrès démocrate, a rédigé et parrainé un projet de loi appelant à ce que le « jour de l’émancipation au Texas » soit reconnu comme un « jour férié légal ». Il a déposé le projet de loi 1016 en février 1979 et il a été adopté à la Chambre des représentants du Texas et au Sénat du Texas en mai suivant. Le gouverneur républicain du Texas, William Clements, a signé le projet de loi en juin 1979 et le projet de loi est officiellement entré en vigueur le 1er janvier 1980.

Le représentant Al Edwards à l’étage de la maison le 3 mai 2005 à Austin, Texas. Thomas Terry / AP

À l’heure actuelle, 48 États ainsi que le District de Columbia reconnaissent Juneteenth comme « un jour férié ou une célébration ».

Les représentants du Congrès ont présenté plusieurs projets de loi pour faire de Juneteenth un jour férié fédéral, sans succès jusqu’à présent. Des groupes et des militants, comme la National Juneteenth Observation Foundation et Opal Lee du Texas, continuent de demander au gouvernement fédéral de faire de Juneteenth une fête nationale.

Fêtes du 17 juin

Zebiyan Fields, 11 ans, au centre, tambourine aux côtés de plus de 20 enfants devant le défilé Juneteenth à Flint, Michigan, le 19 juin 2018. Jake May / AP

Juneteenth est passé d’une fête nationale à une fête mondiale avec une variété de célébrations dans le monde entier, y compris des barbecues, des festivals, des marches, des reconstitutions historiques, des défilés, des pique-niques, des rodéos, des lectures et des veillées. Les événements commémorent la culture, les réalisations et la nourriture afro-américaine, tout en honorant un changement monumental dans l’histoire américaine.

Miss Juneteenth Sean-Maree Swinger-Otey salue la foule lors du défilé de célébration en 2015. Joe Amon / Getty Images

De nombreuses universités et entreprises privées se sont jointes aux gouvernements des États pour reconnaître le juin comme jour férié. La NFL a déclaré Juneteenth jour férié en 2020, suivant les traces de sociétés comme Nike et Twitter.

